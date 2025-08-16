Путин назвал переговоры с Трампом конструктивными и полезными
01:57 16.08.2025 (обновлено: 02:05 16.08.2025)
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Российско-американские переговоры на Аляске прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, были содержательными и полезными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
"Наши переговоры прошли к конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, были содержательными и полезными", - сказал российский лидер.
По словам Путина, вполне логично, что встреча лидеров РФ и США прошла именно на Аляске.
"Хоть нас разделяет океан - на самом деле близкие соседи... Мы (Россия и США - ред.) - близкие соседи. Это факт", - сказал он.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске началась в 22:27 по московскому времени с протокольной фотосъемки. В начале встречи Путин и Трамп воздержались от приветственных слов и не стали отвечать на вопросы журналистов. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе продолжались 2 часа 45 минут.
Переговоры в узком составе состоялись в формате "три на три". Со стороны США в саммите участвовали Трамп, госсекретарь Марк Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф, со стороны России – Путин, его помощник Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.
Борт президента России прибыл в Анкоридж около 22:00 мск. Там же стоял самолет президента США. Путин и Трамп практически одновременно вышли из своих самолетов на летном поле на Аляске и прошли навстречу друг другу по красной ковровой дорожке.
Лидеры стран коротко поговорили, после подошли к платформе с надписью "Аляска-2025" и попозировали для фотожурналистов, а затем сели вместе в автомобиль американского лидера.
