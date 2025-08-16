https://crimea.ria.ru/20250816/putin-po-itogam-peregovorov-s-trampom-vyskazalsya-ob-ukrainskom-konflikte-1148762296.html
"Это трагедия": Путин высказался о конфликте на Украине
"Это трагедия": Путин высказался о конфликте на Украине - РИА Новости Крым, 16.08.2025
"Это трагедия": Путин высказался о конфликте на Украине
Россия искренне заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому конфликту, и рассчитывает, что в Киеве и Европе не станут чинить никаких препятствий на... РИА Новости Крым, 16.08.2025
2025-08-16T02:14
2025-08-16T02:14
2025-08-16T02:23
владимир путин (политик)
россия
сша
дональд трамп
аляска
украина
переговоры
переговоры путина и трампа
встреча путина и трампа на аляске
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/10/1148761871_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_fd98a638b719a947a7dc091a9dac5c41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Россия искренне заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому конфликту, и рассчитывает, что в Киеве и Европе не станут чинить никаких препятствий на этом пути. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске.Однако, чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены первопричины кризиса, обеспечен учет всех законных озабоченностей России, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом, подчеркнул Путин.Президент РФ также выразил согласие с Трампом в том, что должна быть обеспечена и безопасность Украины, и Москва готова над этим работать.Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске началась 15 августа в 22:27 по московскому времени с протокольной фотосъемки. В начале встречи Путин и Трамп воздержались от приветственных слов и не стали отвечать на вопросы журналистов. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе продолжались 2 часа 45 минут.Переговоры в узком составе состоялись в формате "три на три". Со стороны США в саммите участвовали Трамп, госсекретарь Марк Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф, со стороны России – Путин, его помощник Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.Борт президента России прибыл в Анкоридж около 22:00 мск. Там же стоял самолет президента США. Путин и Трамп практически одновременно вышли из своих самолетов на летном поле на Аляске и прошли навстречу друг другу по красной ковровой дорожке.Лидеры стран коротко поговорили, после подошли к платформе с надписью "Аляска-2025" и попозировали для фотожурналистов, а затем сели вместе в автомобиль американского лидера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
сша
аляска
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/10/1148761871_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7bb95735217a9c6d9061e45d5ed246b7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, сша, дональд трамп, аляска, украина, переговоры, переговоры путина и трампа, встреча путина и трампа на аляске, политика, внешняя политика, новости
"Это трагедия": Путин высказался о конфликте на Украине
Россия заинтересована в завершении украинского конфликта – Путин
02:14 16.08.2025 (обновлено: 02:23 16.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Россия искренне заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому конфликту, и рассчитывает, что в Киеве и Европе не станут чинить никаких препятствий на этом пути. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске.
"Я не раз говорил, что для России события на Украине связаны с фундаментальными угрозами нашей национальной безопасности. Более того, мы всегда считали и считаем украинский народ братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни и все происходящее для нас – это трагедия. Поэтому наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец", - сказал глава российского государства.
Однако, чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены первопричины кризиса, обеспечен учет всех законных озабоченностей России, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом, подчеркнул Путин.
Президент РФ также выразил согласие с Трампом в том, что должна быть обеспечена и безопасность Украины, и Москва готова над этим работать.
"Хочется надеяться, что достигнутое нами понимание позволит приблизиться к этой цели и откроет дорогу к миру на Украине. Мы рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах воспримут все это в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий, не будут предпринимать попыток за счет провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс", - добавил Путин.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске началась
15 августа в 22:27 по московскому времени с протокольной фотосъемки. В начале встречи Путин и Трамп воздержались от приветственных слов и не стали отвечать на вопросы журналистов. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе продолжались 2 часа 45 минут.
Переговоры в узком составе состоялись в формате "три на три"
. Со стороны США в саммите участвовали Трамп, госсекретарь Марк Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф, со стороны России – Путин, его помощник Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.
Борт президента России прибыл
в Анкоридж около 22:00 мск. Там же стоял самолет президента США. Путин и Трамп практически одновременно вышли из своих самолетов на летном поле на Аляске и прошли навстречу друг другу по красной ковровой дорожке.
Лидеры стран коротко поговорили, после подошли к платформе с надписью "Аляска-2025" и попозировали для фотожурналистов, а затем сели вместе в автомобиль американского лидера.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.