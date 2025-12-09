https://crimea.ria.ru/20251209/vse-chleny-ekipazha-an-22-pogibli-pri-krushenii-v-ivanovskoy-oblasti-1151526756.html
Все члены экипажа Ан-22 погибли при крушении в Ивановской области
Все члены экипажа Ан-22 погибли при крушении в Ивановской области - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Все члены экипажа Ан-22 погибли при крушении в Ивановской области
Все находившиеся на борту разбившегося в Ивановской области самолета АН-22 "Антей" погибли. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T17:22
2025-12-09T17:22
2025-12-09T17:27
ивановская область
происшествия
авиакатастрофа
крушение самолета
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
уголовный кодекс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/17/1130904256_0:273:3155:2048_1920x0_80_0_0_7eb91b5ddce61f9e056cb54263913979.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Все находившиеся на борту разбившегося в Ивановской области самолета АН-22 "Антей" погибли. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следкоме России. Военно-транспортный самолет Ан-22 потерпел крушение 9 декабря при выполнении тестового полета. Трагедия произошла в районе деревни Иванково Ивановской области. Все обстоятельства авиакатастрофы устанавливаются, добавили в СК. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ивановская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/17/1130904256_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_6e3cdbd89b86cebf29e3f87012b122ab.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивановская область, происшествия, авиакатастрофа, крушение самолета, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, уголовный кодекс
Все члены экипажа Ан-22 погибли при крушении в Ивановской области
При крушении Ан-22 в Ивановской области выживших нет – возбуждено уголовное дело
17:22 09.12.2025 (обновлено: 17:27 09.12.2025)