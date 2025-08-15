https://crimea.ria.ru/20250815/peregovory-putina-i-trampa-startovali-1148758775.html
Переговоры Путина и Трампа стартовали
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стартовали. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 15.08.2025
2025-08-15T22:31
2025-08-15T22:31
2025-08-15T22:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стартовали. Об этом сообщает РИА Новости.
Материал дополняется
22:31 15.08.2025 (обновлено: 22:33 15.08.2025)