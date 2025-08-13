https://crimea.ria.ru/20250813/ukraina-gotova-k-peregovoram-po-territorialnym-voprosam--merts-1148701218.html

Украина готова к переговорам по территориальным вопросам – Мерц

Украина готова к переговорам по территориальным вопросам – Мерц - РИА Новости Крым, 13.08.2025

Украина готова к переговорам по территориальным вопросам – Мерц

канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам видеоконференции президента США Дональда Трампа с лидерами стран Евросоюза и главой киевского режима Владимиром Зеленским. РИА Новости Крым, 13.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Украина готова к переговорам по территориальным вопросам, однако "отправной точкой" должна стать линия боевого соприкосновения. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам видеоконференции президента США Дональда Трампа с лидерами стран Евросоюза и главой киевского режима Владимиром Зеленским.При этом юридическое признание находящихся под российским контролем территорий, по словам Мерца, "не подлежит обсуждению".Зеленский в свою очередь заявил, что "эти очень сложные вопросы" возможных территориальных уступок "не могут обсуждаться без учета воли украинского народа и конституции страны". Зеленский также сообщил, что Украина и ЕС согласовали пять принципов, при которых возможно перемирие, но не уточнил, о чем именно идет речь.Кремль и Белый дом ранее сообщали, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. 12 августа, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что встреча пройдет в Анкоридже.Телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что саммит состоится на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на окраине Анкориджа.В Минобороны РФ заявили, что Киев готовит провокацию для срыва российско-американских переговоров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возможны ли "обмены территориями" с Украиной – ответ МИД РФ "Формула прописана": политолог оценил роль встречи Путина и Трампа Контакт с Зеленским не обязателен – Трамп о встрече с Путиным

