Решения по территории Украина должна принимать сама: заявление лидеров ЕС

2025-08-16T13:04
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Европейские лидеры считают, что решения относительно своей территории должна принимать сама Украина, при этом границы не должны меняться силой, говорится в совместном заявлении лидеров Франции, Италии, ФРГ, Британии, Финляндии, Польши, Португалии и главы Еврокомиссии.Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп рано утром проинформировал европейских лидеров и Владимира Зеленского о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся 15 августа 2025 года на Аляске. Трамп добавил, что примет Зеленского в Овальном кабинете в понедельник.Напомним, по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске президент США Дональд Трамп порекомендовал главе киевского режима Владимиру Зеленскому заключить с Россией сделку по урегулированию конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп заявил о согласовании с Путиным "многих пунктов" по УкраинеВ Совбезе РФ назвали главные результаты встречи Путина и Трампа на АляскеУкраина готова к переговорам по территориальным вопросам – Мерц
