Встреча Путина и Трампа на Аляске - стали известны подробности

2025-08-14T12:14
2025-08-14T12:14
2025-08-14T12:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в Анкоридже в 11:30 по местному времени (22.30 мск), сообщил помощник президента Юрий Ушаков.Политики проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса. Длительность переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет зависеть от того, как пойдет дискуссия, заявил Ушаков.И уточнил, что встреча в Анкоридже пройдет в одном из помещений объединенной военной базы Элмендорф-Ричардсон". Перед началом встречи Владимир Путин и Дональд Трамп скажут несколько слов, а после завершения переговоров - проведут совместную пресс-конференцию, на которой подведут итоги состоявшихся переговоров.Состав американской делегации, которая примет участие в саммите РФ и США, уже известен, заявил Юрий Ушаков. "Известен и состав американской делегации, но, наверное, будет корректно дождаться соответствующего объявления со стороны американских партнеров", - сказал Ушаков журналистам.Ранее в Белом доме заявили, что для Трампа честь принять Путина на американской земле, и не исключили возможности визита президента США в Россию в будущем. На вопрос об "обмене территориями" России и Украины в Белом доме отказались отвечать, сославшись на то, что Трамп обсудит это с Путиным.
12:14 14.08.2025 (обновлено: 12:24 14.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в Анкоридже в 11:30 по местному времени (22.30 мск), сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
"Предусматривается, что все начнется завтра, 15 августа, примерно в 11:30 по местному времени с беседы Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа", — сказал он.
Политики проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров.
Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса. Длительность переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет зависеть от того, как пойдет дискуссия, заявил Ушаков.
"Время будет зависеть от того, как пойдет дискуссия. Есть, конечно, временные параметры. Я вам сказал, когда начнутся переговоры, а когда они закончатся - это будет зависеть, прежде всего, от президентов", - сказал Ушаков журналистам.
И уточнил, что встреча в Анкоридже пройдет в одном из помещений объединенной военной базы Элмендорф-Ричардсон". Перед началом встречи Владимир Путин и Дональд Трамп скажут несколько слов, а после завершения переговоров - проведут совместную пресс-конференцию, на которой подведут итоги состоявшихся переговоров.
Состав американской делегации, которая примет участие в саммите РФ и США, уже известен, заявил Юрий Ушаков.
"Известен и состав американской делегации, но, наверное, будет корректно дождаться соответствующего объявления со стороны американских партнеров", - сказал Ушаков журналистам.
Ранее в Белом доме заявили, что для Трампа честь принять Путина на американской земле, и не исключили возможности визита президента США в Россию в будущем. На вопрос об "обмене территориями" России и Украины в Белом доме отказались отвечать, сославшись на то, что Трамп обсудит это с Путиным.
