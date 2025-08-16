Путин провел в Кремле совещание по итогам встречи на Аляске

https://crimea.ria.ru/20250816/putin-provel-v-kremle-soveschanie-po-itogam-vstrechi-na-alyaske-1148776859.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в субботу провел в Кремле совещание по итогам российско-американских переговоров."Разговор был очень откровенным, содержательным, и, на мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям", - сказал Путин.Также президент сообщил, что на совещании по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом расскажет детально о ходе состоявшейся беседы.По его словам, Россия хотела бы перейти к решению всех вопросов по Украине мирными средствами.Он также добавил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе."Мы поговорили практически по всем направлениям нашего взаимодействия", - рассказал президент, - "Именно устранение первопричин конфликта должно быть положено в основу урегулирования".Встреча прошла в очном формате в Екатерининском зале Московского Кремля. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания находился за центральным столом, остальные участники встречи сидели в зале напротив главы государства.В совещании также приняли участие члены российской делегации на Аляске: помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.Также на встрече присутствовали председатель Государственной думы Вячеслав Володин, начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, мэр Москвы Сергей Собянин.Кроме того, в совещании принимали участие члены правительства РФ: первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, а также председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.В совещании приняли участие и представители администрации президента РФ: руководитель Антон Вайно, первые замруководителя администрации Алексей Громов и Сергей Кириенко, а также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и помощник президента, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский.Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске прошла 15 августа и длилась около 3-х часов. Переговоры в узком составе состоялись в формате "три на три". Со стороны США в саммите участвовали Трамп, госсекретарь Марк Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф, со стороны России – Путин, его помощник Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.Главы государств обсудили ряд вопросов, центральной темой стало урегулирование конфликта на Украине. После этого Путин и Трамп провели совместную пресс-конференцию. Главное из заявлений двух лидеров – в материале РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп заявил, что попросит Путина завершить конфликт на Украине"Это трагедия": Путин высказался о конфликте на Украине Трамп заявил о согласовании с Путиным "многих пунктов" по Украине

