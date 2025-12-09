Поезд сообщением Адлер – Санкт-Петербург столкнулся с легковушкой
Поезд сообщением Адлер – Санкт-Петербург столкнулся с легковушкой в Ростовской области
08:43 09.12.2025 (обновлено: 08:46 09.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Ростовской области водитель легковушки выехал на пути под движущийся пассажирский поезд сообщением Адлер – Санкт-Петербург. Об этом сообщают пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги и Южной транспортной прокуратуры.
ДТП на переезде в Ростовской области произошло минувшей ночью на перегоне Разъезд 103 км – Цимлянская.
"Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №100 сообщением Адлер – Санкт-Петербург. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", – говорится в сообщении пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги.
Пассажиры поезда и члены локомотивной бригады не пострадали, уточнили на предприятии.
По факту произошедшего Южная транспортная прокуратура организовала проверку. "Движение поездов восстановлено. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", – добавили в надзорном ведомстве.
Ранее ребенок и трое взрослых пострадали в результате столкновения поезда с пассажирским автобусом в Хабаровске. Также сообщалось, что туристический автобус столкнулся с грузовым поездом на переезде в Ленинградской области.
