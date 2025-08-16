Эрдоган высказал мнение о результатах саммита на Аляске
Саммит РФ-США на Аляске придал импульс для урегулирования конфликта на Украине - Эрдоган
18:45 16.08.2025 (обновлено: 18:49 16.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске придали новый импульс для урегулирования конфликта на Украине, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Переговоры между президентом США Трампом и президентом Российской Федерации Путиным на Аляске придали новый импульс поиску путей прекращения российско-украинской войны. Мы приветствуем саммит на Аляске и надеемся, что этот новый процесс заложит основу для прочного мира при участии президента (Владимира) Зеленского", - написал Эрдоган в соцсети Х.
Он добавил, что Турция, в свою очередь, готова внести любой вклад в установление мира.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске прошла 15 августа и длилась около 3-х часов. Переговоры в узком составе состоялись в формате "три на три". Со стороны США в саммите участвовали Трамп, госсекретарь Марк Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф, со стороны России – Путин, его помощник Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.
Главы государств обсудили ряд вопросов, центральной темой стало урегулирование конфликта на Украине. После этого Путин и Трамп провели совместную пресс-конференцию. Главное из заявлений двух лидеров – в материале РИА Новости Крым.
