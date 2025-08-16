Рейтинг@Mail.ru
Трамп ответил на вопрос об усилении давления на Россию - РИА Новости Крым, 16.08.2025
Трамп ответил на вопрос об усилении давления на Россию
Трамп ответил на вопрос об усилении давления на Россию - РИА Новости Крым, 16.08.2025
Трамп ответил на вопрос об усилении давления на Россию
Президент США Дональд Трамп заявил, что подумает над возможностью усиления давления на Россию и торговых партнеров Москвы, однако это не первостепенный вопрос... РИА Новости Крым, 16.08.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/01/1144573666_0:37:1024:613_1920x0_80_0_0_af0bfa1a8292d384364bfd9e9a77c6d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что подумает над возможностью усиления давления на Россию и торговых партнеров Москвы, однако это не первостепенный вопрос. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске прошла 15 августа и длилась около 3-х часов. Переговоры в узком составе состоялись в формате "три на три". Со стороны США в саммите участвовали Трамп, госсекретарь Марк Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф, со стороны России – Путин, его помощник Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.Главы государств обсудили ряд вопросов, после чего провели совместную пресс-конференцию. Главное из заявлений двух лидеров – в материале РИА Новости Крым.
Трамп ответил на вопрос об усилении давления на Россию

Трамп заявил, что подумает над усилением давления на Россию в ближайшие недели

05:01 16.08.2025
 
© AP Photo Pool via APПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© AP Photo Pool via AP
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что подумает над возможностью усиления давления на Россию и торговых партнеров Москвы, однако это не первостепенный вопрос. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.
"Учитывая то, что произошло сегодня, думаю, мне не нужно думать об этом сейчас. Возможно, я подумаю об этом через две-три недели, но сейчас нам не нужно об этом думать", - сообщил он.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске прошла 15 августа и длилась около 3-х часов. Переговоры в узком составе состоялись в формате "три на три". Со стороны США в саммите участвовали Трамп, госсекретарь Марк Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф, со стороны России – Путин, его помощник Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.
Главы государств обсудили ряд вопросов, после чего провели совместную пресс-конференцию. Главное из заявлений двух лидеров – в материале РИА Новости Крым.
РоссияСШАДональд ТрампВстреча Путина и Трампа на АляскеВладимир Путин (политик)Санкции против РоссииВнешняя политика
 
Лента новостейМолния