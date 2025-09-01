https://crimea.ria.ru/20250901/putin-dostignutye-na-alyaske-ponimaniya-otkryvayut-dorogu-k-miru-na-ukraine-1149111105.html

Путин: достигнутые на Аляске понимания открывают дорогу к миру на Украине

Путин: достигнутые на Аляске понимания открывают дорогу к миру на Украине - РИА Новости Крым, 01.09.2025

Путин: достигнутые на Аляске понимания открывают дорогу к миру на Украине

Президент России Владимир Путин надеется, что понимания, которых удалось достичь в ходе переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, будут... РИА Новости Крым, 01.09.2025

2025-09-01T07:30

2025-09-01T07:30

2025-09-01T07:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин надеется, что понимания, которых удалось достичь в ходе переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, будут способствовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом глава российского государства заявил на 25-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.Он подчеркнул, что кризис на Украине возник не в результате нападения России на Украину, а в результате государственного переворота в Киеве, который был поддержан и спровоцирован Западом, а также попытками с помощью вооруженных сил подавить сопротивление тех регионов и тех людей на Украине, которые этот переворот не приняли и не поддержали.Вторая причина кризиса, напомнил российский лидер, заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что представляет прямую угрозу безопасности РФ.Путин также добавил, что в результате госпереворота на Украине в 2014 году было устранено то политическое руководство страны, которое не поддерживало членство Киева в Североатлантическом блоке.Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошла 15 августа на военной базе в Анкоридже. Она продлилась почти три часа. Переговоры проходили в формате "три на три". Со стороны РФ, помимо президента, в них участвовали его помощник Юрий Ушаков и глава МИЛ Сергей Лавров, с американской стороны вместе главой Белого дома присутствовали его спецпосланник Стивен Уиткофф и госсекретарь Марк Рубио.По итогу саммита лидеры стран сделали ряд заявлений в рамках небольшой пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал конфликт на Украине трагедией, а переговоры с лидером США по данному вопросу конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил Трампа в Москву. В свою очередь, президент Соединенных Штатов заявил, что с президентом РФ ему удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики.Позже в интервью телеканалу Fox News Трамп ответил на вопрос об усилении давления на Россию и призвал уважать ядерный потенциал РФ. А в соцсети Truth президент США написал, что день на Аляске был "отличный и очень результативный", и "встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо". Лидер РФ об итогах встречи на Аляске в этот день говорил на совещании в Кремле.Глава киевского режима Владимир Зеленский после встречи президентов РФ и США сообщил, что по окончании саммита Трамп разговаривал с ним по телефону и вызвал в Вашингтон. А также рассказал, о чем договорился с лидерами ЕС перед своей поездкой в США и за что благодарен Европе. Прогнозом о том, что ждет Зеленского на встрече с Трампом 18 августа, поделился эксперт финуниверситета при правительстве РФ.Мнение о том, какое значение имел саммит на Аляске, в этот день высказали в Совете Федерации и Совете безопасности РФ. В частности, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что главным итогом саммита стал тот факт, что обе его стороны-участницы "прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу", при этом доказали, что в действительности "переговоры могут проводиться без предварительных условий и остановки СВО".Также мнения о том, какие исторические последствия может иметь встреча на Аляске, высказали в ряде стран Запада и Востока. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске придали новый импульс для урегулирования конфликта на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

Новости

