Текст мирного плана США по Украине изменился

Текст мирного плана США по Украине изменился - РИА Новости Крым, 25.11.2025

Текст мирного плана США по Украине изменился

Мирный план США по Украине находится на стадии корректировок, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 25.11.2025

2025-11-25T11:32

2025-11-25T11:32

2025-11-25T11:34

дмитрий песков

новости

россия

сша

переговоры

политика

украина

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Мирный план США по Украине находится на стадии корректировок, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.И отметил, что Россия обновленный план, состоящий из 19 пунктов, не поступал, однако набросок, который находится в распоряжении Москвы, по словам Пескова, во многом соответствует духу обсуждений в Анкоридже."Предметно, предметно этот план не готовился, не обсуждался. Это действительно набросок американской стороны. Набросок, который был нам передан, но он верстался в том числе основываясь на тех пониманиях, которые были достигнуты в Анкоридже. Собственно, во многом он действительно соответствует духу Анкориджа", – объяснил пресс-секретарь.И подчеркнул, что проект может стать хорошей основой для переговоров, и именно на его базе сейчас ведется работа между Америкой и Украиной.По его словам, Россия нацелена на достижение своих целей именно политико-дипломатическими средствами."Мы заинтересованы достигать нашей цели именно политико-дипломатическими средствами. В этом плане наша позиция нисколько не изменилась, она неоднократно подтверждалась президентом нашей страны и мы последовательно придерживаемся этой позиции", – подчеркнул пресс-секретарь.Президент России Владимир Путин 21 ноября на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза сообщил, что новый мирный план Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине, однако предметно этот план с Москвой не обсуждался. Позже в Кремле заявили, что не намерены обсуждать мирный план по Украине через СМИ.Планы США и лидеров Европы по УкраинеНекоторые западные СМИ на днях опубликовали детали документа из 28 пунктов, который якобы содержит американский план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. В числе пунктов документа значатся: признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, сокращение военной помощи Киеву от США и численности ВСУ, согласие Украины быть безъядерным государством и невступление в НАТО.Позже ЕС представил свой план из 24 пунктов, а накануне агентство Рейтер сообщило, что обнародованный документ лидеров Европы по Украине дополнили, и теперь он включает также 28 пунктов. В том числе неприемлемое для России предложение о возможном членстве Украины в НАТО, которое должно зависеть от консенсуса в Североатлантическом альянсе, тогда как США предложили Киеву закрепить обязательство не вступать в НАТО в конституции страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ушаков сделал заявление об американском и европейском планах по УкраинеКремль не хочет обсуждать американский план по Украине через СМИОчень много вызовов: в Крыму оценили шансы на заключение мира по Украине

