Трамп заявил о согласовании с Путиным "многих пунктов" по Украине

Трамп заявил о согласовании с Путиным "многих пунктов" по Украине

2025-08-16T02:32

2025-08-16T02:32

2025-08-16T02:32

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Американский лидер Дональд Трамп по итогам саммита с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что ему удалось с согласовать с главой российского государства "многие пункты" украинской проблематики.По словам президента США, на встрече "был хороший шанс" достичь урегулирования украинского конфликта, но добиться этого пока не удалось.При этом Трамп заявил, что по итогам переговоров "был достигнут огромный прогресс".Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске началась 15 августа в 22:27 по московскому времени с протокольной фотосъемки. В начале встречи Путин и Трамп воздержались от приветственных слов и не стали отвечать на вопросы журналистов. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе продолжались 2 часа 45 минут.Переговоры в узком составе состоялись в формате "три на три". Со стороны США в саммите участвовали Трамп, госсекретарь Марк Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф, со стороны России – Путин, его помощник Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.Борт президента России прибыл в Анкоридж около 22:00 мск. Там же стоял самолет президента США. Путин и Трамп практически одновременно вышли из своих самолетов на летном поле на Аляске и прошли навстречу друг другу по красной ковровой дорожке.Лидеры стран коротко поговорили, после подошли к платформе с надписью "Аляска-2025" и попозировали для фотожурналистов, а затем сели вместе в автомобиль американского лидера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

