https://crimea.ria.ru/20250815/putin-pribyl-na-alyasku-1148757152.html

Путин прибыл на Аляску

Путин прибыл на Аляску - РИА Новости Крым, 15.08.2025

Путин прибыл на Аляску

Самолет с президентом России Владимиром Путиным приземлился на аэродроме базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости Крым, 15.08.2025

2025-08-15T21:55

2025-08-15T21:55

2025-08-15T22:08

владимир путин (политик)

переговоры

встреча путина и трампа на аляске

переговоры путина и трампа

аляска

новости

политика

внешняя политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148757222_0:0:3318:1867_1920x0_80_0_0_969af07f0965e3b11e54742493c20c1e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Самолет с президентом России Владимиром Путиным приземлился на аэродроме базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Путин стал первым российским лидером, который посетил Аляску.Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа в Анкоридже. По последней информации Белого дома, она начнется в 22.30 по московскому времени на военной базе Элмендорф-РичардсонКак сообщил помощник президента Юрий Ушаков, центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, переговоры лидеров России и США продлятся минимум шесть-семь часов. По итогам переговоров главы государств проведут совместную пресс-конференцию.Перед предстоящей российско-американской встречей на Аляске Путин провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента.В преддверии встречи пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт заявила, что переговоры России и Америки состоятся в формате "три на три". Вашингтон вместе с главой государства представят также госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

аляска

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), переговоры, встреча путина и трампа на аляске, переговоры путина и трампа, аляска, новости, политика, внешняя политика