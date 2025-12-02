https://crimea.ria.ru/20251202/akrobat-iz-yalty-zavoeval-serebro-na-vserossiyskikh-sorevnovaniyakh-1151358829.html
Акробат из Ялты завоевал серебро на всероссийских соревнованиях
Акробат из Ялты завоевал серебро на всероссийских соревнованиях
2025-12-02T22:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Третьеклассник Руслан Айнетдинов из Ялты занял второе место на всероссийских соревнованиях по спортивной акробатике. Состязания проходили в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ялты.В пресс-службе подчеркнули, что Руслан проявил настоящий характер. Он с гордостью представил Ялту на всероссийской арене и доказал, что упорство и талант приводят к большим победам.Как сообщалось ранее, четыре крымских шахматиста стали призерами первенства Южного федерального округа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассника
