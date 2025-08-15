Путин прибыл на Аляску
Путин прибыл на переговоры с Трампом на Аляску
21:55 15.08.2025 (обновлено: 22:08 15.08.2025)
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСамолет президента России Владимира Путина на аэродроме базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Самолет с президентом России Владимиром Путиным приземлился на аэродроме базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин стал первым российским лидером, который посетил Аляску.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на встрече российского лидера с президентом США в формате "три на три" от российской стороны будут участвовать министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа в Анкоридже. По последней информации Белого дома, она начнется в 22.30 по московскому времени на военной базе Элмендорф-Ричардсон
Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, переговоры лидеров России и США продлятся минимум шесть-семь часов. По итогам переговоров главы государств проведут совместную пресс-конференцию.
Перед предстоящей российско-американской встречей на Аляске Путин провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента.
В преддверии встречи пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт заявила, что переговоры России и Америки состоятся в формате "три на три". Вашингтон вместе с главой государства представят также госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф.
