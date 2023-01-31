https://crimea.ria.ru/20230131/vnuk-de-gollya-zayavil-o-nepobedimosti-rossii-1126683307.html

Внук де Голля заявил о непобедимости России

Внук де Голля заявил о непобедимости России - РИА Новости Крым, 31.01.2023

Внук де Голля заявил о непобедимости России

Душа русского народа непобедима, как и сам народ, сокрушивший нацистскую Германию. Об этом во вторник заявил французский общественный деятель, внук... РИА Новости Крым, 31.01.2023

2023-01-31T13:03

2023-01-31T13:03

2023-01-31T13:03

франция

россия

в мире

пьер де голль

мнения

великая отечественная война

политика

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/1f/1126683117_0:45:2591:1502_1920x0_80_0_0_5279cebff957e91efc05b433c3e0235a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Душа русского народа непобедима, как и сам народ, сокрушивший нацистскую Германию. Об этом во вторник заявил французский общественный деятель, внук экс-президента Франции и генерала Шарля де Голля – Пьер де Голль.Он напомнил, что Сталинградская битва стала решающей в борьбе с нацистской Германией и изменила ход Второй мировой войны. Победой в сражении могут гордиться народы России и Франции, положившие за это жизни, отметил французский общественник."Французский и российский народ объединены, у них глубокая, прочная история, и они вместе боролись против этого захватчика. Уже в 1941 году генерал де Голль, мой дедушка, выразил идею о создании полка "Нормандия – Неман" (французский истребительный авиационный полк, воевавший в 1943—1945 годах на советско-германском фронте против войск стран нацистского блока" – ред.) и надежду бороться вместе с советской армией. И это является примером союза между нашими странами. Мы чтим память храбрых пилотов Франции, которые боролись против Германии вместе с советскими солдатами", – сказал де Голль.Ранее де Голль заявил, что у Франции и России общая история, которую не смогут затмить возникающие время от времени конфликты интересов. А также призвал народ Франции и ее политиков поддержать Россию, блокировав поддержку США и НАТО Украине. Читайте также на РИА Новости Крым:Первый антиамериканист Европы: легендарный генерал де Голль Годовщина Освенцима: почему Польша "забыла" пригласить освободителя В Германии умер последний освободитель Освенцима

https://crimea.ria.ru/20230129/pochemu-u-kieva-net-prav-na-krym-i-donbass---mnenie-iz-ssha-1126648841.html

https://crimea.ria.ru/20230119/v-krymu-otvetili-na-skandalnuyu-situatsiyu-s-russkim-kladbischem-vo-frantsii-1126460716.html

франция

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, россия, в мире, пьер де голль, мнения, великая отечественная война, политика, общество