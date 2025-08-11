Трамп заявил, что в пятницу едет в Россию
Трамп: я в пятницу еду в Россию и встречусь с Путиным
18:00 11.08.2025 (обновлено: 18:15 11.08.2025)
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo Alex Brandon
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп во время своего выступления в Белом доме в понедельник заявил, что в пятницу приедет в Россию и встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.
"Я увижусь с Путиным. В пятницу еду в Россию. Мне не нравится быть здесь (в Вашингтоне - ред.) и говорить о том, как здесь небезопасно, грязно и отвратительно. Эта некогда прекрасная столица была исписана граффити на стенах", - заявил Трамп на пресс-конференции, посвященной его мерам по безопасности в американской столице.
В субботу, 9 августа, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске. Несколькими часами ранее об этом же заявил глава Белого дома.
В минувшую среду Путин принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.
Формула для достижения определенных договоренностей на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже прописана, и Украина не занимает в ней важную роль. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.