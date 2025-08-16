Рейтинг@Mail.ru
Трамп вызвал Зеленского в Вашингтон - РИА Новости Крым, 16.08.2025
Трамп вызвал Зеленского в Вашингтон
Трамп вызвал Зеленского в Вашингтон - РИА Новости Крым, 16.08.2025
Трамп вызвал Зеленского в Вашингтон
После встречи с президентом России Владимиром Путиным лидер США Дональд Трамп вызвал главу киевского режима в Вашингтон. Об этом сообщил Владимир Зеленский в... РИА Новости Крым, 16.08.2025
Новости
10:55 16.08.2025 (обновлено: 10:59 16.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. После встречи с президентом России Владимиром Путиным лидер США Дональд Трамп вызвал главу киевского режима в Вашингтон. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
"Все детали... по завершению войны собираюсь обсудить с президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение", – написал Зеленский.
По его словам, такое "приглашение" было сделано в ходе телефонного разговора с президентом США, который состоялся после встречи Трампа с Путиным на Аляске и прошел сперва "один на один", а "затем при участии европейских лидеров".
"Президент Трамп проинформировал меня о своей встрече с российским руководителем, об основных пунктах разговора", – отметил Зеленский.
Он также вновь упомянул о своем желании участвовать в трехсторонней встрече в формате "Россия – Америка – Украина" и желании Европы участвовать в процессе переговоров.
Напомним, по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске президент США Дональд Трамп порекомендовал главе киевского режима Владимиру Зеленскому заключить с Россией сделку по урегулированию конфликта.
В последний раз Владимир Зеленский встречался с Дональдом Трампом в Белом доме 28 февраля. В тот день должно было быть подписано соглашение о так называемой совместной разработке украинских недр, однако сделка не состоялась, а беседа обернулась скандалом.
Президент США тогда отчитал Зеленского, потребовал прекратить критиковать президента РФ Владимира Путина и согласиться на прекращение огня. Глава киевского режима пытался оправдываться, но в итоге украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом.
