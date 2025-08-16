https://crimea.ria.ru/20250816/vstrecha-budet-zhestkoy-ekspert-o-predstoyaschem-vizite-zelenskogo-v-ssha-1148779576.html

"Встреча будет жесткой": эксперт о предстоящем визите Зеленского в США

"Встреча будет жесткой": эксперт о предстоящем визите Зеленского в США - РИА Новости Крым, 16.08.2025

"Встреча будет жесткой": эксперт о предстоящем визите Зеленского в США

Формула "Ничего про Украину без Украины" была впервые за годы конфликта сломана успешной встречей президентов РФ и США на Аляске, и теперь главу киевского... РИА Новости Крым, 16.08.2025

2025-08-16T19:21

2025-08-16T19:21

2025-08-16T19:36

эксклюзивы риа новости крым

встреча путина и трампа на аляске

переговоры путина и трампа

мнения

денис денисов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1c/1144564209_0:0:1105:622_1920x0_80_0_0_fef560db7960b4142b1a699a0f32cccf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Формула "Ничего про Украину без Украины" была впервые за годы конфликта сломана успешной встречей президентов РФ и США на Аляске, и теперь главу киевского режима Владимира Зеленского ждет жесткий разговор в Вашингтоне с разными вариантами последствий. Такое мнение РИА Новости Крым высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.Сломанная формула УкраиныРанее в этот день лидеры ряда стран ЕС выпустили совместное заявление, в котором объявили, что решения о своих территориях Украина должна принимать сама, так как "международные границы не могут изменяться силой". Позже глава киевского режима Владимир Зеленский поблагодарил европейских союзников за поддержку позиции, о которой и ранее неоднократно заявлял Киев: "Ничего про Украину без Украины".По словам Денисова, повторять это Киеву ранее на самом деле не было необходимости, потому что формула эта безотказно работала с 2014 года."Тот же нормандский формат. Ведут, допустим, переговоры руководители Франции, Германии и России – и после сразу же идут консультации с украинской стороной. Не было ни одного случая, когда в рамках таких встреч вырабатывались бы решения, которые потом навязывались бы Киеву", – добавил он.Но ситуация в корне изменилась, когда состоялась двусторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, подчеркнул эксперт.Будет жестко и непредсказуемоУчитывая тот факт, как Трамп воспринимает лидеров РФ и Украины, можно спрогнозировать, как он примет Зеленского в Вашингтоне в понедельник, 18 августа, в особенности после беседы с Путиным, добавил он.Это, однако, не означает, что Киев, который сегодня ощущает поддержку Европы, прислушается и выполнит все, что ему скажет глава Белого дома, считает эксперт."Я совсем не уверен, что ультиматумы, которые будут выдвинуты Зеленскому и Украине, моментально будут приняты. И это может привести к ряду неоднозначных последствий. Начиная от раскола НАТО, евроатлантического сообщества, до открытой конфронтации между США и их партнерами на Европейском континенте", – сказал Денисов.Эксперт тут же подчеркивает, что это "только один из возможных вариантов развития событий", но сценарий может развернуться и другой, учитывая как способность Трампа к резким движениям, так и настроения в Европе, и обстановку в Киеве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Совбезе РФ назвали главные результаты встречи Путина и Трампа на АляскеПобеда Путина и неоднозначные итоги - мировые СМИ о саммите на АляскеВстреча Путина и Трампа: как отреагировали в разных странах

https://crimea.ria.ru/20250816/erdogan-vyskazal-mnenie-o-rezultatakh-sammita-na-alyaske-1148778351.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

встреча путина и трампа на аляске, переговоры путина и трампа, мнения, денис денисов