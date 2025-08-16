https://crimea.ria.ru/20250816/chto-pishut-mirovye-smi-o-vstreche-putina-i-trampa-na-alyaske-1148765039.html
Что пишут мировые СМИ о встрече Путина и Трампа на Аляске
Что пишут мировые СМИ о встрече Путина и Трампа на Аляске - РИА Новости Крым, 16.08.2025
Что пишут мировые СМИ о встрече Путина и Трампа на Аляске
Мировые СМИ, которые пристально следят за переговорами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, обращают внимание на то, что саммит завершился... РИА Новости Крым, 16.08.2025
2025-08-16T07:10
2025-08-16T07:10
2025-08-16T07:10
https://crimea.ria.ru/20250816/tramp-porekomendoval-zelenskomu-poyti-na-sdelku-s-rossiey-1148764533.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Мировые СМИ, которые пристально следят за переговорами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, обращают внимание на то, что саммит завершился без каких-либо заявлений о будущем конфликта на Украине, при этом они отмечают, что оба лидера назвали результаты "продуктивными".
"Саммит, привлекший к себе наибольшее внимание среди всех, проходивших за последнее время, уже закончился, и оба президента считают его успешным. В ходе совместной пресс-конференции Дональд Трамп назвал продлившуюся два с половиной часа встречу "крайне продуктивной", - пишет испанская газета Pais.
Издание отмечает, что в рамках "крайне предварительного разговора " лидеры обсудили будущее Украины.
"Саммит Путина и Трампа на Аляске завершился без каких-либо заявлений о будущем конфликта на Украине", - сообщает испанский телеканал RTVE, отмечая, что "на короткой пресс-конференции без возможности задать вопросы Трамп и Путин лишь признали, что встреча была "продуктивной".
Британская газета Sun
в статье под заголовком "Сделки нет" пишет, что после почти трех часов переговоров на Аляске Трамп заявил, что вместе с российским лидером они "договорились по некоторым важным пунктам", однако ни один из президентов не упомянул о прекращении огня на Украине.
"Никто на самом деле не знает, что обсуждали президенты Дональд Трамп и Владимир Путин сегодня во время своего продолжительного саммита на Аляске, поскольку они не ответили на вопросы журналистов после совместного брифинга", - сообщает телеканал CNN.
Американская газета New York Times отмечает, что Трамп дал расплывчатую, но позитивную оценку достигнутому прогрессу, заявив: "Многие пункты были согласованы, и осталось совсем немного".
Другое американское издание Wall Street Journal пишет, что в отличие от рукопожатий и улыбок, которыми ознаменовалось начало встречи, "Путин и Трамп на протяжении большей части пресс-конференции сохраняли каменные лица".
Аргентинский портал Infobae обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин первый начал выступление на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом. Телеканал CNN также обратил внимание на порядок выступлений лидеров, отметив, что, как правило, на совместных пресс-конференциях первым выступает глава принимающей стороны.
"Однако сегодня в Анкоридже президент Дональд Трамп наблюдал за тем, как президент Владимир Путин начал пресс-конференцию", - говорится в сообщении CNN.
Газета Washington Post отмечает, что лидеры двух стран прервали свои встречи раньше запланированного срока и не представили никаких конкретных подробностей о достигнутом прогрессе.
"Трамп гнался за Нобелевской премией мира. Похоже, эта встреча не стала еще одним шагом к ее достижению", - пишет New York Times.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске прошла 15 августа и длилась около 3-х часов. Переговоры в узком составе состоялись в формате "три на три"
. Со стороны США в саммите участвовали Трамп, госсекретарь Марк Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф, со стороны России – Путин, его помощник Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.
Главы государств обсудили ряд вопросов, центральной темой стало урегулирование конфликта на Украине. После этого Путин и Трамп провели совместную пресс-конференцию. Главное
из заявлений двух лидеров – в материале РИА Новости Крым
.
