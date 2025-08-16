https://crimea.ria.ru/20250816/putin-po-itogam-peregovorov-s-trampom-vyskazalsya-ob-ukrainskom-konflikte-1148762296.html

"Это трагедия": Путин высказался о конфликте на Украине

"Это трагедия": Путин высказался о конфликте на Украине - РИА Новости Крым, 16.08.2025

"Это трагедия": Путин высказался о конфликте на Украине

Россия искренне заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому конфликту, и рассчитывает, что в Киеве и Европе не станут чинить никаких препятствий на... РИА Новости Крым, 16.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Россия искренне заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому конфликту, и рассчитывает, что в Киеве и Европе не станут чинить никаких препятствий на этом пути. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске.Однако, чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены первопричины кризиса, обеспечен учет всех законных озабоченностей России, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом, подчеркнул Путин.Президент РФ также выразил согласие с Трампом в том, что должна быть обеспечена и безопасность Украины, и Москва готова над этим работать.Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске началась 15 августа в 22:27 по московскому времени с протокольной фотосъемки. В начале встречи Путин и Трамп воздержались от приветственных слов и не стали отвечать на вопросы журналистов. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе продолжались 2 часа 45 минут.Переговоры в узком составе состоялись в формате "три на три". Со стороны США в саммите участвовали Трамп, госсекретарь Марк Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф, со стороны России – Путин, его помощник Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.Борт президента России прибыл в Анкоридж около 22:00 мск. Там же стоял самолет президента США. Путин и Трамп практически одновременно вышли из своих самолетов на летном поле на Аляске и прошли навстречу друг другу по красной ковровой дорожке.Лидеры стран коротко поговорили, после подошли к платформе с надписью "Аляска-2025" и попозировали для фотожурналистов, а затем сели вместе в автомобиль американского лидера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

