Рейтинг@Mail.ru
Путин прибыл на Аляску - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250815/putin-pribyl-na-alyasku-1148757152.html
Путин прибыл на Аляску
Путин прибыл на Аляску - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Путин прибыл на Аляску
Самолет с президентом России Владимиром Путиным приземлился на аэродроме базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости Крым, 15.08.2025
2025-08-15T21:55
2025-08-15T22:08
владимир путин (политик)
переговоры
встреча путина и трампа на аляске
переговоры путина и трампа
аляска
новости
политика
внешняя политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148757222_0:0:3318:1867_1920x0_80_0_0_969af07f0965e3b11e54742493c20c1e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Самолет с президентом России Владимиром Путиным приземлился на аэродроме базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Путин стал первым российским лидером, который посетил Аляску.Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа в Анкоридже. По последней информации Белого дома, она начнется в 22.30 по московскому времени на военной базе Элмендорф-РичардсонКак сообщил помощник президента Юрий Ушаков, центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, переговоры лидеров России и США продлятся минимум шесть-семь часов. По итогам переговоров главы государств проведут совместную пресс-конференцию.Перед предстоящей российско-американской встречей на Аляске Путин провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента.В преддверии встречи пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт заявила, что переговоры России и Америки состоятся в формате "три на три". Вашингтон вместе с главой государства представят также госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
аляска
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148757222_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3c45e29162ebfd5c6912bf92473d0cfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), переговоры, встреча путина и трампа на аляске, переговоры путина и трампа, аляска, новости, политика, внешняя политика
Путин прибыл на Аляску

Путин прибыл на переговоры с Трампом на Аляску

21:55 15.08.2025 (обновлено: 22:08 15.08.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСамолет президента России Владимира Путина на аэродроме базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске.
Самолет президента России Владимира Путина на аэродроме базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске. - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Самолет с президентом России Владимиром Путиным приземлился на аэродроме базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин стал первым российским лидером, который посетил Аляску.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на встрече российского лидера с президентом США в формате "три на три" от российской стороны будут участвовать министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа в Анкоридже. По последней информации Белого дома, она начнется в 22.30 по московскому времени на военной базе Элмендорф-Ричардсон
Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, переговоры лидеров России и США продлятся минимум шесть-семь часов. По итогам переговоров главы государств проведут совместную пресс-конференцию.
Перед предстоящей российско-американской встречей на Аляске Путин провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента.
В преддверии встречи пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт заявила, что переговоры России и Америки состоятся в формате "три на три". Вашингтон вместе с главой государства представят также госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)ПереговорыВстреча Путина и Трампа на АляскеПереговоры Путина и ТрампаАляскаНовостиПолитикаВнешняя политика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:31Переговоры Путина и Трампа стартовали
22:17ЧП в Рязанской области: из-под завалов спасены два человека
22:13Путин и Трамп встретились в Анкоридже на Аляске
21:55Путин прибыл на Аляску
21:42Переговоры Путина и Трампа на Аляске пройдут в формате "три на три"
21:22Украинца будут судить в Запорожской области за шпионаж в пользу Киева
21:00Путин дал поручение ввести сроки для оспаривания сделок приватизации
20:40Выходные в Крыму пройдут под палящим солнцем и без единого облака
20:24Последнее интервью Цоя: о чем он умолчал перед роковой аварией
20:04В Севастополе спасли туриста с рваной раной ноги
19:53Объем жилья по разрешениям на строительство превысил 170 млн "квадратов"
19:41Бастрыкин взял на контроль дело о мошенничестве застройщика в Керчи
19:21"Удар" по рынку в Сумах – провокация Киева перед встречей Путина и Трампа
19:06Обстановка на Крымском мосту сейчас – данные последнего часа
18:53Чистота воздуха в Армянске – актуальные данные
18:20Больше 200 человек эвакуировали из горящего спорткомплекса в Краснодаре
17:57Трамп принял приглашение Лукашенко приехать в Минск
17:50Аксенов наградил спасшую Зубкова сотрудницу "Тайгана" Татьяну Алексагину
17:14В Крыму на пенсионера завели дело за "коллекционное" оружие и патроны
16:55Четыре мирных жителя погибли и 48 ранены за сутки в приграничье РФ
Лента новостейМолния