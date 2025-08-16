https://crimea.ria.ru/20250816/v-sovbeze-rf-nazvali-glavnye-rezultaty-vstrechi-putina-i-trampa-na-alyaske-1148768291.html

В Совбезе РФ назвали главные результаты встречи Путина и Трампа на Аляске

В Совбезе РФ назвали главные результаты встречи Путина и Трампа на Аляске - РИА Новости Крым, 16.08.2025

В Совбезе РФ назвали главные результаты встречи Путина и Трампа на Аляске

Саммит на Аляске доказал, что переговоры могут проводиться без предварительных условий и остановки СВО. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости Крым, 16.08.2025

2025-08-16T10:30

2025-08-16T10:30

2025-08-16T10:30

совет безопасности россии

дмитрий медведев

мнения

встреча путина и трампа на аляске

переговоры путина и трампа

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Саммит на Аляске доказал, что переговоры могут проводиться без предварительных условий и остановки СВО. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.По словам Медведева, сама по себе встреча лидеров России и Сша Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске явилась свидетельством того, что "полноценный механизм встреч между Россией и США на высшем уровне – спокойный, без ультиматумов и угроз," восстановлен.Он отметил, что президент России в ходе "встречи лично и подробно изложил лидеру США наши условия завершения конфликта на Украине", а глава Белого дома по итогам почти трехчасового разговора со своим российским коллегой отказался "от эскалации давления на Россию, во всяком случае пока".Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что саммит на Аляске стал совместным успехом президентов РФ и США.

Новости

