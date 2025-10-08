В Крыму пройдет III медиафорум "Журналистика в период СВО"

https://crimea.ria.ru/20251008/v-krymu-proydet-iii-mediaforum-zhurnalistika-v-period-svo-1150045695.html

III Медиафорум "Журналистика в период СВО" пройдет 9-10 октября в Крымском федеральном университете им. Вернадского, мероприятие посвящено актуальной теме... РИА Новости Крым, 08.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. III Медиафорум "Журналистика в период СВО" пройдет 9-10 октября в Крымском федеральном университете им. Вернадского, мероприятие посвящено актуальной теме работы журналистов в период проведения специальной военной операции и в условиях глобальной информационной войны. Как рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым директор Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ им. В. И. Вернадского Александр Мащенко, в рамках форума состоится пленарное заседание, а также круглый стол "Информационные войны: от Крымской войны до специальной военной операции" с участием медиаэкспертов, политологов, философов и историков.Также пройдут презентация второго сезона документальных видеолекций по истории российской военной журналистики, выборы новых членов Зала славы крымской журналистики и открытие мемориальной доски военному корреспонденту Александру Федорчаку, погибшему в марте этого года в зоне СВО."Этот форум не столько о военной журналистике. Ведь журналистика меняется снизу доверху, и СВО также требует острых, ярких, талантливых публицистических текстов, глубоких аналитических материалов, связанных и с военной, культурной, образовательной, идеологической, исторической составляющей. Обо всем этом журналистика должна рассказывать", - сказал Мащенко.Руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева отметила, что помимо военкоров, работающих непосредственно в зоне боевых действий, гражданские журналисты тоже являются своего рода солдатами, которые отстаивают правду и борются за будущее России на информационном фронте.В рамках медиафорума Елена Черышева презентует проект сайта РИА Новости Крым "Новая жизнь после СВО", посвященный бойцам, которые в силу разных обстоятельств окончили службу и начали новую жизнь после возвращения из зоны боевых действий. По ее словам, рассказывать истории этих людей – одна из задач гражданских журналистов.Председатель крымского отделения Союза журналистов России Вадим Первых в свою очередь указал, что медиафорум направлен прежде всего на молодежь, которая планирует связать свою дальнейшую жизнь с журналистикой."Главное в этом форуме – не встретиться коллегам по профессии и поумничать. Наша задача – весь свой опыт, знания, наблюдения и аналитику в нужной, понятной форме передать следующему поколению – тем студентам, которые входят в наши ряды. Рассчитываем, что студенты, которые связывают свою судьбу с журналистикой, будут основными нашими слушателями", - сказал он.Соорганизатором мероприятия выступает крымское региональное подразделение Международной медиагруппы "Россия сегодня".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

