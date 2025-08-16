"Встреча будет жесткой": эксперт о предстоящем визите Зеленского в США

https://crimea.ria.ru/20250816/vstrecha-budet-zhestkoy-ekspert-o-predstoyaschem-vizite-zelenskogo-v-ssha-1148779576.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Формула "Ничего про Украину без Украины" была впервые за годы конфликта сломана успешной встречей президентов РФ и США на Аляске, и теперь главу киевского режима Владимира Зеленского ждет жесткий разговор в Вашингтоне с разными вариантами последствий. Такое мнение РИА Новости Крым высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.Сломанная формула УкраиныРанее в этот день лидеры ряда стран ЕС выпустили совместное заявление, в котором объявили, что решения о своих территориях Украина должна принимать сама, так как "международные границы не могут изменяться силой". Позже глава киевского режима Владимир Зеленский поблагодарил европейских союзников за поддержку позиции, о которой и ранее неоднократно заявлял Киев: "Ничего про Украину без Украины".По словам Денисова, повторять это Киеву ранее на самом деле не было необходимости, потому что формула эта безотказно работала с 2014 года."Тот же нормандский формат. Ведут, допустим, переговоры руководители Франции, Германии и России – и после сразу же идут консультации с украинской стороной. Не было ни одного случая, когда в рамках таких встреч вырабатывались бы решения, которые потом навязывались бы Киеву", – добавил он.Но ситуация в корне изменилась, когда состоялась двусторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, подчеркнул эксперт.Будет жестко и непредсказуемоУчитывая тот факт, как Трамп воспринимает лидеров РФ и Украины, можно спрогнозировать, как он примет Зеленского в Вашингтоне в понедельник, 18 августа, в особенности после беседы с Путиным, добавил он.Это, однако, не означает, что Киев, который сегодня ощущает поддержку Европы, прислушается и выполнит все, что ему скажет глава Белого дома, считает эксперт."Я совсем не уверен, что ультиматумы, которые будут выдвинуты Зеленскому и Украине, моментально будут приняты. И это может привести к ряду неоднозначных последствий. Начиная от раскола НАТО, евроатлантического сообщества, до открытой конфронтации между США и их партнерами на Европейском континенте", – сказал Денисов.Эксперт тут же подчеркивает, что это "только один из возможных вариантов развития событий", но сценарий может развернуться и другой, учитывая как способность Трампа к резким движениям, так и настроения в Европе, и обстановку в Киеве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Совбезе РФ назвали главные результаты встречи Путина и Трампа на АляскеПобеда Путина и неоднозначные итоги - мировые СМИ о саммите на АляскеВстреча Путина и Трампа: как отреагировали в разных странах
19:21 16.08.2025 (обновлено: 19:36 16.08.2025)
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
Формула "Ничего про Украину без Украины" была впервые за годы конфликта сломана успешной встречей президентов РФ и США на Аляске, и теперь главу киевского режима Владимира Зеленского ждет жесткий разговор в Вашингтоне с разными вариантами последствий. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.
Сломанная формула Украины
Ранее в этот день лидеры ряда стран ЕС выпустили совместное заявление
, в котором объявили, что решения о своих территориях Украина должна принимать сама, так как "международные границы не могут изменяться силой". Позже глава киевского режима Владимир Зеленский поблагодарил европейских союзников за поддержку позиции, о которой и ранее неоднократно заявлял Киев: "Ничего про Украину без Украины".
По словам Денисова, повторять это Киеву ранее на самом деле не было необходимости, потому что формула эта безотказно работала с 2014 года.
"Все дискуссии, консультации, связанные с урегулированием конфликта на Украине велись с привлечением государства Украина, экспертов украинских, представителей Министерства иностранных дел. Это всегда обязательно было", – сказал Денисов.
"Тот же нормандский формат. Ведут, допустим, переговоры руководители Франции, Германии и России – и после сразу же идут консультации с украинской стороной. Не было ни одного случая, когда в рамках таких встреч вырабатывались бы решения, которые потом навязывались бы Киеву", – добавил он.
Но ситуация в корне изменилась, когда состоялась двусторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, подчеркнул эксперт.
"Ломается формула впервые. Конструкция рухнула моментально, и никто на нее не смог никак повлиять. Ни европейские партнеры, ни тем более Украина. И были выработаны некоторые предложения сегодня ночью без участия Киева, которые Киеву, по-видимому, в понедельник будут предлагаться для реализации", – сказал Денисов.
Будет жестко и непредсказуемо
Учитывая тот факт, как Трамп воспринимает лидеров РФ и Украины, можно спрогнозировать, как он примет Зеленского в Вашингтоне в понедельник, 18 августа, в особенности после беседы с Путиным, добавил он.
"Принципиально разное восприятие у Трампа лидеров России и Украины. Первого он действительно уважает и ценит, и воспринимает как ровню себе. А второй для него как пустое место. И можно предположить, что в понедельник будет очень жестокая встреча, жестокий разговор между президентами Соединенных Штатов и Украины", – сказал Денисов.
Это, однако, не означает, что Киев, который сегодня ощущает поддержку Европы, прислушается и выполнит все, что ему скажет глава Белого дома, считает эксперт.
"Я совсем не уверен, что ультиматумы, которые будут выдвинуты Зеленскому и Украине, моментально будут приняты. И это может привести к ряду неоднозначных последствий. Начиная от раскола НАТО, евроатлантического сообщества, до открытой конфронтации между США и их партнерами на Европейском континенте", – сказал Денисов.
Эксперт тут же подчеркивает, что это "только один из возможных вариантов развития событий", но сценарий может развернуться и другой, учитывая как способность Трампа к резким движениям, так и настроения в Европе, и обстановку в Киеве.
