Путин назвал переговоры с Трампом конструктивными и полезными - РИА Новости Крым, 16.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250816/putin-nazval-peregovory-s-trampom-konstruktivnymi-i-poleznymi-1148761479.html
Путин назвал переговоры с Трампом конструктивными и полезными
Путин назвал переговоры с Трампом конструктивными и полезными - РИА Новости Крым, 16.08.2025
Путин назвал переговоры с Трампом конструктивными и полезными
Российско-американские переговоры на Аляске прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, были содержательными и полезными. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 16.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Российско-американские переговоры на Аляске прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, были содержательными и полезными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.По словам Путина, вполне логично, что встреча лидеров РФ и США прошла именно на Аляске. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске началась в 22:27 по московскому времени с протокольной фотосъемки. В начале встречи Путин и Трамп воздержались от приветственных слов и не стали отвечать на вопросы журналистов. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе продолжались 2 часа 45 минут.Переговоры в узком составе состоялись в формате "три на три". Со стороны США в саммите участвовали Трамп, госсекретарь Марк Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф, со стороны России – Путин, его помощник Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.Борт президента России прибыл в Анкоридж около 22:00 мск. Там же стоял самолет президента США. Путин и Трамп практически одновременно вышли из своих самолетов на летном поле на Аляске и прошли навстречу друг другу по красной ковровой дорожке.Лидеры стран коротко поговорили, после подошли к платформе с надписью "Аляска-2025" и попозировали для фотожурналистов, а затем сели вместе в автомобиль американского лидера.
РИА Новости Крым
Новости
владимир путин (политик), россия, сша, дональд трамп, политика, внешняя политика, переговоры, переговоры путина и трампа, встреча путина и трампа на аляске, новости
Путин назвал переговоры с Трампом конструктивными и полезными

Переговоры с Трампом прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере – Путин

01:57 16.08.2025 (обновлено: 02:05 16.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Российско-американские переговоры на Аляске прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, были содержательными и полезными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
"Наши переговоры прошли к конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, были содержательными и полезными", - сказал российский лидер.
По словам Путина, вполне логично, что встреча лидеров РФ и США прошла именно на Аляске.
"Хоть нас разделяет океан - на самом деле близкие соседи... Мы (Россия и США - ред.) - близкие соседи. Это факт", - сказал он.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске началась в 22:27 по московскому времени с протокольной фотосъемки. В начале встречи Путин и Трамп воздержались от приветственных слов и не стали отвечать на вопросы журналистов. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе продолжались 2 часа 45 минут.
Переговоры в узком составе состоялись в формате "три на три". Со стороны США в саммите участвовали Трамп, госсекретарь Марк Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф, со стороны России – Путин, его помощник Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.
Борт президента России прибыл в Анкоридж около 22:00 мск. Там же стоял самолет президента США. Путин и Трамп практически одновременно вышли из своих самолетов на летном поле на Аляске и прошли навстречу друг другу по красной ковровой дорожке.
Лидеры стран коротко поговорили, после подошли к платформе с надписью "Аляска-2025" и попозировали для фотожурналистов, а затем сели вместе в автомобиль американского лидера.
