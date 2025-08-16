Рейтинг@Mail.ru
Решения по территории Украина должна принимать сама: заявление лидеров ЕС - РИА Новости Крым, 16.08.2025
Решения по территории Украина должна принимать сама: заявление лидеров ЕС
Решения по территории Украина должна принимать сама: заявление лидеров ЕС - РИА Новости Крым, 16.08.2025
Решения по территории Украина должна принимать сама: заявление лидеров ЕС
Европейские лидеры считают, что решения относительно своей территории должна принимать сама Украина, при этом границы не должны меняться силой, говорится в... РИА Новости Крым, 16.08.2025
2025-08-16T13:04
2025-08-16T13:04
встреча путина и трампа на аляске
европейский союз (ес)
политика
новости сво
украина
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0b/1142561563_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_de2f45b6dc5594dbe6ec84832a4cda8d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Европейские лидеры считают, что решения относительно своей территории должна принимать сама Украина, при этом границы не должны меняться силой, говорится в совместном заявлении лидеров Франции, Италии, ФРГ, Британии, Финляндии, Польши, Португалии и главы Еврокомиссии.Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп рано утром проинформировал европейских лидеров и Владимира Зеленского о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся 15 августа 2025 года на Аляске. Трамп добавил, что примет Зеленского в Овальном кабинете в понедельник.Напомним, по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске президент США Дональд Трамп порекомендовал главе киевского режима Владимиру Зеленскому заключить с Россией сделку по урегулированию конфликта.
украина
встреча путина и трампа на аляске, европейский союз (ес), политика, новости сво, украина, новости
Решения по территории Украина должна принимать сама: заявление лидеров ЕС

Европейские лидеры считают, что решения по своей территории должна принимать сама Украина

13:04 16.08.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Европейские лидеры считают, что решения относительно своей территории должна принимать сама Украина, при этом границы не должны меняться силой, говорится в совместном заявлении лидеров Франции, Италии, ФРГ, Британии, Финляндии, Польши, Португалии и главы Еврокомиссии.
"Решения относительно своей территории будет принимать сама Украина. Международные границы не могут изменяться силой", - говорится в совместном заявлении.
Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп рано утром проинформировал европейских лидеров и Владимира Зеленского о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся 15 августа 2025 года на Аляске. Трамп добавил, что примет Зеленского в Овальном кабинете в понедельник.
Напомним, по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске президент США Дональд Трамп порекомендовал главе киевского режима Владимиру Зеленскому заключить с Россией сделку по урегулированию конфликта.
Встреча Путина и Трампа на АляскеЕвропейский Союз (ЕС)ПолитикаНовости СВОУкраинаНовости
 
Лента новостейМолния