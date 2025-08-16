Рейтинг@Mail.ru
Что пишут мировые СМИ о встрече Путина и Трампа на Аляске - РИА Новости Крым, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250816/chto-pishut-mirovye-smi-o-vstreche-putina-i-trampa-na-alyaske-1148765039.html
Что пишут мировые СМИ о встрече Путина и Трампа на Аляске
Что пишут мировые СМИ о встрече Путина и Трампа на Аляске - РИА Новости Крым, 16.08.2025
Что пишут мировые СМИ о встрече Путина и Трампа на Аляске
Мировые СМИ, которые пристально следят за переговорами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, обращают внимание на то, что саммит завершился... РИА Новости Крым, 16.08.2025
2025-08-16T07:10
2025-08-16T07:10
новости
встреча путина и трампа на аляске
владимир путин (политик)
дональд трамп
сми
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/10/1148764906_0:21:3565:2026_1920x0_80_0_0_319a6e6a2b5a2cb08d5bdee0ec8d55be.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Мировые СМИ, которые пристально следят за переговорами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, обращают внимание на то, что саммит завершился без каких-либо заявлений о будущем конфликта на Украине, при этом они отмечают, что оба лидера назвали результаты "продуктивными".Издание отмечает, что в рамках "крайне предварительного разговора " лидеры обсудили будущее Украины.Британская газета Sun в статье под заголовком "Сделки нет" пишет, что после почти трех часов переговоров на Аляске Трамп заявил, что вместе с российским лидером они "договорились по некоторым важным пунктам", однако ни один из президентов не упомянул о прекращении огня на Украине.Американская газета New York Times отмечает, что Трамп дал расплывчатую, но позитивную оценку достигнутому прогрессу, заявив: "Многие пункты были согласованы, и осталось совсем немного".Другое американское издание Wall Street Journal пишет, что в отличие от рукопожатий и улыбок, которыми ознаменовалось начало встречи, "Путин и Трамп на протяжении большей части пресс-конференции сохраняли каменные лица".Аргентинский портал Infobae обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин первый начал выступление на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом. Телеканал CNN также обратил внимание на порядок выступлений лидеров, отметив, что, как правило, на совместных пресс-конференциях первым выступает глава принимающей стороны. "Однако сегодня в Анкоридже президент Дональд Трамп наблюдал за тем, как президент Владимир Путин начал пресс-конференцию", - говорится в сообщении CNN.Газета Washington Post отмечает, что лидеры двух стран прервали свои встречи раньше запланированного срока и не представили никаких конкретных подробностей о достигнутом прогрессе.Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске прошла 15 августа и длилась около 3-х часов. Переговоры в узком составе состоялись в формате "три на три". Со стороны США в саммите участвовали Трамп, госсекретарь Марк Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф, со стороны России – Путин, его помощник Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.Главы государств обсудили ряд вопросов, центральной темой стало урегулирование конфликта на Украине. После этого Путин и Трамп провели совместную пресс-конференцию. Главное из заявлений двух лидеров – в материале РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп заявил, что попросит Путина завершить конфликт на Украине"Это трагедия": Путин высказался о конфликте на Украине Трамп заявил о согласовании с Путиным "многих пунктов" по Украине
https://crimea.ria.ru/20250816/tramp-porekomendoval-zelenskomu-poyti-na-sdelku-s-rossiey-1148764533.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/10/1148764906_418:0:3149:2048_1920x0_80_0_0_691212ad1fd394e420d9231e00b99e9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, встреча путина и трампа на аляске, владимир путин (политик), дональд трамп, сми, в мире
Что пишут мировые СМИ о встрече Путина и Трампа на Аляске

Что пишут мировые СМИ о встрече Путина и Трампа на Аляске

07:10 16.08.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСаммит России и США на Аляске
Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Мировые СМИ, которые пристально следят за переговорами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, обращают внимание на то, что саммит завершился без каких-либо заявлений о будущем конфликта на Украине, при этом они отмечают, что оба лидера назвали результаты "продуктивными".
"Саммит, привлекший к себе наибольшее внимание среди всех, проходивших за последнее время, уже закончился, и оба президента считают его успешным. В ходе совместной пресс-конференции Дональд Трамп назвал продлившуюся два с половиной часа встречу "крайне продуктивной", - пишет испанская газета Pais.
Издание отмечает, что в рамках "крайне предварительного разговора " лидеры обсудили будущее Украины.
"Саммит Путина и Трампа на Аляске завершился без каких-либо заявлений о будущем конфликта на Украине", - сообщает испанский телеканал RTVE, отмечая, что "на короткой пресс-конференции без возможности задать вопросы Трамп и Путин лишь признали, что встреча была "продуктивной".
Британская газета Sun в статье под заголовком "Сделки нет" пишет, что после почти трех часов переговоров на Аляске Трамп заявил, что вместе с российским лидером они "договорились по некоторым важным пунктам", однако ни один из президентов не упомянул о прекращении огня на Украине.
"Никто на самом деле не знает, что обсуждали президенты Дональд Трамп и Владимир Путин сегодня во время своего продолжительного саммита на Аляске, поскольку они не ответили на вопросы журналистов после совместного брифинга", - сообщает телеканал CNN.
Американская газета New York Times отмечает, что Трамп дал расплывчатую, но позитивную оценку достигнутому прогрессу, заявив: "Многие пункты были согласованы, и осталось совсем немного".
Другое американское издание Wall Street Journal пишет, что в отличие от рукопожатий и улыбок, которыми ознаменовалось начало встречи, "Путин и Трамп на протяжении большей части пресс-конференции сохраняли каменные лица".
Аргентинский портал Infobae обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин первый начал выступление на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом. Телеканал CNN также обратил внимание на порядок выступлений лидеров, отметив, что, как правило, на совместных пресс-конференциях первым выступает глава принимающей стороны.
"Однако сегодня в Анкоридже президент Дональд Трамп наблюдал за тем, как президент Владимир Путин начал пресс-конференцию", - говорится в сообщении CNN.
Газета Washington Post отмечает, что лидеры двух стран прервали свои встречи раньше запланированного срока и не представили никаких конкретных подробностей о достигнутом прогрессе.
"Трамп гнался за Нобелевской премией мира. Похоже, эта встреча не стала еще одним шагом к ее достижению", - пишет New York Times.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске прошла 15 августа и длилась около 3-х часов. Переговоры в узком составе состоялись в формате "три на три". Со стороны США в саммите участвовали Трамп, госсекретарь Марк Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф, со стороны России – Путин, его помощник Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.
Главы государств обсудили ряд вопросов, центральной темой стало урегулирование конфликта на Украине. После этого Путин и Трамп провели совместную пресс-конференцию. Главное из заявлений двух лидеров – в материале РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Трамп заявил, что попросит Путина завершить конфликт на Украине
"Это трагедия": Путин высказался о конфликте на Украине
Трамп заявил о согласовании с Путиным "многих пунктов" по Украине
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
05:09
Трамп порекомендовал Зеленскому пойти на сделку с Россией
 
НовостиВстреча Путина и Трампа на АляскеВладимир Путин (политик)Дональд ТрампСМИВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:48На Солнце начала расти крупная корональная дыра
07:27Косачев: саммит на Аляске - совместный успех президентов РФ и США
07:2229 дронов сбиты над Азовским морем, Кубанью и другими регионами России
07:19Крымский мост сейчас - обстановка на 7 утра субботы
07:10Что пишут мировые СМИ о встрече Путина и Трампа на Аляске
07:03В Крыму посчитали неблагонадежных работодателей
06:37В ООН оценили встречу лидеров России и США
05:09Трамп порекомендовал Зеленскому пойти на сделку с Россией
05:01Трамп ответил на вопрос об усилении давления на Россию
04:52C ядерным потенциалом России нужно считаться - Трамп
02:50Переговоры Путина и Трампа на Аляске – главное
02:32Трамп заявил о согласовании с Путиным "многих пунктов" по Украине
02:26Путин назвал перспективные направления сотрудничества России и США
02:14"Это трагедия": Путин высказался о конфликте на Украине
02:09Путин пригласил Трампа в Москву
01:57Путин назвал переговоры с Трампом конструктивными и полезными
01:18В Рязанской области спасли еще одного человека и нашли четверых погибших
01:16Переговоры Путина и Трампа завершены
00:01Какой будет погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 16 августа
Лента новостейМолния