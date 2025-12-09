https://crimea.ria.ru/20251209/krymskie-sumoisty-zanyali-prizovye-mesta-na-mezhdunarodnom-turnire-1151513288.html
Крымские сумоисты заняли призовые места на международном турнире
Крымские сумоисты заняли призовые места на международном турнире - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Крымские сумоисты заняли призовые места на международном турнире
Трое крымских сумоистов стали призерами первенства Южного федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Крыма. РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T11:46
2025-12-09T11:46
2025-12-09T11:58
новости крыма
спорт
соревнования
награды
минспорта крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/09/1151513732_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_741e0361b714eb1359b1ba6a89d52583.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Трое крымских сумоистов стали призерами первенства Южного федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Крыма.В Москве прошли международные соревнования по сумо "Кубок Содружества". В этих состязаниях принимают участие около 200 сильнейших сумоистов мира из 19 стран. От Республики Крым на соревнованиях приняли участие четыре спортсмена, успешно прошедшие по рейтингу, рассказали в министерстве.Призовые результаты крымских спортсменов: среди мужчин и юниоров до 19 лет Ровинский Богдан дважды завоевал серебряные медали, среди юниоров до 19 лет Рыбальченко Титан взял бронзу, сообщили в минспорта РК.На прошлой неделе стало известно, что севастопольская спортсменка Елена Гапешина завоевала титул чемпионки России по боксу. А крымчанин Владлен Билялов взял бронзовую медаль на первенстве мира по кекусинкан в Токио.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Борец из Севастополя взял "золото" на международном турнире на ЯмалеКрымские спортсмены привезли медали с первенства по шахматамАксенов наградил крымских боксеров за победу в первенстве Европы
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/09/1151513732_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ecb65e842cb61879bb2a4f259b74bd4d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, спорт, соревнования, награды, минспорта крыма
Крымские сумоисты заняли призовые места на международном турнире
Крымские сумоисты заняли призовые места на международном турнире "Кубок Содружества"
11:46 09.12.2025 (обновлено: 11:58 09.12.2025)