Почти 240 лифтов заменили в Крыму в 2025 году

Почти 240 лифтов заменили в Крыму в 2025 году - РИА Новости Крым, 09.12.2025

Почти 240 лифтов заменили в Крыму в 2025 году

В этом году в 131 многоэтажном доме Крыма установили 239 современных лифтов. На капитальный ремонт лифтового оборудования из федерального и регионального... РИА Новости Крым, 09.12.2025

2025-12-09T14:14

2025-12-09T14:14

2025-12-09T14:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В этом году в 131 многоэтажном доме Крыма установили 239 современных лифтов. На капитальный ремонт лифтового оборудования из федерального и регионального бюджетов было выделено около 785 млн рублей. Об этом сообщил врио генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" Андрей Вороньков.Работы проходили в рамках региональной программы капремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Республики Крым, которая действует с 2016 года и рассчитана до 2050 года. Заменили лифтовое оборудование, которое прослужило 25 и более лет, то есть с истекшим сроком эксплуатации."Семь лифтов заменили в Алуште, 24 – в Евпатории, два – в Керчи, 146 – в Симферополе, два – в Феодосии, 51 – в Ялте, два – в Бахчисарае, четыре – в Щелкино и один – в Симферопольском районе", – уточнил Вороньков.Как сообщил представитель подрядной организации Дмитрий Барцишок, все лифты отвечают современным требованиям. Гарантия оборудования составляет пять лет.В 2025 году по региональной программе запланировано выполнение более 900 видов работ в более чем 800 домах Крыма на общую сумму порядка 5 млрд рублей. Это средства собственников помещений, оплачиваемых ежемесячно в виде взносов на капремонт, а также государственное софинансирование, рассказал Андрей Вороньков."Основной объем работ составил капитальный ремонт крыш и замена лифтов. В частности, отремонтировано более 600 крыш. Также предусмотрен капитальный ремонт 65 фасадов", – добавил врио гендиректора Фонда.Только по Евпатории запланированы работы по капитальному ремонту в 73 домах – это 56 крыш, 24 лифта, два фасада и разработка одной проектно-сметной документации, на общую сумму более 480 млн рублей.Как сообщалось ранее, в Крыму по госпрограмме социально-экономического развития в 2025 году запланировано ввести в эксплуатацию 33 объекта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

