Трамп заявил о согласовании с Путиным "многих пунктов" по Украине
Трамп заявил о согласовании с Путиным "многих пунктов" по Украине
Трамп заявил о согласовании с Путиным "многих пунктов" по Украине - РИА Новости Крым, 16.08.2025
Трамп заявил о согласовании с Путиным "многих пунктов" по Украине
Американский лидер Дональд Трамп по итогам саммита с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что ему удалось с согласовать с главой российского государства... РИА Новости Крым, 16.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Американский лидер Дональд Трамп по итогам саммита с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что ему удалось с согласовать с главой российского государства "многие пункты" украинской проблематики.По словам президента США, на встрече "был хороший шанс" достичь урегулирования украинского конфликта, но добиться этого пока не удалось.При этом Трамп заявил, что по итогам переговоров "был достигнут огромный прогресс".Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске началась 15 августа в 22:27 по московскому времени с протокольной фотосъемки. В начале встречи Путин и Трамп воздержались от приветственных слов и не стали отвечать на вопросы журналистов. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе продолжались 2 часа 45 минут.Переговоры в узком составе состоялись в формате "три на три". Со стороны США в саммите участвовали Трамп, госсекретарь Марк Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф, со стороны России – Путин, его помощник Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.Борт президента России прибыл в Анкоридж около 22:00 мск. Там же стоял самолет президента США. Путин и Трамп практически одновременно вышли из своих самолетов на летном поле на Аляске и прошли навстречу друг другу по красной ковровой дорожке.Лидеры стран коротко поговорили, после подошли к платформе с надписью "Аляска-2025" и попозировали для фотожурналистов, а затем сели вместе в автомобиль американского лидера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
дональд трамп, сша, владимир путин (политик), россия, переговоры, переговоры путина и трампа, встреча путина и трампа на аляске, аляска, политика, внешняя политика, украина
Трамп заявил о согласовании с Путиным "многих пунктов" по Украине

На встрече с Путиным были согласованы многие пункты украинской проблематики – Трамп

02:32 16.08.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.
Президент США Дональд Трамп во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.
© POOL
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Американский лидер Дональд Трамп по итогам саммита с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что ему удалось с согласовать с главой российского государства "многие пункты" украинской проблематики.
"Многие пункты были согласованы, но осталось совсем немного. Некоторые из них не столь существенны", - заявил Трамп на совместной с Путиным пресс-конференции по итогам саммита.
По словам президента США, на встрече "был хороший шанс" достичь урегулирования украинского конфликта, но добиться этого пока не удалось.
При этом Трамп заявил, что по итогам переговоров "был достигнут огромный прогресс".
"Мы собираемся остановить кровопролитие... И президент Путин хочет этого так же, как и я. Поэтому еще раз, господин президент, большое вам спасибо. Мы очень скоро с вами поговорим и, вероятно, снова очень скоро увидимся", - обратился американский лидер к президенту России.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске началась 15 августа в 22:27 по московскому времени с протокольной фотосъемки. В начале встречи Путин и Трамп воздержались от приветственных слов и не стали отвечать на вопросы журналистов. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе продолжались 2 часа 45 минут.
Переговоры в узком составе состоялись в формате "три на три". Со стороны США в саммите участвовали Трамп, госсекретарь Марк Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф, со стороны России – Путин, его помощник Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.
Борт президента России прибыл в Анкоридж около 22:00 мск. Там же стоял самолет президента США. Путин и Трамп практически одновременно вышли из своих самолетов на летном поле на Аляске и прошли навстречу друг другу по красной ковровой дорожке.
Лидеры стран коротко поговорили, после подошли к платформе с надписью "Аляска-2025" и попозировали для фотожурналистов, а затем сели вместе в автомобиль американского лидера.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.
02:14
"Это трагедия": Путин высказался о конфликте на Украине
 
