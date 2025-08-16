https://crimea.ria.ru/20250816/tramp-porekomendoval-zelenskomu-poyti-na-sdelku-s-rossiey-1148764533.html
Трамп порекомендовал Зеленскому пойти на сделку с Россией
Трамп порекомендовал Зеленскому пойти на сделку с Россией - РИА Новости Крым, 16.08.2025
Трамп порекомендовал Зеленскому пойти на сделку с Россией
Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным порекомендовал главе киевского режима Владимиру Зеленскому заключить с... РИА Новости Крым, 16.08.2025
2025-08-16T05:09
2025-08-16T05:09
2025-08-16T05:09
россия
сша
украина
встреча путина и трампа на аляске
переговоры путина и трампа
дональд трамп
внешняя политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/19/1145967017_0:0:1754:987_1920x0_80_0_0_47a552cc8fa86d490d5c47b532d2a449.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным порекомендовал главе киевского режима Владимиру Зеленскому заключить с Россией сделку по урегулированию конфликта. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске прошла 15 августа и длилась около 3-х часов. Переговоры в узком составе состоялись в формате "три на три". Со стороны США в саммите участвовали Трамп, госсекретарь Марк Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф, со стороны России – Путин, его помощник Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.Главы государств обсудили ряд вопросов, центральной темой стало урегулирование конфликта на Украине. После этого Путин и Трамп провели совместную пресс-конференцию. Главное из заявлений двух лидеров – в материале РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп заявил, что попросит Путина завершить конфликт на Украине"Это трагедия": Путин высказался о конфликте на Украине Трамп заявил о согласовании с Путиным "многих пунктов" по Украине
россия
сша
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/19/1145967017_100:0:1754:1240_1920x0_80_0_0_9647bf51d2f045074073ce93d2bff50d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, встреча путина и трампа на аляске, переговоры путина и трампа, дональд трамп, внешняя политика
Трамп порекомендовал Зеленскому пойти на сделку с Россией
Трамп: Зеленскому стоит пойти на сделку с Россией по урегулированию конфликта