Рейтинг@Mail.ru
"Это трагедия": Путин высказался о конфликте на Украине - РИА Новости Крым, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250816/putin-po-itogam-peregovorov-s-trampom-vyskazalsya-ob-ukrainskom-konflikte-1148762296.html
"Это трагедия": Путин высказался о конфликте на Украине
"Это трагедия": Путин высказался о конфликте на Украине - РИА Новости Крым, 16.08.2025
"Это трагедия": Путин высказался о конфликте на Украине
Россия искренне заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому конфликту, и рассчитывает, что в Киеве и Европе не станут чинить никаких препятствий на... РИА Новости Крым, 16.08.2025
2025-08-16T02:14
2025-08-16T02:23
владимир путин (политик)
россия
сша
дональд трамп
аляска
украина
переговоры
переговоры путина и трампа
встреча путина и трампа на аляске
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/10/1148761871_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_fd98a638b719a947a7dc091a9dac5c41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Россия искренне заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому конфликту, и рассчитывает, что в Киеве и Европе не станут чинить никаких препятствий на этом пути. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске.Однако, чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены первопричины кризиса, обеспечен учет всех законных озабоченностей России, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом, подчеркнул Путин.Президент РФ также выразил согласие с Трампом в том, что должна быть обеспечена и безопасность Украины, и Москва готова над этим работать.Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске началась 15 августа в 22:27 по московскому времени с протокольной фотосъемки. В начале встречи Путин и Трамп воздержались от приветственных слов и не стали отвечать на вопросы журналистов. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе продолжались 2 часа 45 минут.Переговоры в узком составе состоялись в формате "три на три". Со стороны США в саммите участвовали Трамп, госсекретарь Марк Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф, со стороны России – Путин, его помощник Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.Борт президента России прибыл в Анкоридж около 22:00 мск. Там же стоял самолет президента США. Путин и Трамп практически одновременно вышли из своих самолетов на летном поле на Аляске и прошли навстречу друг другу по красной ковровой дорожке.Лидеры стран коротко поговорили, после подошли к платформе с надписью "Аляска-2025" и попозировали для фотожурналистов, а затем сели вместе в автомобиль американского лидера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
сша
аляска
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/10/1148761871_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7bb95735217a9c6d9061e45d5ed246b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, сша, дональд трамп, аляска, украина, переговоры, переговоры путина и трампа, встреча путина и трампа на аляске, политика, внешняя политика, новости
"Это трагедия": Путин высказался о конфликте на Украине

Россия заинтересована в завершении украинского конфликта – Путин

02:14 16.08.2025 (обновлено: 02:23 16.08.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Россия искренне заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому конфликту, и рассчитывает, что в Киеве и Европе не станут чинить никаких препятствий на этом пути. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске.
"Я не раз говорил, что для России события на Украине связаны с фундаментальными угрозами нашей национальной безопасности. Более того, мы всегда считали и считаем украинский народ братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни и все происходящее для нас – это трагедия. Поэтому наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец", - сказал глава российского государства.
Однако, чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены первопричины кризиса, обеспечен учет всех законных озабоченностей России, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом, подчеркнул Путин.
Президент РФ также выразил согласие с Трампом в том, что должна быть обеспечена и безопасность Украины, и Москва готова над этим работать.
"Хочется надеяться, что достигнутое нами понимание позволит приблизиться к этой цели и откроет дорогу к миру на Украине. Мы рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах воспримут все это в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий, не будут предпринимать попыток за счет провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс", - добавил Путин.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске началась 15 августа в 22:27 по московскому времени с протокольной фотосъемки. В начале встречи Путин и Трамп воздержались от приветственных слов и не стали отвечать на вопросы журналистов. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе продолжались 2 часа 45 минут.
Переговоры в узком составе состоялись в формате "три на три". Со стороны США в саммите участвовали Трамп, госсекретарь Марк Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф, со стороны России – Путин, его помощник Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.
Борт президента России прибыл в Анкоридж около 22:00 мск. Там же стоял самолет президента США. Путин и Трамп практически одновременно вышли из своих самолетов на летном поле на Аляске и прошли навстречу друг другу по красной ковровой дорожке.
Лидеры стран коротко поговорили, после подошли к платформе с надписью "Аляска-2025" и попозировали для фотожурналистов, а затем сели вместе в автомобиль американского лидера.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)РоссияСШАДональд ТрампАляскаУкраинаПереговорыПереговоры Путина и ТрампаВстреча Путина и Трампа на АляскеПолитикаВнешняя политикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
02:32Трамп заявил о согласовании с Путиным "многих пунктов" по Украине
02:26Путин назвал перспективные направления сотрудничества России и США
02:14"Это трагедия": Путин высказался о конфликте на Украине
02:09Путин пригласил Трампа в Москву
01:57Путин назвал переговоры с Трампом конструктивными и полезными
01:18В Рязанской области спасли еще одного человека и нашли четверых погибших
01:16Переговоры Путина и Трампа завершены
00:01Какой будет погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 16 августа
23:11Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру пятницы
22:38ВСУ обстреляли многоэтажки в Донецке – погибла женщина и ранены трое
22:31Переговоры Путина и Трампа стартовали
22:17ЧП в Рязанской области: из-под завалов спасены два человека
22:13Путин и Трамп встретились в Анкоридже на Аляске
21:55Путин прибыл на Аляску
21:42Переговоры Путина и Трампа на Аляске пройдут в формате "три на три"
21:22Украинца будут судить в Запорожской области за шпионаж в пользу Киева
21:00Путин дал поручение ввести сроки для оспаривания сделок приватизации
20:40Выходные в Крыму пройдут под палящим солнцем и без единого облака
20:24Последнее интервью Цоя: о чем он умолчал перед роковой аварией
Лента новостейМолния