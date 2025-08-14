Путин провел совещание перед встречей с Трампом на Аляске

https://crimea.ria.ru/20250814/putin-provel-soveschanie-pered-vstrechey-s-trampom-na-alyaske-1148719039.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин перед предстоящей российско-американской встречей на Аляске провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента. Об этом сообщили в Кремле. Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа в Анкоридже. Она начнется в 11:30 по местному времени (22.30 мск), сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По итогам переговоров политики проведут совместную пресс-конференцию.Также он проинформировал участников совещания о том, на каком этапе находятся отношения России и США. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча Путина и Трампа на Аляске - стали известны подробности Начало новой эры: почему Путин и Трамп выбрали Аляску местом встречиСаммит Путина и Трампа пройдет в Анкоридже - Белый дом

