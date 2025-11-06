https://crimea.ria.ru/20251106/poezd-smyal-passazhirskiy-avtobus-v-khabarovske-1150692474.html

Поезд смял автобус с пассажирами в Хабаровске

Ребенок и трое взрослых пострадали в результате столкновения поезда с пассажирским автобусом в Хабаровске, сообщает Госавтоинспекция края.

2025-11-06T08:18

2025-11-06T08:18

2025-11-06T08:21

хабаровский край

хабаровск

происшествия

поезд

автобус

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150692350_0:59:2560:1499_1920x0_80_0_0_23f4ba0808e72947082912a2711be17e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Ребенок и трое взрослых пострадали в результате столкновения поезда с пассажирским автобусом в Хабаровске, сообщает Госавтоинспекция края.По предварительной информации, авария произошла на железнодорожном переезде в районе улицы Кола Бельды 4/3 в четверг днем (5.00 по мск). Водитель маршрутного автобуса выехал на пути, игнорируя запрещающий сигнал семафора и столкнулся с поездом.На месте аварии находятся правоохранители, обстоятельства уточняются, добавили в пресс-службе ведомства.Ранее сообщалось, что туристический автобус столкнулся с грузовым поездом на переезде в Ленинградской области, есть погибший и раненые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

