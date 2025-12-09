https://crimea.ria.ru/20251209/armiya-rossii-polnostyu-osvobodila-yuzhnuyu-chast-dimitrova-v-dnr-1151508508.html

Армия России полностью освободила южную часть Димитрова в ДНР

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил РФ на данный момент освободили южную часть Димитрова (украинское название Мирноград) Донецкой Народной Республики, треть зданий в городе находится под контролем российских войск. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны России Валерий Герасимов на совещании о ходе выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями общевойсковой армии группировки войск "Центр".Димитров – город в Покровском районе ДНР. Прикрывает с востока Красноармейск (Покровск) – важный логистический узел и укрепрайон ВСУ в Донбассе. 1 декабря Герасимов доложил президенту России, верховному главнокомандующему Владимиру Путину об освобождении Красноармейска. Российские войска ведут уничтожение окруженных в Димитрове украинских подразделений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

