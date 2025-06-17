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Семье погибшего военкора Александра Федорчака вручили орден Мужества
Семье погибшего военкора Александра Федорчака вручили орден Мужества - РИА Новости Крым, 17.06.2025
Семье погибшего военкора Александра Федорчака вручили орден Мужества
Родителям погибшего военного корреспондента "Известий" Александра Федорчака вручили орден Мужества. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале... РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T17:24
2025-06-17T17:24
2025-06-17T17:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня – РИА Новости Крым. Родителям погибшего военного корреспондента "Известий" Александра Федорчака вручили орден Мужества. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале мультимедийного информационного центра "Известия".Награда была передана за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.Отец журналиста отметил, что получить такую награду вместо сына – это одновременно и высокая честь, и невыносимо тяжелое испытаниеВручал награду генеральный директор МИЦ "Известия" Владимир Тюлин. Он подчеркнул, что Александр Федорчак погиб, исполняя свой профессиональный долг, и навсегда останется в коллективе редакцииВоенный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак погиб 24 марта на территории ЛНР при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ. Кроме того, ударом ВСУ были убиты оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с ними, получил тяжелые ранения и позже также скончался. Массированный обстрел начался, когда журналисты ехали на съемки репортажа. По автомобилю было выпущено два реактивных кассетных снаряда из американской РСЗО HIMARS.17 апреля Александр Федорчак в числе других погибших журналистов был награжден орденом Мужества посмертно. Портрет Федорчака открыли в Зале славы Крымской журналистики в Крымском федеральном университете им. Вернадского. Журналист сам был выпускником института филологии этого университета.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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новости, награды, память, александр федорчак
Семье погибшего военкора Александра Федорчака вручили орден Мужества
Родителям погибшего военкора Александра Федорчака передали орден Мужества
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня – РИА Новости Крым. Родителям погибшего военного корреспондента "Известий" Александра Федорчака вручили орден Мужества. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале мультимедийного информационного центра "Известия".
Награда была передана за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.
Отец журналиста отметил, что получить такую награду вместо сына – это одновременно и высокая честь, и невыносимо тяжелое испытание
"Я очень благодарен, потому что – фраза, может быть, и избитая, но – он жив, пока живет о нем память", – сказал отец журналиста Сергей Федорчак.
Вручал награду генеральный директор МИЦ "Известия" Владимир Тюлин. Он подчеркнул, что Александр Федорчак погиб, исполняя свой профессиональный долг, и навсегда останется в коллективе редакции
"Я надеюсь, что все наши сотрудники и молодые журналисты, которые приходят, будут следовать его примеру и до конца будут верны своему профессиональному долгу", – сказал гендиректор "Известий".
Военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак
погиб 24 марта
на территории ЛНР при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ. Кроме того, ударом ВСУ были убиты
оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин
, находившийся вместе с ними, получил тяжелые ранения и позже также скончался. Массированный обстрел начался, когда журналисты ехали на съемки репортажа. По автомобилю было выпущено два реактивных кассетных снаряда из американской РСЗО HIMARS.
17 апреля Александр Федорчак в числе других погибших журналистов был награжден орденом Мужества посмертно
. Портрет Федорчака открыли в Зале славы Крымской журналистики
в Крымском федеральном университете им. Вернадского. Журналист сам был выпускником института филологии этого университета.