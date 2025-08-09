Встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа

https://crimea.ria.ru/20250809/vstrecha-putina-i-trampa-proydet-na-alyaske-15-avgusta-1148601677.html
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.Ранее в ночь на субботу об этом заявил глава Белого дома."Американская сторона только что объявила о достигнутой договоренности организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, в пятницу, на Аляске. Россия и США — близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран", — сказал представитель Кремля.Другие заявления Ушакова:Встреча Путина и ТрампаВ среду Путин принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.На следующий день Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит Путина и Трампа в ближайшие дни.Спецпосланник главы Белого дома также затрагивал идею трехсторонней встречи президентов и Владимира Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
02:00 09.08.2025 (обновлено: 06:31 09.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Ранее в ночь на субботу об этом заявил глава Белого дома.
"Американская сторона только что объявила о достигнутой договоренности организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, в пятницу, на Аляске. Россия и США — близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран", — сказал представитель Кремля.
Другие заявления Ушакова:
—лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса;
—Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни активной и напряженной проработке параметров встречи;
—это будет непростой процесс;
—следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение;
—на Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов.
Встреча Путина и Трампа
В среду Путин принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.
На следующий день Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит Путина и Трампа в ближайшие дни.
Спецпосланник главы Белого дома также затрагивал идею трехсторонней встречи президентов и Владимира Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.
