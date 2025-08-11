https://crimea.ria.ru/20250811/tramp-zayavil-chto-poprosit-putina-zavershit-konflikt-na-ukraine-1148656323.html

Трамп заявил, что попросит Путина завершить конфликт на Украине

Трамп заявил, что попросит Путина завершить конфликт на Украине - РИА Новости Крым, 11.08.2025

Трамп заявил, что попросит Путина завершить конфликт на Украине

11.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным, попросит его завершить конфликт на Украине. Об этом пишет РИА Новости.Глава Белого дома также добавил, что видит своей конечной целью, чтобы Владимир Путин и Владимир Зеленский "оба оказались в одной комнате".Ранее во время своего выступления в Белом доме Трамп заявил, что в пятницу приедет в Россию и встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Позже американские СМИ указали, что он оговорился, пытаясь сказать, что поедет заключать сделку с Россией.В субботу, 9 августа, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске. Несколькими часами ранее об этом же заявил глава Белого дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

