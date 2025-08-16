https://crimea.ria.ru/20250816/vstrecha-putina-i-trampa-kak-otreagirovali-v-raznykh-stranakh-1148767885.html

Встреча Путина и Трампа: как отреагировали в разных странах

2025-08-16T10:07

2025-08-16T10:07

2025-08-16T10:07

встреча путина и трампа на аляске

дональд трамп

владимир путин (политик)

переговоры путина и трампа

россия

сша

политика

в мире

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Лидеры разных стран сходятся во мнении относительно значимости встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, поскольку от диалога между Москвой и Вашингтоном зависит международная безопасность.В частности, министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто прямо заявил, что международной безопасности ничто не угрожает, пока существует диалог между Москвой и Вашингтоном.По его словам, саммит на Аляске доказал, что решение конфликта на Украине может быть найдено не на поле боя, а только за столом переговоров.Центральное телевидение Китайской народной республики назвало встречу лидеров России и США исторической, отметив, что она продолжалась более 2,5 с часов, стала "выходом из дипломатического тупика" и может быть использована Москвой для прорыва более чем трехлетней дипломатической изоляции России со стороны Запада."Как для США, так и для России эта встреча стала существенной возможностью выйти из дипломатического тупика... Для Путина возможность личной встречи с Трампом - это крупная дипломатическая победа", – сказано в публикации.В правительстве Японии заявляют, что, хотя официальному Токио пока неизвестно ни о содержании прошедшей встречи, ни о ее итогах, в частности о достигнутых договоренностях сторон, уже сейчас "можно говорить о том, что она открыла дверь к диалогу".На фоне исторических событий, определяющих ход дальнейшего развития всего мира, Европа осталась на задворках истории, "дорого заплатив за свою слепоту и предвзятость в украинском конфликте", считают во Франции.Ранее сообщалось, что пишут мировые СМИ о встрече Путина и Трампа на Аляске.Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске прошла 15 августа и длилась около 3-х часов. Переговоры в узком составе состоялись в формате "три на три". Со стороны США в саммите участвовали Трамп, госсекретарь Марк Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф, со стороны России – Путин, его помощник Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.Главы государств обсудили ряд вопросов, центральной темой стало урегулирование конфликта на Украине. После этого Путин и Трамп провели совместную пресс-конференцию. Главное из заявлений двух лидеров – в материале РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры Путина и Трампа на Аляске – главное Трамп порекомендовал Зеленскому пойти на сделку с Россией Косачев: саммит на Аляске - совместный успех президентов РФ и США

россия

сша

Новости

ru-RU

