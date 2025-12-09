Рейтинг@Mail.ru
Крымские сумоисты заняли призовые места на международном турнире - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Крымские сумоисты заняли призовые места на международном турнире
Крымские сумоисты заняли призовые места на международном турнире - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Крымские сумоисты заняли призовые места на международном турнире
Трое крымских сумоистов стали призерами первенства Южного федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Крыма. РИА Новости Крым, 09.12.2025
новости крыма
спорт
соревнования
награды
минспорта крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Трое крымских сумоистов стали призерами первенства Южного федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Крыма.В Москве прошли международные соревнования по сумо "Кубок Содружества". В этих состязаниях принимают участие около 200 сильнейших сумоистов мира из 19 стран. От Республики Крым на соревнованиях приняли участие четыре спортсмена, успешно прошедшие по рейтингу, рассказали в министерстве.Призовые результаты крымских спортсменов: среди мужчин и юниоров до 19 лет Ровинский Богдан дважды завоевал серебряные медали, среди юниоров до 19 лет Рыбальченко Титан взял бронзу, сообщили в минспорта РК.На прошлой неделе стало известно, что севастопольская спортсменка Елена Гапешина завоевала титул чемпионки России по боксу. А крымчанин Владлен Билялов взял бронзовую медаль на первенстве мира по кекусинкан в Токио.
Крымские сумоисты заняли призовые места на международном турнире

Крымские сумоисты заняли призовые места на международном турнире "Кубок Содружества"

11:46 09.12.2025 (обновлено: 11:58 09.12.2025)
 
© Минспорта РККрымские сумоисты заняли три призовых места на международном турнире "Кубок Содружества"
Крымские сумоисты заняли три призовых места на международном турнире Кубок Содружества
© Минспорта РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Трое крымских сумоистов стали призерами первенства Южного федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Крыма.
В Москве прошли международные соревнования по сумо "Кубок Содружества". В этих состязаниях принимают участие около 200 сильнейших сумоистов мира из 19 стран. От Республики Крым на соревнованиях приняли участие четыре спортсмена, успешно прошедшие по рейтингу, рассказали в министерстве.
Призовые результаты крымских спортсменов: среди мужчин и юниоров до 19 лет Ровинский Богдан дважды завоевал серебряные медали, среди юниоров до 19 лет Рыбальченко Титан взял бронзу, сообщили в минспорта РК.
"Министерство спорта Республики Крым поздравляет спортсменов с высокими результатами и желает дальнейших успехов и новых побед на международной арене", – поздравили в ведомстве.
На прошлой неделе стало известно, что севастопольская спортсменка Елена Гапешина завоевала титул чемпионки России по боксу. А крымчанин Владлен Билялов взял бронзовую медаль на первенстве мира по кекусинкан в Токио.
