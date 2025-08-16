Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал перспективные направления сотрудничества России и США - РИА Новости Крым, 16.08.2025
Путин назвал перспективные направления сотрудничества России и США
Путин назвал перспективные направления сотрудничества России и США - РИА Новости Крым, 16.08.2025
Путин назвал перспективные направления сотрудничества России и США
Москве и Вашингтону есть, что предложить друг другу в различных сферах сотрудничества, в том числе в торговле, энергетике, цифровой области, в высоких... РИА Новости Крым, 16.08.2025
владимир путин (политик)
россия
сша
дональд трамп
переговоры
переговоры путина и трампа
встреча путина и трампа на аляске
аляска
экономика
политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Москве и Вашингтону есть, что предложить друг другу в различных сферах сотрудничества, в том числе в торговле, энергетике, цифровой области, в высоких технологиях и в освоении космоса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом по итогам саммита на Аляске.Также актуальным видится взаимодействие и в Арктике, возобновлении межрегиональных контактов, в том числе между российским Дальним Востоком и американским западным побережьем, добавил Путин.Он также отметил, что с приходом новой администрации США двусторонний товарооборот между странами начал повышаться.По словам президента РФ, двум странам "важно и нужно перелистнуть страницу и вернуться к сотрудничеству".Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске началась 15 августа в 22:27 по московскому времени с протокольной фотосъемки. В начале встречи Путин и Трамп воздержались от приветственных слов и не стали отвечать на вопросы журналистов. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе продолжались 2 часа 45 минут.Переговоры в узком составе состоялись в формате "три на три". Со стороны США в саммите участвовали Трамп, госсекретарь Марк Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф, со стороны России – Путин, его помощник Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.Борт президента России прибыл в Анкоридж около 22:00 мск. Там же стоял самолет президента США. Путин и Трамп практически одновременно вышли из своих самолетов на летном поле на Аляске и прошли навстречу друг другу по красной ковровой дорожке.Лидеры стран коротко поговорили, после подошли к платформе с надписью "Аляска-2025" и попозировали для фотожурналистов, а затем сели вместе в автомобиль американского лидера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Путин назвал перспективные направления сотрудничества России и США

России и США есть что предложить друг другу в разных областях сотрудничества - Путин

02:26 16.08.2025 (обновлено: 02:33 16.08.2025)
 
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Москве и Вашингтону есть, что предложить друг другу в различных сферах сотрудничества, в том числе в торговле, энергетике, цифровой области, в высоких технологиях и в освоении космоса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом по итогам саммита на Аляске.
"Очевидно, что российско-американское деловое и инвестиционное партнерство имеет огромной потенциал. России и США есть что предложить друг другу в торговле, энергетике, в цифровой сфере, в высоких технологиях и освоении космоса", - сказал российский лидер.
Также актуальным видится взаимодействие и в Арктике, возобновлении межрегиональных контактов, в том числе между российским Дальним Востоком и американским западным побережьем, добавил Путин.
Он также отметил, что с приходом новой администрации США двусторонний товарооборот между странами начал повышаться.

"Все это носит пока такой символический характер, но все-таки – плюс 20%", - уточнил Путин.

По словам президента РФ, двум странам "важно и нужно перелистнуть страницу и вернуться к сотрудничеству".
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске началась 15 августа в 22:27 по московскому времени с протокольной фотосъемки. В начале встречи Путин и Трамп воздержались от приветственных слов и не стали отвечать на вопросы журналистов. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе продолжались 2 часа 45 минут.
Переговоры в узком составе состоялись в формате "три на три". Со стороны США в саммите участвовали Трамп, госсекретарь Марк Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф, со стороны России – Путин, его помощник Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.
Борт президента России прибыл в Анкоридж около 22:00 мск. Там же стоял самолет президента США. Путин и Трамп практически одновременно вышли из своих самолетов на летном поле на Аляске и прошли навстречу друг другу по красной ковровой дорожке.
Лидеры стран коротко поговорили, после подошли к платформе с надписью "Аляска-2025" и попозировали для фотожурналистов, а затем сели вместе в автомобиль американского лидера.
