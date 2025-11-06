Рейтинг@Mail.ru
Поезд смял автобус с пассажирами в Хабаровске - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Поезд смял автобус с пассажирами в Хабаровске
Поезд смял автобус с пассажирами в Хабаровске - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Поезд смял автобус с пассажирами в Хабаровске
Ребенок и трое взрослых пострадали в результате столкновения поезда с пассажирским автобусом в Хабаровске, сообщает Госавтоинспекция края. РИА Новости Крым, 06.11.2025
2025-11-06T08:18
2025-11-06T08:21
хабаровский край
хабаровск
происшествия
поезд
автобус
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150692350_0:59:2560:1499_1920x0_80_0_0_23f4ba0808e72947082912a2711be17e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Ребенок и трое взрослых пострадали в результате столкновения поезда с пассажирским автобусом в Хабаровске, сообщает Госавтоинспекция края.По предварительной информации, авария произошла на железнодорожном переезде в районе улицы Кола Бельды 4/3 в четверг днем (5.00 по мск). Водитель маршрутного автобуса выехал на пути, игнорируя запрещающий сигнал семафора и столкнулся с поездом.На месте аварии находятся правоохранители, обстоятельства уточняются, добавили в пресс-службе ведомства.Ранее сообщалось, что туристический автобус столкнулся с грузовым поездом на переезде в Ленинградской области, есть погибший и раненые.
Поезд смял автобус с пассажирами в Хабаровске

В Хабаровске при столкновении поезда с пассажирским автобусом ранен ребенок и 3 взрослых

08:18 06.11.2025 (обновлено: 08:21 06.11.2025)
 
© ГИБДД Хабаровского краяПоезд столкнулся с пассажирским автобусом в Хабаровске
Поезд столкнулся с пассажирским автобусом в Хабаровске
© ГИБДД Хабаровского края
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Ребенок и трое взрослых пострадали в результате столкновения поезда с пассажирским автобусом в Хабаровске, сообщает Госавтоинспекция края.
По предварительной информации, авария произошла на железнодорожном переезде в районе улицы Кола Бельды 4/3 в четверг днем (5.00 по мск). Водитель маршрутного автобуса выехал на пути, игнорируя запрещающий сигнал семафора и столкнулся с поездом.

"В автобусе находились три пассажира (в том числе один ребенок) и водитель, все доставлены с травмами в медицинские учреждения. Дорога в месте ДТП перекрыта", - уточнили в ГАИ.

На месте аварии находятся правоохранители, обстоятельства уточняются, добавили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что туристический автобус столкнулся с грузовым поездом на переезде в Ленинградской области, есть погибший и раненые.
