Переговоры Путина и Трампа на Аляске – главное - РИА Новости Крым, 16.08.2025
Переговоры Путина и Трампа на Аляске – главное
Переговоры Путина и Трампа на Аляске – главное - РИА Новости Крым, 16.08.2025
Переговоры Путина и Трампа на Аляске – главное
Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске продолжалась 2 часа 45 минут в узком формате. По итогам... РИА Новости Крым, 16.08.2025
владимир путин (политик)
россия
дональд трамп
сша
аляска
переговоры
переговоры путина и трампа
встреча путина и трампа на аляске
политика
внешняя политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске продолжалась 2 часа 45 минут в узком формате. По итогам главы государств провели совместную пресс-конференцию, выступив по очереди, и не стали отвечать на вопросы журналистов. Совместная пресс-конференция продлилась чуть больше 12 минут, первым выступил российский президент.Главное из заявлений двух лидеров – в сбойке РИА Новости Крым.Президент России Владимир Путин отметил, что переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, с обеих сторон был настрой на результат. Он подчеркнул, что Москве и Вашингтону важно вернуться к сотрудничеству. У обеих стран много интересных направлений для совместной работы: в торговле, энергетике, в цифровой сфере, в высоких технологиях и освоении космоса, во взаимодействии в Арктике, возобновлении межрегиональных контактов.Путин также сообщил, что товарооборот РФ и США с приходом новой американской администрации вырос на 20%.Президент РФ отметил, что Москва видит желание администрации Трампа содействовать разрешению украинского кризиса.Путин заверил, что Россия искренне заинтересована в долгосрочном урегулировании украинского конфликта. Москва, по его словам, согласна с тем, что безопасность Украины должна быть обеспечена, и готова работать над этим.В свою очередь, Россия рассчитывает, что Киев и Европа не будут препятствовать намечающемуся прогрессу в урегулировании.Дональд Трамп отметил, что переговоры были очень продуктивными, был достигнут "огромный прогресс". Президент США заявил, что ему удалось согласовать с российским коллегой "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду все еще нет договоренностей.По "самому важному пункту", по словам Трампа, договоренностей по Украине еще нет согласия с Россией, но у сторон "хорошие шансы" договориться.Американский лидер назвал интересным предложение Путина провести следующую встречу в Москве. Он добавил, что следующий раз рассчитывает поговорить с президентом России "очень скоро".Трамп также пообещал позвонить главе киевского режима Владимиру Зеленскому и союзникам по НАТО и рассказать им об итогах саммита на Аляске.Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске началась 15 августа в 22:27 по московскому времени с протокольной фотосъемки. В начале встречи Путин и Трамп воздержались от приветственных слов и не стали отвечать на вопросы журналистов. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе продолжались 2 часа 45 минут.Переговоры в узком составе состоялись в формате "три на три". Со стороны США в саммите участвовали Трамп, госсекретарь Марк Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф, со стороны России – Путин, его помощник Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.
владимир путин (политик), россия, дональд трамп, сша, аляска, переговоры, переговоры путина и трампа, встреча путина и трампа на аляске, политика, внешняя политика, новости, украина
Переговоры Путина и Трампа на Аляске – главное

Переговоры Путина и Трампа на Аляске – главные заявления

02:50 16.08.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.
© POOL
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске продолжалась 2 часа 45 минут в узком формате. По итогам главы государств провели совместную пресс-конференцию, выступив по очереди, и не стали отвечать на вопросы журналистов. Совместная пресс-конференция продлилась чуть больше 12 минут, первым выступил российский президент.
Главное из заявлений двух лидеров – в сбойке РИА Новости Крым.
Президент России Владимир Путин отметил, что переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, с обеих сторон был настрой на результат. Он подчеркнул, что Москве и Вашингтону важно вернуться к сотрудничеству. У обеих стран много интересных направлений для совместной работы: в торговле, энергетике, в цифровой сфере, в высоких технологиях и освоении космоса, во взаимодействии в Арктике, возобновлении межрегиональных контактов.
Путин также сообщил, что товарооборот РФ и США с приходом новой американской администрации вырос на 20%.
Президент РФ отметил, что Москва видит желание администрации Трампа содействовать разрешению украинского кризиса.
Путин заверил, что Россия искренне заинтересована в долгосрочном урегулировании украинского конфликта. Москва, по его словам, согласна с тем, что безопасность Украины должна быть обеспечена, и готова работать над этим.
В свою очередь, Россия рассчитывает, что Киев и Европа не будут препятствовать намечающемуся прогрессу в урегулировании.
Дональд Трамп отметил, что переговоры были очень продуктивными, был достигнут "огромный прогресс". Президент США заявил, что ему удалось согласовать с российским коллегой "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду все еще нет договоренностей.
По "самому важному пункту", по словам Трампа, договоренностей по Украине еще нет согласия с Россией, но у сторон "хорошие шансы" договориться.
Американский лидер назвал интересным предложение Путина провести следующую встречу в Москве. Он добавил, что следующий раз рассчитывает поговорить с президентом России "очень скоро".
Трамп также пообещал позвонить главе киевского режима Владимиру Зеленскому и союзникам по НАТО и рассказать им об итогах саммита на Аляске.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске началась 15 августа в 22:27 по московскому времени с протокольной фотосъемки. В начале встречи Путин и Трамп воздержались от приветственных слов и не стали отвечать на вопросы журналистов. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе продолжались 2 часа 45 минут.
Переговоры в узком составе состоялись в формате "три на три". Со стороны США в саммите участвовали Трамп, госсекретарь Марк Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф, со стороны России – Путин, его помощник Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.
