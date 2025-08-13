Рейтинг@Mail.ru
Украина готова к переговорам по территориальным вопросам – Мерц - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Украина готова к переговорам по территориальным вопросам – Мерц
Украина готова к переговорам по территориальным вопросам – Мерц - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Украина готова к переговорам по территориальным вопросам – Мерц
канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам видеоконференции президента США Дональда Трампа с лидерами стран Евросоюза и главой киевского режима Владимиром Зеленским. РИА Новости Крым, 13.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Украина готова к переговорам по территориальным вопросам, однако "отправной точкой" должна стать линия боевого соприкосновения. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам видеоконференции президента США Дональда Трампа с лидерами стран Евросоюза и главой киевского режима Владимиром Зеленским.При этом юридическое признание находящихся под российским контролем территорий, по словам Мерца, "не подлежит обсуждению".Зеленский в свою очередь заявил, что "эти очень сложные вопросы" возможных территориальных уступок "не могут обсуждаться без учета воли украинского народа и конституции страны". Зеленский также сообщил, что Украина и ЕС согласовали пять принципов, при которых возможно перемирие, но не уточнил, о чем именно идет речь.Кремль и Белый дом ранее сообщали, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. 12 августа, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что встреча пройдет в Анкоридже.Телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что саммит состоится на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на окраине Анкориджа.В Минобороны РФ заявили, что Киев готовит провокацию для срыва российско-американских переговоров.
Украина готова к переговорам по территориальным вопросам – Мерц

Мерц заявил о готовности Украины к переговорам по территориальным вопросам

18:20 13.08.2025
 
© AP Photo Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц и Владимир Зеленский
Канцлер Германии Фридрих Мерц и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© AP Photo Ebrahim Noroozi
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Украина готова к переговорам по территориальным вопросам, однако "отправной точкой" должна стать линия боевого соприкосновения. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам видеоконференции президента США Дональда Трампа с лидерами стран Евросоюза и главой киевского режима Владимиром Зеленским.
"Украина готова к переговорам по территориальным вопросам, но так называемая линия соприкосновения должна быть отправной точкой", - сказал Мерц на совместной с Зеленским пресс-конференции.
При этом юридическое признание находящихся под российским контролем территорий, по словам Мерца, "не подлежит обсуждению".
Зеленский в свою очередь заявил, что "эти очень сложные вопросы" возможных территориальных уступок "не могут обсуждаться без учета воли украинского народа и конституции страны".

"Что касается моей позиции — она не изменилась... Любые вопросы, касающиеся территориальной целостности нашего государства, не могут обсуждаться без учета нашей страны, нашего народа, воли государства и воли нашего народа, закрепленной в конституции Украины", - добавил он.

Зеленский также сообщил, что Украина и ЕС согласовали пять принципов, при которых возможно перемирие, но не уточнил, о чем именно идет речь.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. 12 августа, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что встреча пройдет в Анкоридже.
Телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что саммит состоится на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на окраине Анкориджа.
В Минобороны РФ заявили, что Киев готовит провокацию для срыва российско-американских переговоров.
