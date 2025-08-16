Рейтинг@Mail.ru
C ядерным потенциалом России нужно считаться - Трамп - РИА Новости Крым, 16.08.2025
C ядерным потенциалом России нужно считаться - Трамп
C ядерным потенциалом России нужно считаться - Трамп - РИА Новости Крым, 16.08.2025
C ядерным потенциалом России нужно считаться - Трамп
Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что РФ обладает большим ядерным потенциалом, и с этим необходимо... РИА Новости Крым, 16.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что РФ обладает большим ядерным потенциалом, и с этим необходимо считаться.Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске прошла 15 августа. Она продолжалась 2 часа 45 минут в узком формате. По итогам главы государств провели совместную пресс-конференцию, выступив по очереди, и не стали отвечать на вопросы журналистов. Главное из заявлений двух лидеров – в материале РИА Новости Крым.
C ядерным потенциалом России нужно считаться - Трамп

Трамп заявил, что с большим ядерным потенциалом России нужно считаться

04:52 16.08.2025 (обновлено: 04:54 16.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что РФ обладает большим ядерным потенциалом, и с этим необходимо считаться.
"И у них также есть большое ядерное присутствие. Это нужно уважать", - сказал он в интервью телеканалу Fox News в ответ на вопрос о ядерных потенциалах США и РФ.
Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске прошла 15 августа. Она продолжалась 2 часа 45 минут в узком формате. По итогам главы государств провели совместную пресс-конференцию, выступив по очереди, и не стали отвечать на вопросы журналистов. Главное из заявлений двух лидеров – в материале РИА Новости Крым.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Трамп заявил о согласовании с Путиным "многих пунктов" по Украине
Путин назвал перспективные направления сотрудничества России и США
Путин назвал переговоры с Трампом конструктивными и полезными
 
