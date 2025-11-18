Рейтинг@Mail.ru
Именем погибшего военкора РИА Новости Зуева назовут школу - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Именем погибшего военкора РИА Новости Зуева назовут школу
Именем погибшего военкора РИА Новости Зуева назовут школу - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Именем погибшего военкора РИА Новости Зуева назовут школу
Именем погибшего военкора РИА Новости Ивана Зуева назовут школу в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщил гендиректор международной медиагруппы... РИА Новости Крым, 18.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Именем погибшего военкора РИА Новости Ивана Зуева назовут школу в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщил гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в ходе церемонии награждения победителей XI Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.По словам Киселева, память об Иване Зуеве увековечат, назвав школу, учеником которой он был, в его честь.Также Киселев отметил, что в честь фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Андрея Стенина, который погиб под Донецком летом 2014-го, проходит конкурс фотожурналистики, а в честь военкора Ростислава Журавлева, погибшего в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне СВО в Запорожской области летом 2023-го, учреждена стипендия для студентов.16 октября военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.Как заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова, нападение на сотрудников СМИ – это очередное проявление террористической тактики киевского режима.22 июля 2023 года в Запорожской области Владислав Журавлев погиб в результате разрыва кассетного боеприпаса во время обстрела со стороны Украины. ВСУ прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. Ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.6 августа 2014 года, в районе города Снежное в Донецкой области (сейчас ДНР) погиб российский журналист, фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин. Он был убит в ходе выполнения редакционного задания и стал одним из первых российских журналистов, погибших на Украине.
Именем погибшего военкора РИА Новости Зуева назовут школу

Школа в ХМАО станет носить имя погибшего военкора РИА Новости Ивана Зуева – Киселев

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Именем погибшего военкора РИА Новости Ивана Зуева назовут школу в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщил гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в ходе церемонии награждения победителей XI Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.
По словам Киселева, память об Иване Зуеве увековечат, назвав школу, учеником которой он был, в его честь.
"(В школе - ред.) создадим медиакласс, который как медиагруппа будем курировать", - пообещал руководитель.
Также Киселев отметил, что в честь фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Андрея Стенина, который погиб под Донецком летом 2014-го, проходит конкурс фотожурналистики, а в честь военкора Ростислава Журавлева, погибшего в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне СВО в Запорожской области летом 2023-го, учреждена стипендия для студентов.
16 октября военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.
Как заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова, нападение на сотрудников СМИ – это очередное проявление террористической тактики киевского режима.
22 июля 2023 года в Запорожской области Владислав Журавлев погиб в результате разрыва кассетного боеприпаса во время обстрела со стороны Украины. ВСУ прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. Ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
6 августа 2014 года, в районе города Снежное в Донецкой области (сейчас ДНР) погиб российский журналист, фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин. Он был убит в ходе выполнения редакционного задания и стал одним из первых российских журналистов, погибших на Украине.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Памятник погибшим военкорам появится в Мелитополе
В Крыму учат журналистике через историю известных военкоров
В Крыму открыли мемориальную доску погибшему военкору Федорчаку
 
