Встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа

Встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа - РИА Новости Крым, 09.08.2025

Встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. РИА Новости Крым, 09.08.2025

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111811/15/1118111595_0:240:3012:1934_1920x0_80_0_0_e316f2341fbceb1288f97b5ab30fe838.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.Ранее в ночь на субботу об этом заявил глава Белого дома."Американская сторона только что объявила о достигнутой договоренности организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, в пятницу, на Аляске. Россия и США — близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран", — сказал представитель Кремля.Другие заявления Ушакова:Встреча Путина и ТрампаВ среду Путин принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.На следующий день Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит Путина и Трампа в ближайшие дни.Спецпосланник главы Белого дома также затрагивал идею трехсторонней встречи президентов и Владимира Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

