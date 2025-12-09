Рейтинг@Mail.ru
Все члены экипажа Ан-22 погибли при крушении в Ивановской области - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251209/vse-chleny-ekipazha-an-22-pogibli-pri-krushenii-v-ivanovskoy-oblasti-1151526756.html
Все члены экипажа Ан-22 погибли при крушении в Ивановской области
Все члены экипажа Ан-22 погибли при крушении в Ивановской области - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Все члены экипажа Ан-22 погибли при крушении в Ивановской области
Все находившиеся на борту разбившегося в Ивановской области самолета АН-22 "Антей" погибли. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T17:22
2025-12-09T17:27
ивановская область
происшествия
авиакатастрофа
крушение самолета
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
уголовный кодекс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/17/1130904256_0:273:3155:2048_1920x0_80_0_0_7eb91b5ddce61f9e056cb54263913979.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Все находившиеся на борту разбившегося в Ивановской области самолета АН-22 "Антей" погибли. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следкоме России. Военно-транспортный самолет Ан-22 потерпел крушение 9 декабря при выполнении тестового полета. Трагедия произошла в районе деревни Иванково Ивановской области. Все обстоятельства авиакатастрофы устанавливаются, добавили в СК. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ивановская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/17/1130904256_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_6e3cdbd89b86cebf29e3f87012b122ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ивановская область, происшествия, авиакатастрофа, крушение самолета, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, уголовный кодекс
Все члены экипажа Ан-22 погибли при крушении в Ивановской области

При крушении Ан-22 в Ивановской области выживших нет – возбуждено уголовное дело

17:22 09.12.2025 (обновлено: 17:27 09.12.2025)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСигнальная лента Следственного комитета РФ
Сигнальная лента Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Все находившиеся на борту разбившегося в Ивановской области самолета АН-22 "Антей" погибли. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следкоме России.
Военно-транспортный самолет Ан-22 потерпел крушение 9 декабря при выполнении тестового полета. Трагедия произошла в районе деревни Иванково Ивановской области.
"Все находившиеся на борту члены экипажа погибли. Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Ивановскому гарнизону по факту крушения самолета АН-22 "Антей" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил подготовки к полетам)", - сказано в сообщении.
Все обстоятельства авиакатастрофы устанавливаются, добавили в СК.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ивановская областьПроисшествияАвиакатастрофаКрушение самолетаСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиУголовный кодекс
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:36Путин поручил уровнять поддержку для участников СВО и КТО
18:29Прием в школы детей русскоязычных соотечественников упростят – Путин
18:16"Электронный нос" впервые оценил российские вина
18:03Рожденные после гибели отцов на СВО имеют право господдержку – Путин
17:55В Крыму господдержку получит лучший патриотический проект молодежи
17:44Новости Чувашии: стало известно о состоянии раненных при атаке БПЛА
17:34В РФ заработает второй пакет мер против телефонных мошенников – Путин
17:22Все члены экипажа Ан-22 погибли при крушении в Ивановской области
17:14Три беспилотника сбили на подлете к Москве
16:49Обстановка вокруг Белоруссии сложнее, чем в 1941 году - Генштаб страны
16:42Росприроднадзор взыскал 5,7 млн за ущерб Черному морю после гибели судна
16:30Взятки при технадзоре военных авто в Крыму – фигуранта взяли под стражу
16:25Бюджет Крыма перевыполнен на 1,5 миллиарда: куда пойдут деньги
16:16В Севастополе сбили 60-летнего мопедиста
16:06В Крыму не фиксируют рост цен на овощи - минпром
15:58В Симферополе аферисты обманули семью погибшего бойца на 7 млн рублей
15:51В Крыму обесточены несколько населенных пунктов в двух районах
15:43Как изменится стоимость услуг управляющих компаний в 2026 году
15:38Землетрясение в Японии: число пострадавших увеличилось до 50 человек
15:17В Крыму ОРВИ и грипп закрыли на карантин 14 классов и 26 детских групп
Лента новостейМолния