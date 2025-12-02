https://crimea.ria.ru/20251202/putin-nagradil-ordenom-nadezhdu-babkinu-1151352618.html
Путин наградил орденом Надежду Бабкину
Путин наградил орденом Надежду Бабкину - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Путин наградил орденом Надежду Бабкину
Президент РФ Владимир Путин наградил Надежду Бабкину орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Соответствующая информация следует из указа президента,... РИА Новости Крым, 02.12.2025
2025-12-02T16:26
2025-12-02T16:26
2025-12-02T16:26
надежда бабкина
новости
награды
россия
владимир путин (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/13/1145041722_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_be9e13c7411acccaa94dff0790b1e527.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин наградил Надежду Бабкину орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Соответствующая информация следует из указа президента, опубликованном на портале правовых актов.Кроме того, Тина Канделаки удостоена ордена Александра Невского, а коллективы нефтяной компании "Лукойл" – ордена "За доблестный труд и ордена Почета".Как сообщалось ранее, Президент России Владимир Путин присвоил звания народных артистов Российской Федерации ряду культурных деятелей страны, а также отметил труды артистов наградами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Что поразило испанских танцоров в КрымуВладимир Машков хочет везти в Севастополь спектакли двух своих театровСудьбоносный Крым: место силы Надежды Бабкиной
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/13/1145041722_0:768:2048:2304_1920x0_80_0_0_524adfdb9b093bd05147c284d500f256.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
надежда бабкина, новости, награды, россия, владимир путин (политик)
Путин наградил орденом Надежду Бабкину
Путин наградил Надежду Бабкину орденом За заслуги перед Отечеством I степени