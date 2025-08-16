https://crimea.ria.ru/20250816/chto-pishut-mirovye-smi-o-vstreche-putina-i-trampa-na-alyaske-1148765039.html

Что пишут мировые СМИ о встрече Путина и Трампа на Аляске

Что пишут мировые СМИ о встрече Путина и Трампа на Аляске - РИА Новости Крым, 16.08.2025

Что пишут мировые СМИ о встрече Путина и Трампа на Аляске

Мировые СМИ, которые пристально следят за переговорами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, обращают внимание на то, что саммит завершился... РИА Новости Крым, 16.08.2025

2025-08-16T07:10

2025-08-16T07:10

2025-08-16T07:10

новости

встреча путина и трампа на аляске

владимир путин (политик)

дональд трамп

сми

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/10/1148764906_0:21:3565:2026_1920x0_80_0_0_319a6e6a2b5a2cb08d5bdee0ec8d55be.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Мировые СМИ, которые пристально следят за переговорами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, обращают внимание на то, что саммит завершился без каких-либо заявлений о будущем конфликта на Украине, при этом они отмечают, что оба лидера назвали результаты "продуктивными".Издание отмечает, что в рамках "крайне предварительного разговора " лидеры обсудили будущее Украины.Британская газета Sun в статье под заголовком "Сделки нет" пишет, что после почти трех часов переговоров на Аляске Трамп заявил, что вместе с российским лидером они "договорились по некоторым важным пунктам", однако ни один из президентов не упомянул о прекращении огня на Украине.Американская газета New York Times отмечает, что Трамп дал расплывчатую, но позитивную оценку достигнутому прогрессу, заявив: "Многие пункты были согласованы, и осталось совсем немного".Другое американское издание Wall Street Journal пишет, что в отличие от рукопожатий и улыбок, которыми ознаменовалось начало встречи, "Путин и Трамп на протяжении большей части пресс-конференции сохраняли каменные лица".Аргентинский портал Infobae обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин первый начал выступление на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом. Телеканал CNN также обратил внимание на порядок выступлений лидеров, отметив, что, как правило, на совместных пресс-конференциях первым выступает глава принимающей стороны. "Однако сегодня в Анкоридже президент Дональд Трамп наблюдал за тем, как президент Владимир Путин начал пресс-конференцию", - говорится в сообщении CNN.Газета Washington Post отмечает, что лидеры двух стран прервали свои встречи раньше запланированного срока и не представили никаких конкретных подробностей о достигнутом прогрессе.Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске прошла 15 августа и длилась около 3-х часов. Переговоры в узком составе состоялись в формате "три на три". Со стороны США в саммите участвовали Трамп, госсекретарь Марк Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф, со стороны России – Путин, его помощник Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.Главы государств обсудили ряд вопросов, центральной темой стало урегулирование конфликта на Украине. После этого Путин и Трамп провели совместную пресс-конференцию. Главное из заявлений двух лидеров – в материале РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп заявил, что попросит Путина завершить конфликт на Украине"Это трагедия": Путин высказался о конфликте на Украине Трамп заявил о согласовании с Путиным "многих пунктов" по Украине

https://crimea.ria.ru/20250816/tramp-porekomendoval-zelenskomu-poyti-na-sdelku-s-rossiey-1148764533.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, встреча путина и трампа на аляске, владимир путин (политик), дональд трамп, сми, в мире