Путин наградил орденом Надежду Бабкину

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин наградил Надежду Бабкину орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Соответствующая информация следует из указа президента, опубликованном на портале правовых актов.Кроме того, Тина Канделаки удостоена ордена Александра Невского, а коллективы нефтяной компании "Лукойл" – ордена "За доблестный труд и ордена Почета".Как сообщалось ранее, Президент России Владимир Путин присвоил звания народных артистов Российской Федерации ряду культурных деятелей страны, а также отметил труды артистов наградами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Что поразило испанских танцоров в КрымуВладимир Машков хочет везти в Севастополь спектакли двух своих театровСудьбоносный Крым: место силы Надежды Бабкиной
16:26 02.12.2025
 
© РИА Новости . Олег Смыслов
Празднование Масленицы в Ярославле - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости . Олег Смыслов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин наградил Надежду Бабкину орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Соответствующая информация следует из указа президента, опубликованном на портале правовых актов.
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить Бабкину Надежду Георгиевну – художественного руководителя – директора государственного бюджетного учреждения культуры города Москва", – говорится в документе.
Кроме того, Тина Канделаки удостоена ордена Александра Невского, а коллективы нефтяной компании "Лукойл" – ордена "За доблестный труд и ордена Почета".
Как сообщалось ранее, Президент России Владимир Путин присвоил звания народных артистов Российской Федерации ряду культурных деятелей страны, а также отметил труды артистов наградами.
Надежда БабкинаНовостиНаградыРоссияВладимир Путин (политик)
 
