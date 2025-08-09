Рейтинг@Mail.ru
Симоньян в Севастополе рассказала о развитии СМИ и настоящих журналистах
Симоньян в Севастополе рассказала о развитии СМИ и настоящих журналистах
Симоньян в Севастополе рассказала о развитии СМИ и настоящих журналистах - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Симоньян в Севастополе рассказала о развитии СМИ и настоящих журналистах
Почему сегодня практически невозможно прогнозировать развитие геополитической ситуации в мире? С какими вызовами сталкивается медиасфера и какие возможности для РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09T20:29
2025-08-09T20:29
видео
маргарита симоньян
севастополь
молодежный историко-культурный форум "истоки"
политика
журналистика
мнения
Почему сегодня практически невозможно прогнозировать развитие геополитической ситуации в мире? С какими вызовами сталкивается медиасфера и какие возможности для развития перед ней открываются? Какими качествами должен обладать настоящий журналист? Эти и многие другие вопросы главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обсудила с участниками Молодежного историко-культурного форума "Истоки", проходящего на площадке музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе.По ее словам, политическая ситуация в мире сегодня меняется с такой скоростью, что более-менее точно предсказать ее развитие хотя бы на ближайшую неделю просто невозможно. Для обывателя, желающего стабильности, такая турбулентность очень неприятна. Но для журналистов нынешнее время очень интересно с профессиональной точки зрения, уверена Симоньян.Чтобы действительно быть настоящим работником медиа, нужно обладать определенными качествами, уверена она. А лучшим журналистом современности Симоньян считает основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом и о состоявшейся в Новом Херсонесе встрече - в нашем видео.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
видео, маргарита симоньян, севастополь, молодежный историко-культурный форум "истоки", политика, журналистика, мнения, видео
Симоньян в Севастополе рассказала о развитии СМИ и настоящих журналистах

Симоньян в Севастополе рассказала о современных медиа и качествах настоящего журналиста

20:29 09.08.2025
 
Почему сегодня практически невозможно прогнозировать развитие геополитической ситуации в мире? С какими вызовами сталкивается медиасфера и какие возможности для развития перед ней открываются? Какими качествами должен обладать настоящий журналист? Эти и многие другие вопросы главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обсудила с участниками Молодежного историко-культурного форума "Истоки", проходящего на площадке музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе.
По ее словам, политическая ситуация в мире сегодня меняется с такой скоростью, что более-менее точно предсказать ее развитие хотя бы на ближайшую неделю просто невозможно. Для обывателя, желающего стабильности, такая турбулентность очень неприятна. Но для журналистов нынешнее время очень интересно с профессиональной точки зрения, уверена Симоньян.
Чтобы действительно быть настоящим работником медиа, нужно обладать определенными качествами, уверена она. А лучшим журналистом современности Симоньян считает основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Об этом и о состоявшейся в Новом Херсонесе встрече - в нашем видео.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ВидеоМаргарита СимоньянСевастопольМолодежный историко-культурный форум "Истоки"ПолитикаЖурналистикаМнения
 
