Переговоры Путина и Трампа на Аляске пройдут в формате "три на три" - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Переговоры Путина и Трампа на Аляске пройдут в формате "три на три"
Переговоры Путина и Трампа на Аляске пройдут в формате "три на три"
Российско-американские переговоры в Анкоридже на Аляске пройдут в формате "три на три", а не "один на один", как планировалось ранее. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 15.08.2025
2025-08-15T21:42
2025-08-15T21:46
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148756591_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_9db04a958a7f5b66492d27610aa90a62.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Российско-американские переговоры в Анкоридже на Аляске пройдут в формате "три на три", а не "один на один", как планировалось ранее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря американской администрации Кэролайн Ливитт.Вашингтон вместе с главой государства представят также госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф.В ланче, который пройдет в расширенном составе, также примут участие американские министры финансов и торговли Скотт Бессент и Говард Латник, министр обороны Пит Хегсет и руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сюзан Уайлс, добавила пресс-секретарь Белого дома.Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа в Анкоридже. По последней информации Белого дома, она начнется в 22.30 по московскому времени на военной базе Элмендорф-РичардсонКак сообщил помощник президента Юрий Ушаков, центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, переговоры лидеров России и США продлятся минимум шесть-семь часов. По итогам переговоров главы государств проведут совместную пресс-конференцию.Перед предстоящей российско-американской встречей на Аляске Путин провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча Путина и Трампа на Аляске - стали известны подробности Начало новой эры: почему Путин и Трамп выбрали Аляску местом встречи Киев готовит провокацию для срыва переговоров Путина и Трампа - МО
Переговоры Путина и Трампа на Аляске пройдут в формате "три на три"

Переговоры России и США на Аляске пройдут в формате "три на три" – Белый дом

21:42 15.08.2025 (обновлено: 21:46 15.08.2025)
 
Саммит России и США на Аляске
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Российско-американские переговоры в Анкоридже на Аляске пройдут в формате "три на три", а не "один на один", как планировалось ранее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря американской администрации Кэролайн Ливитт.
"Запланированная ранее в формате "один на один" встреча президента (США Дональда) Трампа и президента (России Владимира) Путина пройдет в формате "три на три", - сказала Ливитт.
Вашингтон вместе с главой государства представят также госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф.
В ланче, который пройдет в расширенном составе, также примут участие американские министры финансов и торговли Скотт Бессент и Говард Латник, министр обороны Пит Хегсет и руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сюзан Уайлс, добавила пресс-секретарь Белого дома.
Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа в Анкоридже. По последней информации Белого дома, она начнется в 22.30 по московскому времени на военной базе Элмендорф-Ричардсон
Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, переговоры лидеров России и США продлятся минимум шесть-семь часов. По итогам переговоров главы государств проведут совместную пресс-конференцию.
Перед предстоящей российско-американской встречей на Аляске Путин провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента.
