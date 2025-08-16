https://crimea.ria.ru/20250816/c-yadernym-potentsialom-rossii-nuzhno-schitatsya---tramp-1148764257.html
C ядерным потенциалом России нужно считаться - Трамп
2025-08-16T04:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что РФ обладает большим ядерным потенциалом, и с этим необходимо считаться.Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске прошла 15 августа. Она продолжалась 2 часа 45 минут в узком формате. По итогам главы государств провели совместную пресс-конференцию, выступив по очереди, и не стали отвечать на вопросы журналистов. Главное из заявлений двух лидеров – в материале РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп заявил о согласовании с Путиным "многих пунктов" по УкраинеПутин назвал перспективные направления сотрудничества России и СШАПутин назвал переговоры с Трампом конструктивными и полезными
04:52 16.08.2025 (обновлено: 04:54 16.08.2025)