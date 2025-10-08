Рейтинг@Mail.ru
В Крыму пройдет III медиафорум "Журналистика в период СВО"
В Крыму пройдет III медиафорум "Журналистика в период СВО"
В Крыму пройдет III медиафорум "Журналистика в период СВО" - РИА Новости Крым, 08.10.2025
В Крыму пройдет III медиафорум "Журналистика в период СВО"
III Медиафорум "Журналистика в период СВО" пройдет 9-10 октября в Крымском федеральном университете им. Вернадского, мероприятие посвящено актуальной теме... РИА Новости Крым, 08.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. III Медиафорум "Журналистика в период СВО" пройдет 9-10 октября в Крымском федеральном университете им. Вернадского, мероприятие посвящено актуальной теме работы журналистов в период проведения специальной военной операции и в условиях глобальной информационной войны. Как рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым директор Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ им. В. И. Вернадского Александр Мащенко, в рамках форума состоится пленарное заседание, а также круглый стол "Информационные войны: от Крымской войны до специальной военной операции" с участием медиаэкспертов, политологов, философов и историков.Также пройдут презентация второго сезона документальных видеолекций по истории российской военной журналистики, выборы новых членов Зала славы крымской журналистики и открытие мемориальной доски военному корреспонденту Александру Федорчаку, погибшему в марте этого года в зоне СВО."Этот форум не столько о военной журналистике. Ведь журналистика меняется снизу доверху, и СВО также требует острых, ярких, талантливых публицистических текстов, глубоких аналитических материалов, связанных и с военной, культурной, образовательной, идеологической, исторической составляющей. Обо всем этом журналистика должна рассказывать", - сказал Мащенко.Руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева отметила, что помимо военкоров, работающих непосредственно в зоне боевых действий, гражданские журналисты тоже являются своего рода солдатами, которые отстаивают правду и борются за будущее России на информационном фронте.В рамках медиафорума Елена Черышева презентует проект сайта РИА Новости Крым "Новая жизнь после СВО", посвященный бойцам, которые в силу разных обстоятельств окончили службу и начали новую жизнь после возвращения из зоны боевых действий. По ее словам, рассказывать истории этих людей – одна из задач гражданских журналистов.Председатель крымского отделения Союза журналистов России Вадим Первых в свою очередь указал, что медиафорум направлен прежде всего на молодежь, которая планирует связать свою дальнейшую жизнь с журналистикой."Главное в этом форуме – не встретиться коллегам по профессии и поумничать. Наша задача – весь свой опыт, знания, наблюдения и аналитику в нужной, понятной форме передать следующему поколению – тем студентам, которые входят в наши ряды. Рассчитываем, что студенты, которые связывают свою судьбу с журналистикой, будут основными нашими слушателями", - сказал он.Соорганизатором мероприятия выступает крымское региональное подразделение Международной медиагруппы "Россия сегодня".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
журналистика, крым, новости крыма, елена черышева, александр мащенко, iii медиафорум "журналистика в период сво", кфу (крымский федеральный университет), вадим первых
В Крыму пройдет III медиафорум "Журналистика в период СВО"

III медиафорум "Журналистика в период СВО" пройдет в Крыму 9-10 октября

13:33 08.10.2025 (обновлено: 13:38 08.10.2025)
 
© РИА Новости КрымОткрытие II Крымского медиафорума "Журналистика в период СВО"
Открытие II Крымского медиафорума Журналистика в период СВО - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. III Медиафорум "Журналистика в период СВО" пройдет 9-10 октября в Крымском федеральном университете им. Вернадского, мероприятие посвящено актуальной теме работы журналистов в период проведения специальной военной операции и в условиях глобальной информационной войны.
Как рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым директор Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ им. В. И. Вернадского Александр Мащенко, в рамках форума состоится пленарное заседание, а также круглый стол "Информационные войны: от Крымской войны до специальной военной операции" с участием медиаэкспертов, политологов, философов и историков.
Также пройдут презентация второго сезона документальных видеолекций по истории российской военной журналистики, выборы новых членов Зала славы крымской журналистики и открытие мемориальной доски военному корреспонденту Александру Федорчаку, погибшему в марте этого года в зоне СВО.
"Этот форум не столько о военной журналистике. Ведь журналистика меняется снизу доверху, и СВО также требует острых, ярких, талантливых публицистических текстов, глубоких аналитических материалов, связанных и с военной, культурной, образовательной, идеологической, исторической составляющей. Обо всем этом журналистика должна рассказывать", - сказал Мащенко.
Руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева отметила, что помимо военкоров, работающих непосредственно в зоне боевых действий, гражданские журналисты тоже являются своего рода солдатами, которые отстаивают правду и борются за будущее России на информационном фронте.
"Вы знаете, сколько грязи и лжи льется на нашу Родину, на известных, да и простых людей, со стороны недружественных нам СМИ, сколько вранья звучит по поводу СВО. Задача российских журналистов в этой информационной войне – побеждать, рассказывая правду", - сказала она.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева
Руководитель регионального подразделения медиагруппы Россия сегодня в Симферополе Елена Черышева - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева
В рамках медиафорума Елена Черышева презентует проект сайта РИА Новости Крым "Новая жизнь после СВО", посвященный бойцам, которые в силу разных обстоятельств окончили службу и начали новую жизнь после возвращения из зоны боевых действий. По ее словам, рассказывать истории этих людей – одна из задач гражданских журналистов.
"Тем самым мы будем помогать и тем ветеранам, которые только возвращаются и проходят реабилитацию, и нашим режиссерам, сценаристам и драматургам. Чем больше мы, журналисты, будем находить таких героев и рассказывать о них, тем больше про них будут снимать фильмы и ставить пьесы в театрах", – пояснила она.
Председатель крымского отделения Союза журналистов России Вадим Первых в свою очередь указал, что медиафорум направлен прежде всего на молодежь, которая планирует связать свою дальнейшую жизнь с журналистикой.
"Главное в этом форуме – не встретиться коллегам по профессии и поумничать. Наша задача – весь свой опыт, знания, наблюдения и аналитику в нужной, понятной форме передать следующему поколению – тем студентам, которые входят в наши ряды. Рассчитываем, что студенты, которые связывают свою судьбу с журналистикой, будут основными нашими слушателями", - сказал он.
Соорганизатором мероприятия выступает крымское региональное подразделение Международной медиагруппы "Россия сегодня".
ЖурналистикаКрымНовости КрымаЕлена ЧерышеваАлександр МащенкоIII Медиафорум "Журналистика в период СВО"КФУ (Крымский федеральный университет)Вадим Первых
 
