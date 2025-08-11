https://crimea.ria.ru/20250811/tramp-v-pyatnitsu-edet-v-rossiyu-1148655446.html

Трамп заявил, что в пятницу едет в Россию

Трамп заявил, что в пятницу едет в Россию - РИА Новости Крым, 11.08.2025

Трамп заявил, что в пятницу едет в Россию

Президент США Дональд Трамп во время своего выступления в Белом доме в понедельник заявил, что в пятницу приедет в Россию и встретится с российским лидером... РИА Новости Крым, 11.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп во время своего выступления в Белом доме в понедельник заявил, что в пятницу приедет в Россию и встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.В субботу, 9 августа, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске. Несколькими часами ранее об этом же заявил глава Белого дома.В минувшую среду Путин принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.Формула для достижения определенных договоренностей на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже прописана, и Украина не занимает в ней важную роль. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

