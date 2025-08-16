Рейтинг@Mail.ru
В Совбезе РФ назвали главные результаты встречи Путина и Трампа на Аляске
В Совбезе РФ назвали главные результаты встречи Путина и Трампа на Аляске
В Совбезе РФ назвали главные результаты встречи Путина и Трампа на Аляске - РИА Новости Крым, 16.08.2025
В Совбезе РФ назвали главные результаты встречи Путина и Трампа на Аляске
Саммит на Аляске доказал, что переговоры могут проводиться без предварительных условий и остановки СВО. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости Крым, 16.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Саммит на Аляске доказал, что переговоры могут проводиться без предварительных условий и остановки СВО. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.По словам Медведева, сама по себе встреча лидеров России и Сша Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске явилась свидетельством того, что "полноценный механизм встреч между Россией и США на высшем уровне – спокойный, без ультиматумов и угроз," восстановлен.Он отметил, что президент России в ходе "встречи лично и подробно изложил лидеру США наши условия завершения конфликта на Украине", а глава Белого дома по итогам почти трехчасового разговора со своим российским коллегой отказался "от эскалации давления на Россию, во всяком случае пока".Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что саммит на Аляске стал совместным успехом президентов РФ и США.
В Совбезе РФ назвали главные результаты встречи Путина и Трампа на Аляске

Встреча Путина и Трампа доказала возможность переговоров без остановки СВО – Медведев

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Саммит на Аляске доказал, что переговоры могут проводиться без предварительных условий и остановки СВО. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, сама по себе встреча лидеров России и Сша Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске явилась свидетельством того, что "полноценный механизм встреч между Россией и США на высшем уровне – спокойный, без ультиматумов и угроз," восстановлен.
"Важно: встреча доказала, что переговоры возможны без предварительных условий и одновременно с продолжением СВО", – подчеркнул Медведев в комментарии на эту тему в своем Telegram-канале.
Он отметил, что президент России в ходе "встречи лично и подробно изложил лидеру США наши условия завершения конфликта на Украине", а глава Белого дома по итогам почти трехчасового разговора со своим российским коллегой отказался "от эскалации давления на Россию, во всяком случае пока".
"Главное: обе стороны прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу", – заключил замглавы Собвеза РФ.
Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что саммит на Аляске стал совместным успехом президентов РФ и США.
