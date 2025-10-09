Рейтинг@Mail.ru
Битва за правду: в Крыму открылся медиафорум "Журналистика в период СВО"
Битва за правду: в Крыму открылся медиафорум "Журналистика в период СВО"
Битва за правду: в Крыму открылся медиафорум "Журналистика в период СВО"
Битва за правду: в Крыму открылся медиафорум "Журналистика в период СВО"
В Симферополе начал работу III Медиафорум "Журналистика в период СВО", мероприятие проходит в Крымском федеральном университете имени Вернадского и посвящено...
2025-10-09T10:19
2025-10-09T11:26
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе начал работу III Медиафорум "Журналистика в период СВО", мероприятие проходит в Крымском федеральном университете имени Вернадского и посвящено актуальной теме работы журналистов в период проведения специальной военной операции и в условиях глобальной информационной войны.В работе медиафорума принимают участие представители органов власти, руководители крымских СМИ, журналисты, политические деятели, медиаэксперты, политологи, философы, историки.К участникам, гостям и организаторам мероприятия с приветственным словом обратился глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что в последние годы тема специальной военной операции проходит красной линией в российских СМИ.Руководитель региона подчеркнул, что сегодня информационное пространство тоже является полем боя, на котором противник постоянно пытается атаковать нашу страну. Но распространяемые слухи и фейки свидетельствует только о слабости внешних и внутренних врагов России, уверен Аксенов.Глава республики поблагодарил всех военкоров, которые, рискуя жизнью, работают в зоне СВО, а также журналистов, которые создают объективную информационную повестку и борются с вражеской пропагандой. Этот труд очень серьезен и ответственен, подчеркнул он.В рамках форума состоится пленарное заседание, а также круглый стол "Информационные войны: от Крымской войны до специальной военной операции", посвященный истории, технологиям и практике информационных войн, которые Запад вел против России в различные периоды истории.В рамках пленарного заседания руководитель регионального подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева презентует проект сайта РИА Новости Крым "Новая жизнь после СВО", посвященный бойцам, которые в силу разных обстоятельств окончили службу и начали новую жизнь после возвращения из зоны боевых действий. По ее словам, рассказывать истории этих людей – одна из задач гражданских журналистов.Также на Медиафоруме пройдут презентация второго сезона документальных видеолекций по истории российской военной журналистики, выборы новых членов Зала славы крымской журналистики и открытие мемориальной доски военному корреспонденту Александру Федорчаку, погибшему в марте этого года в зоне СВО. Кроме того, в рамках форума состоятся творческая встреча советника главы республики, корреспондента Ольги Курлаевой со студентами и журналистами, мастер-класс для студентов по тактической медицине и секция по вопросу применения искусственного интеллекта в журналистике.Соорганизатором мероприятия выступает региональное подразделение Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зал славы крымской журналистики пополнили новые именаЖурналисты РИА Новости Крым провели мастер-класс для СМИ из 45 регионовСимоньян в Севастополе рассказала о развитии СМИ и настоящих журналистах
Битва за правду: в Крыму открылся медиафорум "Журналистика в период СВО"

На передовой информационной войны: в Крыму открылся медиафорум "Журналистика в период СВО"

10:19 09.10.2025 (обновлено: 11:26 09.10.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевIII Медиафорум "Журналистика в период СВО" в Симферополе
III Медиафорум Журналистика в период СВО в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе начал работу III Медиафорум "Журналистика в период СВО", мероприятие проходит в Крымском федеральном университете имени Вернадского и посвящено актуальной теме работы журналистов в период проведения специальной военной операции и в условиях глобальной информационной войны.
В работе медиафорума принимают участие представители органов власти, руководители крымских СМИ, журналисты, политические деятели, медиаэксперты, политологи, философы, историки.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевIII Медиафорум "Журналистика в период СВО" в Симферополе
III Медиафорум Журналистика в период СВО в Симферополе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
III Медиафорум "Журналистика в период СВО" в Симферополе
К участникам, гостям и организаторам мероприятия с приветственным словом обратился глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что в последние годы тема специальной военной операции проходит красной линией в российских СМИ.

"Люди ждут правды о происходящем на фронте и ищут ее прежде всего у очевидцев и непосредственных участников боевых событий. Именно на них возложена социальная ответственность за спокойную и стабильную жизнь наших граждан", - отметил он.

Руководитель региона подчеркнул, что сегодня информационное пространство тоже является полем боя, на котором противник постоянно пытается атаковать нашу страну. Но распространяемые слухи и фейки свидетельствует только о слабости внешних и внутренних врагов России, уверен Аксенов.
Глава республики поблагодарил всех военкоров, которые, рискуя жизнью, работают в зоне СВО, а также журналистов, которые создают объективную информационную повестку и борются с вражеской пропагандой. Этот труд очень серьезен и ответственен, подчеркнул он.
В рамках форума состоится пленарное заседание, а также круглый стол "Информационные войны: от Крымской войны до специальной военной операции", посвященный истории, технологиям и практике информационных войн, которые Запад вел против России в различные периоды истории.
В рамках пленарного заседания руководитель регионального подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева презентует проект сайта РИА Новости Крым "Новая жизнь после СВО", посвященный бойцам, которые в силу разных обстоятельств окончили службу и начали новую жизнь после возвращения из зоны боевых действий. По ее словам, рассказывать истории этих людей – одна из задач гражданских журналистов.
Также на Медиафоруме пройдут презентация второго сезона документальных видеолекций по истории российской военной журналистики, выборы новых членов Зала славы крымской журналистики и открытие мемориальной доски военному корреспонденту Александру Федорчаку, погибшему в марте этого года в зоне СВО. Кроме того, в рамках форума состоятся творческая встреча советника главы республики, корреспондента Ольги Курлаевой со студентами и журналистами, мастер-класс для студентов по тактической медицине и секция по вопросу применения искусственного интеллекта в журналистике.
Соорганизатором мероприятия выступает региональное подразделение Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.
