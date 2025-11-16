Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье загорелся вагон пассажирской электрички - РИА Новости Крым, 16.11.2025
В Подмосковье загорелся вагон пассажирской электрички
В Подмосковье загорелся вагон пассажирской электрички - РИА Новости Крым, 16.11.2025
В Подмосковье загорелся вагон пассажирской электрички
Один из вагонов пригородного электропоезда загорелся в Подмосковье, никто не пострадал, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте... РИА Новости Крым, 16.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Один из вагонов пригородного электропоезда загорелся в Подмосковье, никто не пострадал, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.Восточным следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по факту возгорания вагона электропоезда.Все пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал, подчеркнули в СК. Организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.На место был оперативно вызван городской пожарный расчет, возгорание было локализовано, проинформировали в Московской железной дороге.В связи с произошедшим в пути был задержан один поезд дальнего следования, два электропоезда преследовали по сокращенному маршруту. В настоящее время движение на перегоне Авсюнино – Шатура осуществляется в штатном режиме.
московская область
В Подмосковье загорелся вагон пассажирской электрички

Вагон пассажирской электрички загорелся в Московской области

21:31 16.11.2025 (обновлено: 21:40 16.11.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПригородная электричка в Москве
Пригородная электричка в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Один из вагонов пригородного электропоезда загорелся в Подмосковье, никто не пострадал, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Восточным следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по факту возгорания вагона электропоезда.
"Предварительно установлено, что 16 ноября 2025 года на остановочном пункте Заполицы Казанского направления Московской железной дороги в Московской области произошло возгорание вагона электропоезда следовавшего сообщением Москва – Черусти", – проинформировали в ведомстве.
Все пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал, подчеркнули в СК. Организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
На место был оперативно вызван городской пожарный расчет, возгорание было локализовано, проинформировали в Московской железной дороге.
В связи с произошедшим в пути был задержан один поезд дальнего следования, два электропоезда преследовали по сокращенному маршруту. В настоящее время движение на перегоне Авсюнино Шатура осуществляется в штатном режиме.
Подросток сгорел во внедорожнике в ДТП под Ростовом – он был за рулем
В Белгородской области автобус столкнулся с зерновозом – есть погибшие
В Египте автобус с российскими туристами врезался в грузовик
