https://crimea.ria.ru/20250809/formula-propisana-politolog-otsenil-rol-vstrechi-putina-i-trampa-1148590625.html

"Формула прописана": политолог оценил роль встречи Путина и Трампа

"Формула прописана": политолог оценил роль встречи Путина и Трампа - РИА Новости Крым, 09.08.2025

"Формула прописана": политолог оценил роль встречи Путина и Трампа

Формула для достижения определенных договоренностей на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже прописана, и Украина не занимает... РИА Новости Крым, 09.08.2025

2025-08-09T07:36

2025-08-09T07:36

2025-08-09T06:38

радио "спутник в крыму"

андрей никифоров

мнения

политика

дональд трамп

владимир путин (политик)

россия

сша

украина

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0d/1144149639_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_ad3cda79398bb679e582232f77c9dedc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Формула для достижения определенных договоренностей на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже прописана, и Украина не занимает в ней важную роль. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.По его мнению, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф "не просто так походил по Москве"."У нас ведь не было в повестке дня этого саммита президентов США и России, а тут вдруг возник. Причем так, что буквально все уже созрело и необходимо быстренько искать площадку и встречаться. Значит, о чем-то все-таки договорились, что-то было произнесено, что-то состыковалось во взглядах сторон и какая-то формула прописана", – сказал Никифоров.Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что Трамп перестал настаивать на необходимости встречи Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским, заметил политолог.Контакт с Зеленским не обязателен – Трамп о встрече с Путиным"Это наши условия, я в этом не сомневаюсь, поскольку нам нечего обсуждать с Зеленским, и любое его появление третьим лишним или в каком-то другом качестве на таких переговорах, когда там старшие договариваются, совершенно неуместно", – говорит Никифоров.А значит, "какой-то позитивный итог наверняка будет" от такой встречи двух лидеров великих держав, считает он.При этом, хотя вопрос Украины и находится сейчас в центре внимания, он не станет центровым в беседе Путина и Трампа, считает эксперт."Я всегда считал и продолжаю считать, что в российско-американских отношениях существуют темы куда важнее, чем Украина. Темы, по которым действительно возможен конструктивный диалог, и его следует вести с Соединенными Штатами Америки", – уверен Никифоров.И прежде всего это вопросы, связанные со стратегической безопасностью глобального характера, которая обвалилась "стараниями" предыдущих президентов США, включая самого Трампа в его первую каденцию, отметил политолог.Еще одна важная тема для обсуждения президентами – экономические отношения между РФ и США и торговля с другими странами, добавил он.По мнению Никифорова, если отношения между Россией и США благодаря отладке конструктивного диалога на высшем уровне войдут, наконец, в нормальную колею, то вопрос конфликта на Украине решится сам собой.Причем без участия властей в Киеве и без Европы, заметил эксперт."Европейский Союз когда-то завалил украинскую тему, произошло это еще в 2014-м году. Они смогли провести государственный переворот сами, без Соединенных Штатов. И с тех пор эту тему неоднократно упускали. Но упустили так, что, по большому счету, без них проще договариваться, чем с ними", – резюмировал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча Путина и Трампа на фоне новых санкций: что задумали в США Путин обсудил с лидерами Казахстана и Узбекистана разговор с Уиткоффом Почти 70% украинцев выступают за переговоры с Россией – опрос

https://crimea.ria.ru/20250809/vstrecha-putina-i-trampa-proydet-na-alyaske-15-avgusta-1148601677.html

россия

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей никифоров, мнения, политика, дональд трамп, владимир путин (политик), россия, сша, украина, переговоры