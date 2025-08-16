https://crimea.ria.ru/20250816/putin-priglasil-trampa-v-moskvu-1148762183.html

Путин пригласил Трампа в Москву

Путин пригласил Трампа в Москву - РИА Новости Крым, 16.08.2025

Путин пригласил Трампа в Москву

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером США Дональдом Трампом на Аляске предложил провести следующую встречу в... РИА Новости Крым, 16.08.2025

2025-08-16T02:09

2025-08-16T02:09

2025-08-16T02:24

владимир путин (политик)

россия

москва

переговоры

переговоры путина и трампа

политика

внешняя политика

аляска

встреча путина и трампа на аляске

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/10/1148762054_0:62:2183:1290_1920x0_80_0_0_4e1f7d01575dd1f51f984effe21ddbf9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером США Дональдом Трампом на Аляске предложил провести следующую встречу в Москве.Президент США поблагодарил Путина за визит на Аляску, заявив, что надеется увидеться снова вскоре. "Следующий раз – в Москве", - сказал Путин.Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске началась 15 августа в 22:27 по московскому времени с протокольной фотосъемки. В начале встречи Путин и Трамп воздержались от приветственных слов и не стали отвечать на вопросы журналистов. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе продолжались 2 часа 45 минут.Переговоры в узком составе состоялись в формате "три на три". Со стороны США в саммите участвовали Трамп, госсекретарь Марк Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф, со стороны России – Путин, его помощник Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.Борт президента России прибыл в Анкоридж около 22:00 мск. Там же стоял самолет президента США. Путин и Трамп практически одновременно вышли из своих самолетов на летном поле на Аляске и прошли навстречу друг другу по красной ковровой дорожке.Лидеры стран коротко поговорили, после подошли к платформе с надписью "Аляска-2025" и попозировали для фотожурналистов, а затем сели вместе в автомобиль американского лидера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

москва

аляска

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, москва, переговоры, переговоры путина и трампа, политика, внешняя политика, аляска, встреча путина и трампа на аляске, новости