В Смоленской области потушили пожар после столкновения фуры с поездом
В Смоленской области потушили пожар после столкновения фуры с поездом - РИА Новости Крым, 27.09.2025
В Смоленской области потушили пожар после столкновения фуры с поездом
Пожар после ДТП с грузовым поездом на переезде в Смоленской области ликвидировали, сообщили в региональной пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости Крым, 27.09.2025
2025-09-27T07:52
2025-09-27T07:52
2025-09-27T07:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Пожар после ДТП с грузовым поездом на переезде в Смоленской области ликвидировали, сообщили в региональной пресс-службе МЧС РФ.Накануне 18 вагонов с бензином сошли с рельсов из-за столкновения грузовика с товарным поездом на переезде в Смоленской области, в результате чего возникло мощное возгорание.В ходе следствия было установлено, что на железнодорожном переезде, который находится на 439 километре перегона Рудня – Голынки в Смоленской области, грузовой поезд столкнулся с фурой, выехавшей на пути на запрещающий сигнал. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водитель фуры, оказавшейся на пути следования железнодородного состава, погиб.
В Смоленской области потушили пожар после столкновения фуры с поездом
Пожар после столкновения фуры с поездом в Смоленской области потушили