В Ивановской области потерпел крушение военно-транспортный Ан-22
В Ивановской области потерпел крушение военно-транспортный Ан-22 - РИА Новости Крым, 09.12.2025
В Ивановской области потерпел крушение военно-транспортный Ан-22
В Ивановской области во вторник потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-22, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T13:03
2025-12-09T13:03
2025-12-09T13:07
новости
ивановская область
самолет
авиакатастрофа
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Ивановской области во вторник потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-22, сообщили в Минобороны РФ.Поисково-спасательная команда вылетела к месту падения самолета для установления судьбы экипажа. Для установления всех обстоятельств крушения самолета к месту крушения вылетает комиссия ВКС России, подчеркнули в министерстве обороны РФ.
ивановская область
13:03 09.12.2025 (обновлено: 13:07 09.12.2025)