Рейтинг@Mail.ru
Встреча Путина и Трампа на Аляске - стали известны подробности - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250814/vstrecha-putina-i-trampa-na-alyaske---stali-izvestny-podrobnosti-1148712874.html
Встреча Путина и Трампа на Аляске - стали известны подробности
Встреча Путина и Трампа на Аляске - стали известны подробности - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Встреча Путина и Трампа на Аляске - стали известны подробности
Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в Анкоридже в 11:30 по местному времени (22.30 мск), сообщил помощник президента Юрий... РИА Новости Крым, 14.08.2025
2025-08-14T12:14
2025-08-14T12:24
переговоры
переговоры путина и трампа
дональд трамп
владимир путин (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111490/38/1114903870_192:0:2874:1509_1920x0_80_0_0_9e70ff3dc62a773bf1f5c73298db02ee.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в Анкоридже в 11:30 по местному времени (22.30 мск), сообщил помощник президента Юрий Ушаков.Политики проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса. Длительность переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет зависеть от того, как пойдет дискуссия, заявил Ушаков.И уточнил, что встреча в Анкоридже пройдет в одном из помещений объединенной военной базы Элмендорф-Ричардсон". Перед началом встречи Владимир Путин и Дональд Трамп скажут несколько слов, а после завершения переговоров - проведут совместную пресс-конференцию, на которой подведут итоги состоявшихся переговоров.Состав американской делегации, которая примет участие в саммите РФ и США, уже известен, заявил Юрий Ушаков. "Известен и состав американской делегации, но, наверное, будет корректно дождаться соответствующего объявления со стороны американских партнеров", - сказал Ушаков журналистам.Ранее в Белом доме заявили, что для Трампа честь принять Путина на американской земле, и не исключили возможности визита президента США в Россию в будущем. На вопрос об "обмене территориями" России и Украины в Белом доме отказались отвечать, сославшись на то, что Трамп обсудит это с Путиным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Начало новой эры: почему Путин и Трамп выбрали Аляску местом встречиТрамп хочет прекращения финансирования конфликта на Украине – ВэнсРоссия всегда рада видеть Уиткоффа в Москве – Кремль
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111490/38/1114903870_533:0:2444:1433_1920x0_80_0_0_ae9abe6c9138855e0187fa83a9881fb7.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
переговоры, переговоры путина и трампа, дональд трамп, владимир путин (политик)
Встреча Путина и Трампа на Аляске - стали известны подробности

Встреча Путина и Трампа на Аляске - стали известны подробности

12:14 14.08.2025 (обновлено: 12:24 14.08.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Архивное фото
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в Анкоридже в 11:30 по местному времени (22.30 мск), сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
"Предусматривается, что все начнется завтра, 15 августа, примерно в 11:30 по местному времени с беседы Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа", — сказал он.
Политики проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров.
Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса. Длительность переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет зависеть от того, как пойдет дискуссия, заявил Ушаков.
"Время будет зависеть от того, как пойдет дискуссия. Есть, конечно, временные параметры. Я вам сказал, когда начнутся переговоры, а когда они закончатся - это будет зависеть, прежде всего, от президентов", - сказал Ушаков журналистам.
И уточнил, что встреча в Анкоридже пройдет в одном из помещений объединенной военной базы Элмендорф-Ричардсон". Перед началом встречи Владимир Путин и Дональд Трамп скажут несколько слов, а после завершения переговоров - проведут совместную пресс-конференцию, на которой подведут итоги состоявшихся переговоров.
Состав американской делегации, которая примет участие в саммите РФ и США, уже известен, заявил Юрий Ушаков.
"Известен и состав американской делегации, но, наверное, будет корректно дождаться соответствующего объявления со стороны американских партнеров", - сказал Ушаков журналистам.
Ранее в Белом доме заявили, что для Трампа честь принять Путина на американской земле, и не исключили возможности визита президента США в Россию в будущем. На вопрос об "обмене территориями" России и Украины в Белом доме отказались отвечать, сославшись на то, что Трамп обсудит это с Путиным.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Начало новой эры: почему Путин и Трамп выбрали Аляску местом встречи
Трамп хочет прекращения финансирования конфликта на Украине – Вэнс
Россия всегда рада видеть Уиткоффа в Москве – Кремль
 
ПереговорыПереговоры Путина и ТрампаДональд ТрампВладимир Путин (политик)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:26Россия вернула 84 военнослужащих с территории Украины
14:14Еще два фрегата-носителя "Калибров" заложат для флота России в 2026 году
14:02Путин провел совещание перед встречей с Трампом на Аляске
13:28Армия России идет вперед: за сутки боев ВСУ потеряли 1315 боевиков
13:21В Крыму рассказали о преимуществах электробуса на дорогах Симферополя
13:15На Кубани опровергли фейк об увольнении пенсионеров из органов власти
13:06Атака ВСУ на Ростов-на-Дону: среди 13 раненых - двое детей
12:45Украина придумала новый фейк о блокировке интернета в Крыму
12:33Армия России освободила населенные пункты Щербиновка и Искра в ДНР
12:25Кафе и магазины в Белгородской области закрывать не будут
12:14Встреча Путина и Трампа на Аляске - стали известны подробности
11:30Обломки сбитых БПЛА повредили жилые дома и авто в Славянске-на-Кубани
11:17ВСУ ударили дроном по аквапарку в Херсонской области
11:08Число раненных при ударе ВСУ по многоэтажкам в Ростове выросло до 13
10:56Госучреждения Белгородской области переведены на дистант из-за атак ВСУ
10:55ВСУ дронами атаковали многоэтажки в Ростове-на-Дону: есть раненый
10:38Опасная погода: в Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение
10:17Крымский мост сейчас - со стороны Керчи трехчасовая очередь
10:03Крупный лесной пожар в Судаке тушили 12 часов
09:49Нелегальные аттракционы нашли в Бахчисарайском районе Крыма
Лента новостейМолния