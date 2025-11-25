Рейтинг@Mail.ru
Мы очень близки к заключению сделки по Украине – Трамп - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Мы очень близки к заключению сделки по Украине – Трамп
Мы очень близки к заключению сделки по Украине – Трамп - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Мы очень близки к заключению сделки по Украине – Трамп
Сделка по мирному урегулированию конфликта на Украине очень близка. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T20:42
2025-11-25T20:48
дональд трамп
сша
украина
в мире
политика
внешняя политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Сделка по мирному урегулированию конфликта на Украине очень близка. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.Соответствующее заявление американский лидер сделал на фоне высказанных ранее ожиданий увидеть подвижки по Украине до четверга, 27 ноября.Он добавил, также, что "думал, что с этим конфликтом будет покончено быстрее". И заверил, что США работают над его завершением.Во вторник Axios со ссылкой на главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака сообщило, что глава киевского режима надеется 27 ноября встретиться с Трампом, "чтобы завершить работу над совместным соглашением об условиях прекращения конфликта".Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США за неделю добились "огромного прогресса" в вопросе урегулирования ситуации на Украине, осталось проработать несколько "деликатных деталей" мирного плана. По ее словам, эти детали "потребуют дальнейших переговоров между Украиной, Россией и США".Ряд средств массовой информации ранее опубликовали детали документа из 28 пунктов, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.Также документ предусматривает американские гарантии безопасности для Украины, отказ страны от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории, а также согласие Украины быть безъядерным государством.Позже ЕС представил свой план из 24 пунктов, а накануне агентство Рейтер сообщило, что обнародованный документ лидеров Европы по Украине дополнили, и теперь он включает также 28 пунктов. В том числе неприемлемое для России предложение о возможном членстве Украины в НАТО, которое должно зависеть от консенсуса в Североатлантическом альянсе, тогда как США предложили Киеву закрепить обязательство не вступать в НАТО в конституции страны.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мирный план США по Украине находится на стадии корректировок.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москве официально не передавали план Трампа, она получила его по неофициальным каналам. По его словам, Россия готова обсуждать конкретные формулировки, потому что целый ряд вопросов там требует прояснения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
украина
Мы очень близки к заключению сделки по Украине – Трамп

Трамп заявил о скорой сделке по Украине

20:42 25.11.2025 (обновлено: 20:48 25.11.2025)
 
© AP Photo Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo Evan Vucci
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Сделка по мирному урегулированию конфликта на Украине очень близка. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Соответствующее заявление американский лидер сделал на фоне высказанных ранее ожиданий увидеть подвижки по Украине до четверга, 27 ноября.

"Думаю, мы очень близки к заключению сделки. Скоро узнаем", - цитируют главу Белого дома РИА Новости.

Он добавил, также, что "думал, что с этим конфликтом будет покончено быстрее". И заверил, что США работают над его завершением.
Во вторник Axios со ссылкой на главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака сообщило, что глава киевского режима надеется 27 ноября встретиться с Трампом, "чтобы завершить работу над совместным соглашением об условиях прекращения конфликта".
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США за неделю добились "огромного прогресса" в вопросе урегулирования ситуации на Украине, осталось проработать несколько "деликатных деталей" мирного плана. По ее словам, эти детали "потребуют дальнейших переговоров между Украиной, Россией и США".
Ряд средств массовой информации ранее опубликовали детали документа из 28 пунктов, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.
Также документ предусматривает американские гарантии безопасности для Украины, отказ страны от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории, а также согласие Украины быть безъядерным государством.
Позже ЕС представил свой план из 24 пунктов, а накануне агентство Рейтер сообщило, что обнародованный документ лидеров Европы по Украине дополнили, и теперь он включает также 28 пунктов. В том числе неприемлемое для России предложение о возможном членстве Украины в НАТО, которое должно зависеть от консенсуса в Североатлантическом альянсе, тогда как США предложили Киеву закрепить обязательство не вступать в НАТО в конституции страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мирный план США по Украине находится на стадии корректировок.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москве официально не передавали план Трампа, она получила его по неофициальным каналам. По его словам, Россия готова обсуждать конкретные формулировки, потому что целый ряд вопросов там требует прояснения.
