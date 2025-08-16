Путин пригласил Трампа в Москву
Путин предложил Трампу провести следующую встречу в Москве
02:09 16.08.2025 (обновлено: 02:24 16.08.2025)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером США Дональдом Трампом на Аляске предложил провести следующую встречу в Москве.
Президент США поблагодарил Путина за визит на Аляску, заявив, что надеется увидеться снова вскоре.
"Следующий раз – в Москве", - сказал Путин.
"Очень интересное предложение, наверное меня будут осуждать, но, я думаю, что это вполне возможно", - сказал Трамп.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске началась 15 августа в 22:27 по московскому времени с протокольной фотосъемки. В начале встречи Путин и Трамп воздержались от приветственных слов и не стали отвечать на вопросы журналистов. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе продолжались 2 часа 45 минут.
Переговоры в узком составе состоялись в формате "три на три". Со стороны США в саммите участвовали Трамп, госсекретарь Марк Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф, со стороны России – Путин, его помощник Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.
Борт президента России прибыл в Анкоридж около 22:00 мск. Там же стоял самолет президента США. Путин и Трамп практически одновременно вышли из своих самолетов на летном поле на Аляске и прошли навстречу друг другу по красной ковровой дорожке.
Лидеры стран коротко поговорили, после подошли к платформе с надписью "Аляска-2025" и попозировали для фотожурналистов, а затем сели вместе в автомобиль американского лидера.
