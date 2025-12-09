Рейтинг@Mail.ru
В Ивановской области потерпел крушение военно-транспортный Ан-22
В Ивановской области потерпел крушение военно-транспортный Ан-22
В Ивановской области потерпел крушение военно-транспортный Ан-22 - РИА Новости Крым, 09.12.2025
В Ивановской области потерпел крушение военно-транспортный Ан-22
В Ивановской области во вторник потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-22, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T13:03
2025-12-09T13:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Ивановской области во вторник потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-22, сообщили в Минобороны РФ.Поисково-спасательная команда вылетела к месту падения самолета для установления судьбы экипажа. Для установления всех обстоятельств крушения самолета к месту крушения вылетает комиссия ВКС России, подчеркнули в министерстве обороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Ивановской области потерпел крушение военно-транспортный Ан-22

Военно-транспортный самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области

13:03 09.12.2025 (обновлено: 13:07 09.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Ивановской области во вторник потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-22, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня в Ивановской области во время облета после проведенного ремонта потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-22. Самолет упал в безлюдном районе", – сказано в сообщении.
Поисково-спасательная команда вылетела к месту падения самолета для установления судьбы экипажа. Для установления всех обстоятельств крушения самолета к месту крушения вылетает комиссия ВКС России, подчеркнули в министерстве обороны РФ.
Лента новостейМолния