Все члены экипажа Ан-22 погибли при крушении в Ивановской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Все находившиеся на борту разбившегося в Ивановской области самолета АН-22 "Антей" погибли. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следкоме России. Военно-транспортный самолет Ан-22 потерпел крушение 9 декабря при выполнении тестового полета. Трагедия произошла в районе деревни Иванково Ивановской области. Все обстоятельства авиакатастрофы устанавливаются, добавили в СК. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

