https://crimea.ria.ru/20250617/seme-pogibshego-voenkora-aleksandra-fedorchaka-vruchili-orden-muzhestva-1147292903.html

Семье погибшего военкора Александра Федорчака вручили орден Мужества

Семье погибшего военкора Александра Федорчака вручили орден Мужества - РИА Новости Крым, 17.06.2025

Семье погибшего военкора Александра Федорчака вручили орден Мужества

Родителям погибшего военного корреспондента "Известий" Александра Федорчака вручили орден Мужества. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале... РИА Новости Крым, 17.06.2025

2025-06-17T17:24

2025-06-17T17:24

2025-06-17T17:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня – РИА Новости Крым. Родителям погибшего военного корреспондента "Известий" Александра Федорчака вручили орден Мужества. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале мультимедийного информационного центра "Известия".Награда была передана за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.Отец журналиста отметил, что получить такую награду вместо сына – это одновременно и высокая честь, и невыносимо тяжелое испытаниеВручал награду генеральный директор МИЦ "Известия" Владимир Тюлин. Он подчеркнул, что Александр Федорчак погиб, исполняя свой профессиональный долг, и навсегда останется в коллективе редакцииВоенный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак погиб 24 марта на территории ЛНР при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ. Кроме того, ударом ВСУ были убиты оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с ними, получил тяжелые ранения и позже также скончался. Массированный обстрел начался, когда журналисты ехали на съемки репортажа. По автомобилю было выпущено два реактивных кассетных снаряда из американской РСЗО HIMARS.17 апреля Александр Федорчак в числе других погибших журналистов был награжден орденом Мужества посмертно. Портрет Федорчака открыли в Зале славы Крымской журналистики в Крымском федеральном университете им. Вернадского. Журналист сам был выпускником института филологии этого университета.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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