Акробат из Ялты завоевал серебро на всероссийских соревнованиях - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Акробат из Ялты завоевал серебро на всероссийских соревнованиях
Акробат из Ялты завоевал серебро на всероссийских соревнованиях - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Акробат из Ялты завоевал серебро на всероссийских соревнованиях
Третьеклассник Руслан Айнетдинов из Ялты занял второе место на всероссийских соревнованиях по спортивной акробатике. Состязания проходили в Москве. Об этом... РИА Новости Крым, 02.12.2025
2025-12-02T22:40
2025-12-02T22:40
крым
новости крыма
ялта
спорт
администрация ялты
дети
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Третьеклассник Руслан Айнетдинов из Ялты занял второе место на всероссийских соревнованиях по спортивной акробатике. Состязания проходили в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ялты.В пресс-службе подчеркнули, что Руслан проявил настоящий характер. Он с гордостью представил Ялту на всероссийской арене и доказал, что упорство и талант приводят к большим победам.Как сообщалось ранее, четыре крымских шахматиста стали призерами первенства Южного федерального округа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассника
крым
ялта
крым, новости крыма, ялта, спорт, администрация ялты, дети
Акробат из Ялты завоевал серебро на всероссийских соревнованиях

Школьник из Крыма взял серебро на всероссийских соревнованиях по акробатике

22:40 02.12.2025
 
© Telegram-канал администрации Ялты
Акробат из Ялты завоевал серебро на всероссийских соревнованиях
© Telegram-канал администрации Ялты
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Третьеклассник Руслан Айнетдинов из Ялты занял второе место на всероссийских соревнованиях по спортивной акробатике. Состязания проходили в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ялты.

"Третьеклассник блестяще выступил на XXV Всероссийских соревнованиях "Памяти Заслуженного тренера СССР В.Д. Павловского" – легендарном турнире, который собрал лучших спортсменов страны в прыжках на батуте и спортивной акробатике", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что Руслан проявил настоящий характер. Он с гордостью представил Ялту на всероссийской арене и доказал, что упорство и талант приводят к большим победам.
Как сообщалось ранее, четыре крымских шахматиста стали призерами первенства Южного федерального округа.
Крым, Ялта, Спорт, дети
 
Лента новостейМолния