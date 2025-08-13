https://crimea.ria.ru/20250813/ukraina-gotova-k-peregovoram-po-territorialnym-voprosam--merts-1148701218.html
Украина готова к переговорам по территориальным вопросам – Мерц
Украина готова к переговорам по территориальным вопросам – Мерц - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Украина готова к переговорам по территориальным вопросам – Мерц
канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам видеоконференции президента США Дональда Трампа с лидерами стран Евросоюза и главой киевского режима Владимиром Зеленским. РИА Новости Крым, 13.08.2025
2025-08-13T18:20
2025-08-13T18:20
2025-08-13T18:20
фридрих мерц
германия
украина
владимир зеленский
новости сво
политика
в мире
внешняя политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148701100_0:12:1024:588_1920x0_80_0_0_b89cb05314d23ac5628fcb9256242737.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Украина готова к переговорам по территориальным вопросам, однако "отправной точкой" должна стать линия боевого соприкосновения. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам видеоконференции президента США Дональда Трампа с лидерами стран Евросоюза и главой киевского режима Владимиром Зеленским.При этом юридическое признание находящихся под российским контролем территорий, по словам Мерца, "не подлежит обсуждению".Зеленский в свою очередь заявил, что "эти очень сложные вопросы" возможных территориальных уступок "не могут обсуждаться без учета воли украинского народа и конституции страны". Зеленский также сообщил, что Украина и ЕС согласовали пять принципов, при которых возможно перемирие, но не уточнил, о чем именно идет речь.Кремль и Белый дом ранее сообщали, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. 12 августа, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что встреча пройдет в Анкоридже.Телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что саммит состоится на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на окраине Анкориджа.В Минобороны РФ заявили, что Киев готовит провокацию для срыва российско-американских переговоров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возможны ли "обмены территориями" с Украиной – ответ МИД РФ "Формула прописана": политолог оценил роль встречи Путина и Трампа Контакт с Зеленским не обязателен – Трамп о встрече с Путиным
германия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148701100_36:0:947:683_1920x0_80_0_0_2e765a9ec822db333283fb2ff0e9f160.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фридрих мерц, германия, украина, владимир зеленский, новости сво, политика, в мире, внешняя политика, новости
Украина готова к переговорам по территориальным вопросам – Мерц
Мерц заявил о готовности Украины к переговорам по территориальным вопросам
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Украина готова к переговорам по территориальным вопросам, однако "отправной точкой" должна стать линия боевого соприкосновения. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам видеоконференции президента США Дональда Трампа с лидерами стран Евросоюза и главой киевского режима Владимиром Зеленским.
"Украина готова к переговорам по территориальным вопросам, но так называемая линия соприкосновения должна быть отправной точкой", - сказал Мерц на совместной с Зеленским пресс-конференции.
При этом юридическое признание находящихся под российским контролем территорий, по словам Мерца, "не подлежит обсуждению".
Зеленский в свою очередь заявил, что "эти очень сложные вопросы" возможных территориальных уступок "не могут обсуждаться без учета воли украинского народа и конституции страны".
"Что касается моей позиции — она не изменилась... Любые вопросы, касающиеся территориальной целостности нашего государства, не могут обсуждаться без учета нашей страны, нашего народа, воли государства и воли нашего народа, закрепленной в конституции Украины", - добавил он.
Зеленский также сообщил, что Украина и ЕС согласовали пять принципов, при которых возможно перемирие, но не уточнил, о чем именно идет речь.
Кремль и Белый дом ранее
сообщали, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. 12 августа, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила
, что встреча пройдет в Анкоридже.
Телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что саммит состоится на военной базе
Эльмендорф-Ричардсон на окраине Анкориджа.
В Минобороны РФ заявили
, что Киев готовит провокацию для срыва российско-американских переговоров.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: