Поезд сообщением Адлер – Санкт-Петербург столкнулся с легковушкой
Поезд сообщением Адлер – Санкт-Петербург столкнулся с легковушкой
Поезд сообщением Адлер – Санкт-Петербург столкнулся с легковушкой - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Поезд сообщением Адлер – Санкт-Петербург столкнулся с легковушкой
В Ростовской области водитель легковушки выехал на пути под движущийся пассажирский поезд сообщением Адлер – Санкт-Петербург. Об этом сообщают пресс-службы... РИА Новости Крым, 09.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Ростовской области водитель легковушки выехал на пути под движущийся пассажирский поезд сообщением Адлер – Санкт-Петербург. Об этом сообщают пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги и Южной транспортной прокуратуры.ДТП на переезде в Ростовской области произошло минувшей ночью на перегоне Разъезд 103 км – Цимлянская.Пассажиры поезда и члены локомотивной бригады не пострадали, уточнили на предприятии.По факту произошедшего Южная транспортная прокуратура организовала проверку. "Движение поездов восстановлено. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", – добавили в надзорном ведомстве.Ранее ребенок и трое взрослых пострадали в результате столкновения поезда с пассажирским автобусом в Хабаровске. Также сообщалось, что туристический автобус столкнулся с грузовым поездом на переезде в Ленинградской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два пассажирских поезда столкнулись в Словакии – ранены около 100 человекВ Смоленской области потушили пожар после столкновения фуры с поездомВ Подмосковье загорелся вагон пассажирской электрички
Новости
Поезд сообщением Адлер – Санкт-Петербург столкнулся с легковушкой

Поезд сообщением Адлер – Санкт-Петербург столкнулся с легковушкой в Ростовской области

08:43 09.12.2025 (обновлено: 08:46 09.12.2025)
 
ДТП в Ростовской области
ДТП в Ростовской области
© Южная транспортная прокуратура
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Ростовской области водитель легковушки выехал на пути под движущийся пассажирский поезд сообщением Адлер – Санкт-Петербург. Об этом сообщают пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги и Южной транспортной прокуратуры.
ДТП на переезде в Ростовской области произошло минувшей ночью на перегоне Разъезд 103 км – Цимлянская.
"Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №100 сообщением Адлер – Санкт-Петербург. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", – говорится в сообщении пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги.
© Южная транспортная прокуратураДТП в Ростовской области
ДТП в Ростовской области
ДТП в Ростовской области
ДТП в Ростовской области
ДТП в Ростовской области
Пассажиры поезда и члены локомотивной бригады не пострадали, уточнили на предприятии.
По факту произошедшего Южная транспортная прокуратура организовала проверку. "Движение поездов восстановлено. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", – добавили в надзорном ведомстве.
Ранее ребенок и трое взрослых пострадали в результате столкновения поезда с пассажирским автобусом в Хабаровске. Также сообщалось, что туристический автобус столкнулся с грузовым поездом на переезде в Ленинградской области.
ДТП в Ростовской области
