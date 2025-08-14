Рейтинг@Mail.ru
Путин провел совещание перед встречей с Трампом на Аляске - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Путин провел совещание перед встречей с Трампом на Аляске
Путин провел совещание перед встречей с Трампом на Аляске - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Путин провел совещание перед встречей с Трампом на Аляске
Президент России Владимир Путин перед предстоящей российско-американской встречей на Аляске провел совещание с членами высшего руководства России, а также... РИА Новости Крым, 14.08.2025
2025-08-14T14:02
2025-08-14T14:13
дональд трамп
переговоры путина и трампа
владимир путин (политик)
внешняя политика
украина
кремль
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин перед предстоящей российско-американской встречей на Аляске провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента. Об этом сообщили в Кремле. Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа в Анкоридже. Она начнется в 11:30 по местному времени (22.30 мск), сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По итогам переговоров политики проведут совместную пресс-конференцию.Также он проинформировал участников совещания о том, на каком этапе находятся отношения России и США. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча Путина и Трампа на Аляске - стали известны подробности Начало новой эры: почему Путин и Трамп выбрали Аляску местом встречиСаммит Путина и Трампа пройдет в Анкоридже - Белый дом
дональд трамп, переговоры путина и трампа, владимир путин (политик), внешняя политика, украина, кремль
Путин провел совещание перед встречей с Трампом на Аляске

Путин провел совещание с членами высшего руководства РФ перед встречей с Трампом на Аляске

14:02 14.08.2025 (обновлено: 14:13 14.08.2025)
 
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин перед предстоящей российско-американской встречей на Аляске провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента. Об этом сообщили в Кремле.
Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа в Анкоридже. Она начнется в 11:30 по местному времени (22.30 мск), сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По итогам переговоров политики проведут совместную пресс-конференцию.
"Я попросил вас сегодня собраться для того, чтобы проинформировать о том, как идет переговорный процесс по украинскому кризису, как идут переговоры в двустороннем формате с украинской делегацией. Так или иначе многие из присутствующих знают, разумеется, в общих чертах – расскажу поподробнее", - сказал Путин в начале совещания.
Также он проинформировал участников совещания о том, на каком этапе находятся отношения России и США.

"Она (нынешняя администрация США - ред.) предпринимает, на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия, прекратить кризис и выйти на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в этот конфликт сторон, для того, чтобы создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом – если мы к следующим этапам выйдем на договорённости в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями", - подчеркнул российский лидер.

Дональд ТрампПереговоры Путина и ТрампаВладимир Путин (политик)Внешняя политикаУкраинаКремль
 
