Путин и Трамп встретились в Анкоридже на Аляске
Путин и Трамп встретились в Анкоридже на Аляске и пожали друг другу руки
22:13 15.08.2025 (обновлено: 22:25 15.08.2025)
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретились на Аляске
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретились на летном поле в Анкоридже, главы государств пожали друг другу руки.
Борт президента России прибыл в Анкоридж около 22:00 мск. Там же стоял самолет президента США. Путин и Трамп практически одновременно вышли из своих самолетов на летном поле на Аляске и прошли навстречу друг другу по красной ковровой дорожке.
Лидеры стран коротко поговорили, после подошли к платформе с надписью "Аляска-2025" и попозировали для фотожурналистов, а затем сели вместе в автомобиль американского лидера.
Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа проходит 15 августа в Анкоридже. По последней информации Белого дома, она начнется в 22.30 по московскому времени на военной базе Элмендорф-Ричардсон.
Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, переговоры лидеров России и США продлятся минимум шесть-семь часов. По итогам переговоров главы государств проведут совместную пресс-конференцию.
Перед предстоящей российско-американской встречей на Аляске Путин провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента.
В преддверии встречи пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт заявила, что переговоры России и Америки состоятся в формате "три на три". Вашингтон вместе с главой государства представят также госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на встрече российского лидера с президентом США в формате "три на три" от российской стороны будут участвовать министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.