В Ивановской области потерпел крушение военно-транспортный Ан-22

В Ивановской области потерпел крушение военно-транспортный Ан-22

2025-12-09T13:03

2025-12-09T13:03

2025-12-09T13:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Ивановской области во вторник потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-22, сообщили в Минобороны РФ.Поисково-спасательная команда вылетела к месту падения самолета для установления судьбы экипажа. Для установления всех обстоятельств крушения самолета к месту крушения вылетает комиссия ВКС России, подчеркнули в министерстве обороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

