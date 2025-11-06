Поезд смял автобус с пассажирами в Хабаровске

https://crimea.ria.ru/20251106/poezd-smyal-passazhirskiy-avtobus-v-khabarovske-1150692474.html
Ребенок и трое взрослых пострадали в результате столкновения поезда с пассажирским автобусом в Хабаровске, сообщает Госавтоинспекция края.
2025-11-06T08:18
2025-11-06T08:18
2025-11-06T08:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Ребенок и трое взрослых пострадали в результате столкновения поезда с пассажирским автобусом в Хабаровске, сообщает Госавтоинспекция края.По предварительной информации, авария произошла на железнодорожном переезде в районе улицы Кола Бельды 4/3 в четверг днем (5.00 по мск). Водитель маршрутного автобуса выехал на пути, игнорируя запрещающий сигнал семафора и столкнулся с поездом.На месте аварии находятся правоохранители, обстоятельства уточняются, добавили в пресс-службе ведомства.Ранее сообщалось, что туристический автобус столкнулся с грузовым поездом на переезде в Ленинградской области, есть погибший и раненые.
08:18 06.11.2025 (обновлено: 08:21 06.11.2025)