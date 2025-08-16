https://crimea.ria.ru/20250816/peregovory-putina-i-trampa-na-alyaske--glavnoe-1148763761.html

Переговоры Путина и Трампа на Аляске – главное

Переговоры Путина и Трампа на Аляске – главное - РИА Новости Крым, 16.08.2025

Переговоры Путина и Трампа на Аляске – главное

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске продолжалась 2 часа 45 минут в узком формате.

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске продолжалась 2 часа 45 минут в узком формате. По итогам главы государств провели совместную пресс-конференцию, выступив по очереди, и не стали отвечать на вопросы журналистов. Совместная пресс-конференция продлилась чуть больше 12 минут, первым выступил российский президент.Главное из заявлений двух лидеров – в сбойке РИА Новости Крым.Президент России Владимир Путин отметил, что переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, с обеих сторон был настрой на результат. Он подчеркнул, что Москве и Вашингтону важно вернуться к сотрудничеству. У обеих стран много интересных направлений для совместной работы: в торговле, энергетике, в цифровой сфере, в высоких технологиях и освоении космоса, во взаимодействии в Арктике, возобновлении межрегиональных контактов.Путин также сообщил, что товарооборот РФ и США с приходом новой американской администрации вырос на 20%.Президент РФ отметил, что Москва видит желание администрации Трампа содействовать разрешению украинского кризиса.Путин заверил, что Россия искренне заинтересована в долгосрочном урегулировании украинского конфликта. Москва, по его словам, согласна с тем, что безопасность Украины должна быть обеспечена, и готова работать над этим.В свою очередь, Россия рассчитывает, что Киев и Европа не будут препятствовать намечающемуся прогрессу в урегулировании.Дональд Трамп отметил, что переговоры были очень продуктивными, был достигнут "огромный прогресс". Президент США заявил, что ему удалось согласовать с российским коллегой "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду все еще нет договоренностей.По "самому важному пункту", по словам Трампа, договоренностей по Украине еще нет согласия с Россией, но у сторон "хорошие шансы" договориться.Американский лидер назвал интересным предложение Путина провести следующую встречу в Москве. Он добавил, что следующий раз рассчитывает поговорить с президентом России "очень скоро".Трамп также пообещал позвонить главе киевского режима Владимиру Зеленскому и союзникам по НАТО и рассказать им об итогах саммита на Аляске.Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске началась 15 августа в 22:27 по московскому времени с протокольной фотосъемки. В начале встречи Путин и Трамп воздержались от приветственных слов и не стали отвечать на вопросы журналистов. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе продолжались 2 часа 45 минут.Переговоры в узком составе состоялись в формате "три на три". Со стороны США в саммите участвовали Трамп, госсекретарь Марк Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф, со стороны России – Путин, его помощник Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

