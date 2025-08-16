https://crimea.ria.ru/20250816/erdogan-vyskazal-mnenie-o-rezultatakh-sammita-na-alyaske-1148778351.html

Эрдоган высказал мнение о результатах саммита на Аляске

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске придали новый импульс для урегулирования конфликта на Украине, заявил президент... РИА Новости Крым, 16.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске придали новый импульс для урегулирования конфликта на Украине, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Он добавил, что Турция, в свою очередь, готова внести любой вклад в установление мира.Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске прошла 15 августа и длилась около 3-х часов. Переговоры в узком составе состоялись в формате "три на три". Со стороны США в саммите участвовали Трамп, госсекретарь Марк Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф, со стороны России – Путин, его помощник Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.Главы государств обсудили ряд вопросов, центральной темой стало урегулирование конфликта на Украине. После этого Путин и Трамп провели совместную пресс-конференцию. Главное из заявлений двух лидеров – в материале РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп заявил, что попросит Путина завершить конфликт на Украине"Это трагедия": Путин высказался о конфликте на Украине Трамп заявил о согласовании с Путиным "многих пунктов" по Украине

