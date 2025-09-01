Рейтинг@Mail.ru
Путин: достигнутые на Аляске понимания открывают дорогу к миру на Украине - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250901/putin-dostignutye-na-alyaske-ponimaniya-otkryvayut-dorogu-k-miru-na-ukraine-1149111105.html
Путин: достигнутые на Аляске понимания открывают дорогу к миру на Украине
Путин: достигнутые на Аляске понимания открывают дорогу к миру на Украине - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Путин: достигнутые на Аляске понимания открывают дорогу к миру на Украине
Президент России Владимир Путин надеется, что понимания, которых удалось достичь в ходе переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, будут... РИА Новости Крым, 01.09.2025
2025-09-01T07:30
2025-09-01T07:37
новости
саммит шос-2025 в китае
владимир путин (политик)
украина
политика
в мире
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/01/1149111191_225:121:2636:1477_1920x0_80_0_0_c393bd4234c47d031a67013ab9bab155.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин надеется, что понимания, которых удалось достичь в ходе переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, будут способствовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом глава российского государства заявил на 25-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.Он подчеркнул, что кризис на Украине возник не в результате нападения России на Украину, а в результате государственного переворота в Киеве, который был поддержан и спровоцирован Западом, а также попытками с помощью вооруженных сил подавить сопротивление тех регионов и тех людей на Украине, которые этот переворот не приняли и не поддержали.Вторая причина кризиса, напомнил российский лидер, заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что представляет прямую угрозу безопасности РФ.Путин также добавил, что в результате госпереворота на Украине в 2014 году было устранено то политическое руководство страны, которое не поддерживало членство Киева в Североатлантическом блоке.Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошла 15 августа на военной базе в Анкоридже. Она продлилась почти три часа. Переговоры проходили в формате "три на три". Со стороны РФ, помимо президента, в них участвовали его помощник Юрий Ушаков и глава МИЛ Сергей Лавров, с американской стороны вместе главой Белого дома присутствовали его спецпосланник Стивен Уиткофф и госсекретарь Марк Рубио.По итогу саммита лидеры стран сделали ряд заявлений в рамках небольшой пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал конфликт на Украине трагедией, а переговоры с лидером США по данному вопросу конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил Трампа в Москву. В свою очередь, президент Соединенных Штатов заявил, что с президентом РФ ему удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики.Позже в интервью телеканалу Fox News Трамп ответил на вопрос об усилении давления на Россию и призвал уважать ядерный потенциал РФ. А в соцсети Truth президент США написал, что день на Аляске был "отличный и очень результативный", и "встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо". Лидер РФ об итогах встречи на Аляске в этот день говорил на совещании в Кремле.Глава киевского режима Владимир Зеленский после встречи президентов РФ и США сообщил, что по окончании саммита Трамп разговаривал с ним по телефону и вызвал в Вашингтон. А также рассказал, о чем договорился с лидерами ЕС перед своей поездкой в США и за что благодарен Европе. Прогнозом о том, что ждет Зеленского на встрече с Трампом 18 августа, поделился эксперт финуниверситета при правительстве РФ.Мнение о том, какое значение имел саммит на Аляске, в этот день высказали в Совете Федерации и Совете безопасности РФ. В частности, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что главным итогом саммита стал тот факт, что обе его стороны-участницы "прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу", при этом доказали, что в действительности "переговоры могут проводиться без предварительных условий и остановки СВО".Также мнения о том, какие исторические последствия может иметь встреча на Аляске, высказали в ряде стран Запада и Востока. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске придали новый импульс для урегулирования конфликта на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250831/kak-sammit-povliyaet-na-razvitie-sobytiy-na-ukraine--ekspert-1149106221.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/01/1149111191_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_891b713bb0012e0aaa247969238cf3f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, саммит шос-2025 в китае, владимир путин (политик), украина, политика, в мире, нато
Путин: достигнутые на Аляске понимания открывают дорогу к миру на Украине

Достигнутые в ходе саммита на Аляске понимания открывают дорогу к миру на Украине – Путин

07:30 01.09.2025 (обновлено: 07:37 01.09.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкСаммит ШОС-2025. День второй
Саммит ШОС-2025. День второй
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин надеется, что понимания, которых удалось достичь в ходе переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, будут способствовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом глава российского государства заявил на 25-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
"Мы широко ценим усилия и предложения Китая, Индии, других наших стратегических партнеров, призванные содействовать урегулированию украинского кризиса. Понимания, достигнутые на недавней российско-американской встрече в верхах на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении, открывая дорогу к миру на Украине", – сказал Путин.
Он подчеркнул, что кризис на Украине возник не в результате нападения России на Украину, а в результате государственного переворота в Киеве, который был поддержан и спровоцирован Западом, а также попытками с помощью вооруженных сил подавить сопротивление тех регионов и тех людей на Украине, которые этот переворот не приняли и не поддержали.
Вторая причина кризиса, напомнил российский лидер, заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что представляет прямую угрозу безопасности РФ.
Путин также добавил, что в результате госпереворота на Украине в 2014 году было устранено то политическое руководство страны, которое не поддерживало членство Киева в Североатлантическом блоке.

"Чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены первопричины кризиса, о которых я говорил неоднократно ранее, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности", – отметил глава российского государства.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошла 15 августа на военной базе в Анкоридже. Она продлилась почти три часа. Переговоры проходили в формате "три на три". Со стороны РФ, помимо президента, в них участвовали его помощник Юрий Ушаков и глава МИЛ Сергей Лавров, с американской стороны вместе главой Белого дома присутствовали его спецпосланник Стивен Уиткофф и госсекретарь Марк Рубио.
По итогу саммита лидеры стран сделали ряд заявлений в рамках небольшой пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал конфликт на Украине трагедией, а переговоры с лидером США по данному вопросу конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил Трампа в Москву. В свою очередь, президент Соединенных Штатов заявил, что с президентом РФ ему удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики.
Позже в интервью телеканалу Fox News Трамп ответил на вопрос об усилении давления на Россию и призвал уважать ядерный потенциал РФ. А в соцсети Truth президент США написал, что день на Аляске был "отличный и очень результативный", и "встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо". Лидер РФ об итогах встречи на Аляске в этот день говорил на совещании в Кремле.
Глава киевского режима Владимир Зеленский после встречи президентов РФ и США сообщил, что по окончании саммита Трамп разговаривал с ним по телефону и вызвал в Вашингтон. А также рассказал, о чем договорился с лидерами ЕС перед своей поездкой в США и за что благодарен Европе. Прогнозом о том, что ждет Зеленского на встрече с Трампом 18 августа, поделился эксперт финуниверситета при правительстве РФ.
Мнение о том, какое значение имел саммит на Аляске, в этот день высказали в Совете Федерации и Совете безопасности РФ. В частности, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что главным итогом саммита стал тот факт, что обе его стороны-участницы "прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу", при этом доказали, что в действительности "переговоры могут проводиться без предварительных условий и остановки СВО".
Также мнения о том, какие исторические последствия может иметь встреча на Аляске, высказали в ряде стран Запада и Востока. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске придали новый импульс для урегулирования конфликта на Украине.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Саммит ШОС-2025 - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Вчера, 18:29Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как саммит повлияет на развитие событий на Украине – эксперт
 
НовостиСаммит ШОС-2025 в КитаеВладимир Путин (политик)УкраинаПолитикаВ миреНАТО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:57Камчатку снова трясет: у побережья произошло землетрясение
09:51Страны ШОС осудили удары Израиля и США по Ирану
09:43В МЧС рассказали алгоритм действий при пожаре в школе
09:37Сотрудник ГАИ назвал опасности начала учебного года для водителей и детей
09:22Крымский мост сейчас: многокилометровые очереди стоят со стороны Тамани
09:07Более 500 человек погибли из-за землетрясения в Афганистане
08:48В Крыму с 1 сентября охотники обязаны сдавать экзамен
08:35Новый этап в жизни: лидеры Крыма поздравили школьников с Днем знаний
08:11"Вторая рука" и новый сервис MAX – что ждет россиян в сентябре
07:55Путин заявил о впечатляющих темпах развития сотрудничества в ШОС
07:46ШОС стала крупнейшей в мире региональной организацией – Си Цзиньпин
07:30Путин: достигнутые на Аляске понимания открывают дорогу к миру на Украине
07:16Еще 23 украинских беспилотника сбили над Черным и Азовским морями
07:04Крымский мост: со стороны Кубани быстро растет очередь
06:3724 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
06:08Путин в Китае на заседании Совета глав государств – членов ШОС
00:01Возможен дождь с грозой: погода в Крыму 1 сентября
00:00Какой сегодня праздник: 1 сентября
21:4732 беспилотника сбиты над Крымом и Черным морем
21:33Путин на саммите в Китае и учения ОДКБ в Белоруссии – главное за день
Лента новостейМолния