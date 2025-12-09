https://crimea.ria.ru/20251209/poezd-soobscheniem-adler--sankt-peterburg-stolknulsya-s-legkovushkoy-1151507164.html

Поезд сообщением Адлер – Санкт-Петербург столкнулся с легковушкой

Поезд сообщением Адлер – Санкт-Петербург столкнулся с легковушкой - РИА Новости Крым, 09.12.2025

Поезд сообщением Адлер – Санкт-Петербург столкнулся с легковушкой

В Ростовской области водитель легковушки выехал на пути под движущийся пассажирский поезд сообщением Адлер – Санкт-Петербург. Об этом сообщают пресс-службы... РИА Новости Крым, 09.12.2025

2025-12-09T08:43

2025-12-09T08:43

2025-12-09T08:46

новости

ростовская область

адлер

санкт-петербург

поезд

железная дорога

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/09/1151507325_0:155:959:694_1920x0_80_0_0_585e5cc5675bbf10322d5c8558840ef3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Ростовской области водитель легковушки выехал на пути под движущийся пассажирский поезд сообщением Адлер – Санкт-Петербург. Об этом сообщают пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги и Южной транспортной прокуратуры.ДТП на переезде в Ростовской области произошло минувшей ночью на перегоне Разъезд 103 км – Цимлянская.Пассажиры поезда и члены локомотивной бригады не пострадали, уточнили на предприятии.По факту произошедшего Южная транспортная прокуратура организовала проверку. "Движение поездов восстановлено. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", – добавили в надзорном ведомстве.Ранее ребенок и трое взрослых пострадали в результате столкновения поезда с пассажирским автобусом в Хабаровске. Также сообщалось, что туристический автобус столкнулся с грузовым поездом на переезде в Ленинградской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два пассажирских поезда столкнулись в Словакии – ранены около 100 человекВ Смоленской области потушили пожар после столкновения фуры с поездомВ Подмосковье загорелся вагон пассажирской электрички

https://crimea.ria.ru/20251116/podrostok-sgorel-vo-vnedorozhnike-pod-rostovom--on-byl-za-rulem-1150959704.html

ростовская область

адлер

санкт-петербург

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ростовская область, адлер, санкт-петербург, поезд, железная дорога, дтп