Трамп вызвал Зеленского в Вашингтон

Трамп вызвал Зеленского в Вашингтон - РИА Новости Крым, 16.08.2025

Трамп вызвал Зеленского в Вашингтон

После встречи с президентом России Владимиром Путиным лидер США Дональд Трамп вызвал главу киевского режима в Вашингтон. Об этом сообщил Владимир Зеленский в... РИА Новости Крым, 16.08.2025

2025-08-16T10:55

2025-08-16T10:55

2025-08-16T10:59

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. После встречи с президентом России Владимиром Путиным лидер США Дональд Трамп вызвал главу киевского режима в Вашингтон. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.По его словам, такое "приглашение" было сделано в ходе телефонного разговора с президентом США, который состоялся после встречи Трампа с Путиным на Аляске и прошел сперва "один на один", а "затем при участии европейских лидеров".Он также вновь упомянул о своем желании участвовать в трехсторонней встрече в формате "Россия – Америка – Украина" и желании Европы участвовать в процессе переговоров.Напомним, по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске президент США Дональд Трамп порекомендовал главе киевского режима Владимиру Зеленскому заключить с Россией сделку по урегулированию конфликта.В последний раз Владимир Зеленский встречался с Дональдом Трампом в Белом доме 28 февраля. В тот день должно было быть подписано соглашение о так называемой совместной разработке украинских недр, однако сделка не состоялась, а беседа обернулась скандалом. Президент США тогда отчитал Зеленского, потребовал прекратить критиковать президента РФ Владимира Путина и согласиться на прекращение огня. Глава киевского режима пытался оправдываться, но в итоге украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом.

