Переговоры Путина и Трампа на Аляске пройдут в формате "три на три"

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Российско-американские переговоры в Анкоридже на Аляске пройдут в формате "три на три", а не "один на один", как планировалось ранее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря американской администрации Кэролайн Ливитт.Вашингтон вместе с главой государства представят также госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф.В ланче, который пройдет в расширенном составе, также примут участие американские министры финансов и торговли Скотт Бессент и Говард Латник, министр обороны Пит Хегсет и руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сюзан Уайлс, добавила пресс-секретарь Белого дома.Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа в Анкоридже. По последней информации Белого дома, она начнется в 22.30 по московскому времени на военной базе Элмендорф-РичардсонКак сообщил помощник президента Юрий Ушаков, центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, переговоры лидеров России и США продлятся минимум шесть-семь часов. По итогам переговоров главы государств проведут совместную пресс-конференцию.Перед предстоящей российско-американской встречей на Аляске Путин провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча Путина и Трампа на Аляске - стали известны подробности Начало новой эры: почему Путин и Трамп выбрали Аляску местом встречи Киев готовит провокацию для срыва переговоров Путина и Трампа - МО

