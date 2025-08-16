Рейтинг@Mail.ru
О чем Зеленский договорился с Европой перед встречей с Трампом - РИА Новости Крым, 16.08.2025
О чем Зеленский договорился с Европой перед встречей с Трампом
О чем Зеленский договорился с Европой перед встречей с Трампом - РИА Новости Крым, 16.08.2025
О чем Зеленский договорился с Европой перед встречей с Трампом
Глава киевского режима Владимир Зеленский при поддержке Европы рассчитывает уговорить президента США Дональда Трампа продолжить давление на Россию. Об этом он... РИА Новости Крым, 16.08.2025
2025-08-16T15:51
2025-08-16T15:53
встреча путина и трампа на аляске
владимир зеленский
украина
политика
россия
сша
европейский союз (ес)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский при поддержке Европы рассчитывает уговорить президента США Дональда Трампа продолжить давление на Россию. Об этом он написал в своем ТГ-канале.Ранее в этот день, после успешной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, лидеры Евросоюза выпустили совместное заявление, в котором объявили, что Европа продолжит усиливать санкционное давление на Москву.Документ, который с главой ЕК подписали несколько лидеров европейских стран – Франции, Италии, ФРГ, Британии, Финляндии, Польши и Португалии – утверждает единое мнение о том, что решения относительно своей территории Украина должна принимать сама, поскольку "международные границы не могут изменяться силой"."Спасибо партнерам, которые помогают. Сегодня есть важное заявление европейских лидеров, которое укрепляет нашу позицию... Ни один вопрос, в частности территориальные, не решаются без Украины", – прокомментировал Зеленский заявление ЕС в своем Telegram-канале.По словам Зеленского, позиции Европы и Киева "дополнительно скоординировали сегодня после телефонного разговора с президентом Трампом"."Позиции очевидны... Надо сохранять давление на Россию", – написал он.Глава киевского режима также заявил, что призвал Трампа ужесточить санкции против РФ, "если не будет трехсторонней встречи".Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что саммит на Аляске стал совместным успехом президентов РФ и США.А во Франции высказали мнение, что Европа минувшей ночью "ушла из истории", и теперь, когда Путин и Трамп готовы вместе добиваться мира и расширять сотрудничество во всех областях, Франции необходимо "срочно вернуться к независимой внешней политике и освободиться от самоубийственного Европейского союза".Победа Путина и неоднозначные итоги – мировые СМИ о саммите на АляскеВстреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске прошла 15 августа и длилась около 3-х часов. Переговоры в узком составе состоялись в формате "три на три". Со стороны США в саммите участвовали Трамп, госсекретарь Марк Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф, со стороны России – Путин, его помощник Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.Главы государств обсудили ряд вопросов, центральной темой стало урегулирование конфликта на Украине. После этого Путин и Трамп провели совместную пресс-конференцию. Главное из заявлений двух лидеров – в материале РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп вызвал Зеленского в Вашингтон Трамп раскрыл подробности встречи с Путиным и разговора с Зеленским В Совбезе РФ назвали главные результаты встречи Путина и Трампа на Аляске
украина
россия
сша
О чем Зеленский договорился с Европой перед встречей с Трампом

Зеленский ищет поддержки Европы перед встречей с Трампом

15:51 16.08.2025 (обновлено: 15:53 16.08.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский при поддержке Европы рассчитывает уговорить президента США Дональда Трампа продолжить давление на Россию. Об этом он написал в своем ТГ-канале.
Ранее в этот день, после успешной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, лидеры Евросоюза выпустили совместное заявление, в котором объявили, что Европа продолжит усиливать санкционное давление на Москву.
Документ, который с главой ЕК подписали несколько лидеров европейских стран – Франции, Италии, ФРГ, Британии, Финляндии, Польши и Португалии – утверждает единое мнение о том, что решения относительно своей территории Украина должна принимать сама, поскольку "международные границы не могут изменяться силой".
"Спасибо партнерам, которые помогают. Сегодня есть важное заявление европейских лидеров, которое укрепляет нашу позицию... Ни один вопрос, в частности территориальные, не решаются без Украины", – прокомментировал Зеленский заявление ЕС в своем Telegram-канале.
По словам Зеленского, позиции Европы и Киева "дополнительно скоординировали сегодня после телефонного разговора с президентом Трампом".
"Позиции очевидны... Надо сохранять давление на Россию", – написал он.
Глава киевского режима также заявил, что призвал Трампа ужесточить санкции против РФ, "если не будет трехсторонней встречи".
Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что саммит на Аляске стал совместным успехом президентов РФ и США.
А во Франции высказали мнение, что Европа минувшей ночью "ушла из истории", и теперь, когда Путин и Трамп готовы вместе добиваться мира и расширять сотрудничество во всех областях, Франции необходимо "срочно вернуться к независимой внешней политике и освободиться от самоубийственного Европейского союза".
Победа Путина и неоднозначные итоги – мировые СМИ о саммите на Аляске
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске прошла 15 августа и длилась около 3-х часов. Переговоры в узком составе состоялись в формате "три на три". Со стороны США в саммите участвовали Трамп, госсекретарь Марк Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф, со стороны России – Путин, его помощник Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.
Главы государств обсудили ряд вопросов, центральной темой стало урегулирование конфликта на Украине. После этого Путин и Трамп провели совместную пресс-конференцию. Главное из заявлений двух лидеров – в материале РИА Новости Крым.
