В Подмосковье загорелся вагон пассажирской электрички

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Один из вагонов пригородного электропоезда загорелся в Подмосковье, никто не пострадал, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.Восточным следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по факту возгорания вагона электропоезда.Все пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал, подчеркнули в СК. Организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.На место был оперативно вызван городской пожарный расчет, возгорание было локализовано, проинформировали в Московской железной дороге.В связи с произошедшим в пути был задержан один поезд дальнего следования, два электропоезда преследовали по сокращенному маршруту. В настоящее время движение на перегоне Авсюнино – Шатура осуществляется в штатном режиме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток сгорел во внедорожнике в ДТП под Ростовом – он был за рулемВ Белгородской области автобус столкнулся с зерновозом – есть погибшиеВ Египте автобус с российскими туристами врезался в грузовик

