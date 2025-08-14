Путин провел совещание перед встречей с Трампом на Аляске
Путин провел совещание с членами высшего руководства РФ перед встречей с Трампом на Аляске
14:02 14.08.2025 (обновлено: 14:13 14.08.2025)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
© POOL
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин перед предстоящей российско-американской встречей на Аляске провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента. Об этом сообщили в Кремле.
Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа в Анкоридже. Она начнется в 11:30 по местному времени (22.30 мск), сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По итогам переговоров политики проведут совместную пресс-конференцию.
"Я попросил вас сегодня собраться для того, чтобы проинформировать о том, как идет переговорный процесс по украинскому кризису, как идут переговоры в двустороннем формате с украинской делегацией. Так или иначе многие из присутствующих знают, разумеется, в общих чертах – расскажу поподробнее", - сказал Путин в начале совещания.
Также он проинформировал участников совещания о том, на каком этапе находятся отношения России и США.
"Она (нынешняя администрация США - ред.) предпринимает, на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия, прекратить кризис и выйти на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в этот конфликт сторон, для того, чтобы создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом – если мы к следующим этапам выйдем на договорённости в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями", - подчеркнул российский лидер.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: