В Смоленской области потушили пожар после столкновения фуры с поездом - РИА Новости Крым, 27.09.2025
В Смоленской области потушили пожар после столкновения фуры с поездом
В Смоленской области потушили пожар после столкновения фуры с поездом
В Смоленской области потушили пожар после столкновения фуры с поездом
Пожар после ДТП с грузовым поездом на переезде в Смоленской области ликвидировали, сообщили в региональной пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости Крым, 27.09.2025
2025-09-27T07:52
2025-09-27T07:52
смоленская область
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
поезд
железная дорога
грузоперевозки
происшествия
пожар
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Пожар после ДТП с грузовым поездом на переезде в Смоленской области ликвидировали, сообщили в региональной пресс-службе МЧС РФ.Накануне 18 вагонов с бензином сошли с рельсов из-за столкновения грузовика с товарным поездом на переезде в Смоленской области, в результате чего возникло мощное возгорание.В ходе следствия было установлено, что на железнодорожном переезде, который находится на 439 километре перегона Рудня – Голынки в Смоленской области, грузовой поезд столкнулся с фурой, выехавшей на пути на запрещающий сигнал. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водитель фуры, оказавшейся на пути следования железнодородного состава, погиб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Смоленской области потушили пожар после столкновения фуры с поездом

Пожар после столкновения фуры с поездом в Смоленской области потушили

07:52 27.09.2025
 
© МЧС РоссииПожар на ж/д путях в Смоленской области
Пожар на ж/д путях в Смоленской области
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Пожар после ДТП с грузовым поездом на переезде в Смоленской области ликвидировали, сообщили в региональной пресс-службе МЧС РФ.
Накануне 18 вагонов с бензином сошли с рельсов из-за столкновения грузовика с товарным поездом на переезде в Смоленской области, в результате чего возникло мощное возгорание.

"Пожар полностью ликвидирован", – проинформировали утром в субботу в региональном МЧС.

В ходе следствия было установлено, что на железнодорожном переезде, который находится на 439 километре перегона Рудня – Голынки в Смоленской области, грузовой поезд столкнулся с фурой, выехавшей на пути на запрещающий сигнал. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водитель фуры, оказавшейся на пути следования железнодородного состава, погиб.
Смоленская областьМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПоездЖелезная дорогаГрузоперевозкиПроисшествияПожар
 
Лента новостейМолния