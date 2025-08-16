https://crimea.ria.ru/20250816/tramp-otvetil-na-vopros-ob-usilenii-davleniya-na-rossiyu-1148764411.html
Трамп ответил на вопрос об усилении давления на Россию
Трамп ответил на вопрос об усилении давления на Россию - РИА Новости Крым, 16.08.2025
Трамп ответил на вопрос об усилении давления на Россию
Президент США Дональд Трамп заявил, что подумает над возможностью усиления давления на Россию и торговых партнеров Москвы, однако это не первостепенный вопрос... РИА Новости Крым, 16.08.2025
2025-08-16T05:01
2025-08-16T05:01
2025-08-16T05:01
россия
сша
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
владимир путин (политик)
санкции против россии
внешняя политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что подумает над возможностью усиления давления на Россию и торговых партнеров Москвы, однако это не первостепенный вопрос. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске прошла 15 августа и длилась около 3-х часов. Переговоры в узком составе состоялись в формате "три на три". Со стороны США в саммите участвовали Трамп, госсекретарь Марк Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф, со стороны России – Путин, его помощник Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.Главы государств обсудили ряд вопросов, после чего провели совместную пресс-конференцию. Главное из заявлений двух лидеров – в материале РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Трамп ответил на вопрос об усилении давления на Россию
Трамп заявил, что подумает над усилением давления на Россию в ближайшие недели