Акробат из Ялты завоевал серебро на всероссийских соревнованиях

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Третьеклассник Руслан Айнетдинов из Ялты занял второе место на всероссийских соревнованиях по спортивной акробатике. Состязания проходили в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ялты.В пресс-службе подчеркнули, что Руслан проявил настоящий характер. Он с гордостью представил Ялту на всероссийской арене и доказал, что упорство и талант приводят к большим победам.Как сообщалось ранее, четыре крымских шахматиста стали призерами первенства Южного федерального округа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассника

