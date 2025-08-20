https://crimea.ria.ru/20250820/kibervoyna-po-novomu-v-rossii-uzhestochat-pravila-dlya-onlayn-moshennikov-1148852745.html
Кибервойна по-новому: в России ужесточат правила для онлайн-мошенников
Кибервойна по-новому: в России ужесточат правила для онлайн-мошенников
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Правительство России утвердило план по противодействию киберпреступности, сообщает РИА Новости.По данным издания, документ рассчитан на несколько лет и объединяет меры законодательного, профилактического и технического характера.Одно из ключевых направлений – возможное введение обязанности для операторов связи и интернет-провайдеров уведомлять правоохранительные органы, если они обнаружат признаки преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий. Этой работой займутся МВД, Минцифры, ФСБ и Роскомнадзор во взаимодействии с Генпрокуратурой и Следственным комитетом. По результатам подготовки в III квартале 2027 года правительство может внести изменения в действующее законодательство.Отдельно планируется усилить ответственность за нарушения в сфере персональных данных. В частности, предлагается увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за подобные правонарушения.Значительное внимание уделено профилактике. Несколько министерств, а также Банк России, будут на постоянной основе проводить программы по повышению цифровой и финансовой грамотности населения. Для защиты несовершеннолетних от вовлечения в киберпреступления к середине 2026 года предполагается создать специальный депозитарий профилактических материалов.В плане предусмотрены и технические меры. Так, уже к III кварталу 2026 года должен появиться единый реестр официальных ссылок на интернет-магазины. А к I кварталу 2028 года планируется завершить разработку алгоритмов, позволяющих выявлять использование технологий искусственного интеллекта при совершении киберпреступлений.В марте этого года президент России Владимир Путин отметил рост числа преступлений с использованием цифровых технологий и поручил МВД усилить меры борьбы с киберпреступностью. Как сообщил российский лидер, почти четверть пострадавших людей – это пенсионеры. При этом раскрываемость киберпреступлений снизилась и составила около 23%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать безопасный мессенджер для работы и учебы – советы экспертаВ Крыму предупредили об усилении информационных атакХакерские атаки: как защититься от киберугроз
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Правительство России утвердило план по противодействию киберпреступности, сообщает РИА Новости.
По данным издания, документ рассчитан на несколько лет и объединяет меры законодательного, профилактического и технического характера.
Одно из ключевых направлений – возможное введение обязанности для операторов связи и интернет-провайдеров уведомлять правоохранительные органы, если они обнаружат признаки преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий. Этой работой займутся МВД, Минцифры, ФСБ и Роскомнадзор во взаимодействии с Генпрокуратурой и Следственным комитетом. По результатам подготовки в III квартале 2027 года правительство может внести изменения в действующее законодательство.
Отдельно планируется усилить ответственность за нарушения в сфере персональных данных. В частности, предлагается увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за подобные правонарушения.
Значительное внимание уделено профилактике. Несколько министерств, а также Банк России, будут на постоянной основе проводить программы по повышению цифровой и финансовой грамотности населения. Для защиты несовершеннолетних от вовлечения в киберпреступления к середине 2026 года предполагается создать специальный депозитарий профилактических материалов.
Кроме того, к началу 2027 года может быть реализован проект по интеграции в основные мобильные приложения специального модуля. Он будет предупреждать граждан о возможных преступлениях и помогать вовремя распознавать мошеннические действия.
В плане предусмотрены и технические меры. Так, уже к III кварталу 2026 года должен появиться единый реестр официальных ссылок на интернет-магазины. А к I кварталу 2028 года планируется завершить разработку алгоритмов, позволяющих выявлять использование технологий искусственного интеллекта при совершении киберпреступлений.
В марте этого года президент России Владимир Путин отметил рост числа преступлений с использованием цифровых технологий
и поручил МВД усилить меры борьбы с киберпреступностью. Как сообщил российский лидер, почти четверть пострадавших людей – это пенсионеры. При этом раскрываемость киберпреступлений снизилась и составила около 23%.
