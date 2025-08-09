https://crimea.ria.ru/20250809/simonyan-v-sevastopole-rasskazala-o-razvitii-smi-i-nastoyaschikh-zhurnalistakh-1148616180.html

Симоньян в Севастополе рассказала о развитии СМИ и настоящих журналистах

Почему сегодня практически невозможно прогнозировать развитие геополитической ситуации в мире? С какими вызовами сталкивается медиасфера и какие возможности для развития перед ней открываются? Какими качествами должен обладать настоящий журналист? Эти и многие другие вопросы главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обсудила с участниками Молодежного историко-культурного форума "Истоки", проходящего на площадке музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе.По ее словам, политическая ситуация в мире сегодня меняется с такой скоростью, что более-менее точно предсказать ее развитие хотя бы на ближайшую неделю просто невозможно. Для обывателя, желающего стабильности, такая турбулентность очень неприятна. Но для журналистов нынешнее время очень интересно с профессиональной точки зрения, уверена Симоньян.Чтобы действительно быть настоящим работником медиа, нужно обладать определенными качествами, уверена она. А лучшим журналистом современности Симоньян считает основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом и о состоявшейся в Новом Херсонесе встрече - в нашем видео.

