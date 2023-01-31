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Внук де Голля заявил о непобедимости России
Внук де Голля заявил о непобедимости России - РИА Новости Крым, 31.01.2023
Внук де Голля заявил о непобедимости России
Душа русского народа непобедима, как и сам народ, сокрушивший нацистскую Германию. Об этом во вторник заявил французский общественный деятель, внук... РИА Новости Крым, 31.01.2023
2023-01-31T13:03
2023-01-31T13:03
2023-01-31T13:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Душа русского народа непобедима, как и сам народ, сокрушивший нацистскую Германию. Об этом во вторник заявил французский общественный деятель, внук экс-президента Франции и генерала Шарля де Голля – Пьер де Голль.Он напомнил, что Сталинградская битва стала решающей в борьбе с нацистской Германией и изменила ход Второй мировой войны. Победой в сражении могут гордиться народы России и Франции, положившие за это жизни, отметил французский общественник."Французский и российский народ объединены, у них глубокая, прочная история, и они вместе боролись против этого захватчика. Уже в 1941 году генерал де Голль, мой дедушка, выразил идею о создании полка "Нормандия – Неман" (французский истребительный авиационный полк, воевавший в 1943—1945 годах на советско-германском фронте против войск стран нацистского блока" – ред.) и надежду бороться вместе с советской армией. И это является примером союза между нашими странами. Мы чтим память храбрых пилотов Франции, которые боролись против Германии вместе с советскими солдатами", – сказал де Голль.Ранее де Голль заявил, что у Франции и России общая история, которую не смогут затмить возникающие время от времени конфликты интересов. А также призвал народ Франции и ее политиков поддержать Россию, блокировав поддержку США и НАТО Украине. Читайте также на РИА Новости Крым:Первый антиамериканист Европы: легендарный генерал де Голль Годовщина Освенцима: почему Польша "забыла" пригласить освободителя В Германии умер последний освободитель Освенцима
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франция, россия, в мире, пьер де голль, мнения, великая отечественная война, политика, общество
Внук де Голля заявил о непобедимости России
Пьер де Голль: Россию и русский народ невозможно победить
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Душа русского народа непобедима, как и сам народ, сокрушивший нацистскую Германию. Об этом во вторник заявил французский общественный деятель, внук экс-президента Франции и генерала Шарля де Голля – Пьер де Голль.
"Русский народ победил ужасную немецкую армию, несмотря на ее фанатизм и организацию, добившись ее капитуляции... Невозможно ни победить душу российского народа, ни в целом российский народ", – заявил де Голль в ходе круглого стола, посвященного 80-летию победы Красной армии в Сталинградской битве и памяти о Второй мировой войне в России и во Франции.
Он напомнил, что Сталинградская битва стала решающей в борьбе с нацистской Германией и изменила ход Второй мировой войны. Победой в сражении могут гордиться народы России и Франции, положившие за это жизни, отметил французский общественник.
"Французский и российский народ объединены, у них глубокая, прочная история, и они вместе боролись против этого захватчика. Уже в 1941 году генерал де Голль, мой дедушка, выразил идею о создании полка "Нормандия – Неман" (французский истребительный авиационный полк, воевавший в 1943—1945 годах на советско-германском фронте против войск стран нацистского блока" – ред.) и надежду бороться вместе с советской армией. И это является примером союза между нашими странами. Мы чтим память храбрых пилотов Франции, которые боролись против Германии вместе с советскими солдатами", – сказал де Голль.
Ранее де Голль заявил, что у Франции и России общая история
, которую не смогут затмить возникающие время от времени конфликты интересов. А также призвал народ Франции и ее политиков поддержать Россию, блокировав поддержку США и НАТО Украине.
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