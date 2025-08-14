https://crimea.ria.ru/20250814/vstrecha-putina-i-trampa-na-alyaske---stali-izvestny-podrobnosti-1148712874.html

Встреча Путина и Трампа на Аляске - стали известны подробности

Встреча Путина и Трампа на Аляске - стали известны подробности - РИА Новости Крым, 14.08.2025

Встреча Путина и Трампа на Аляске - стали известны подробности

Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в Анкоридже в 11:30 по местному времени (22.30 мск), сообщил помощник президента Юрий... РИА Новости Крым, 14.08.2025

2025-08-14T12:14

2025-08-14T12:14

2025-08-14T12:24

переговоры

переговоры путина и трампа

дональд трамп

владимир путин (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111490/38/1114903870_192:0:2874:1509_1920x0_80_0_0_9e70ff3dc62a773bf1f5c73298db02ee.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в Анкоридже в 11:30 по местному времени (22.30 мск), сообщил помощник президента Юрий Ушаков.Политики проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса. Длительность переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет зависеть от того, как пойдет дискуссия, заявил Ушаков.И уточнил, что встреча в Анкоридже пройдет в одном из помещений объединенной военной базы Элмендорф-Ричардсон". Перед началом встречи Владимир Путин и Дональд Трамп скажут несколько слов, а после завершения переговоров - проведут совместную пресс-конференцию, на которой подведут итоги состоявшихся переговоров.Состав американской делегации, которая примет участие в саммите РФ и США, уже известен, заявил Юрий Ушаков. "Известен и состав американской делегации, но, наверное, будет корректно дождаться соответствующего объявления со стороны американских партнеров", - сказал Ушаков журналистам.Ранее в Белом доме заявили, что для Трампа честь принять Путина на американской земле, и не исключили возможности визита президента США в Россию в будущем. На вопрос об "обмене территориями" России и Украины в Белом доме отказались отвечать, сославшись на то, что Трамп обсудит это с Путиным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Начало новой эры: почему Путин и Трамп выбрали Аляску местом встречиТрамп хочет прекращения финансирования конфликта на Украине – ВэнсРоссия всегда рада видеть Уиткоффа в Москве – Кремль

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

переговоры, переговоры путина и трампа, дональд трамп, владимир путин (политик)